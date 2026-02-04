Učimo, istražujemo, stvaramo: MUZZA STEM radionice u veljači

Udruga MUZZA tijekom veljače organizira niz edukativnih i kreativnih radionica iz područja robotike, programiranja, astronomije i održivog razvoja, namijenjenih djeci i mladima različitih uzrasta. Radionice će se održavati u Zagrebu, Zaprešiću i Petrinji, a cilj im je potaknuti interes za STEM područja kroz interaktivan i praktičan pristup učenju.

Radionice za učenike nižih razreda osnovne škole u Zagrebu

Prve radionice održat će se 10. i 11. veljače od 16 do 17 sati u Osnovnoj školi Grigora Viteza (Kruge 46, Zagreb). Program je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, a sudionici će kroz zanimljive aktivnosti upoznati osnove robotike, programiranja i održivosti.

STEM radionice u Zaprešiću za predškolce i osnovnoškolce

U Zaprešiću će se radionice održavati 14., 16. i 17. veljače u Knjižnici Ante Kovačića (Trg žrtava fašizma 6). Svakoga dana organiziraju se dvije do tri radionice za predškolce u dobi od 4 do 7 godina i za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Vrijeme održavanja:

subota, 14. veljače od 10 do 13:30 sati

ponedjeljak, 16. veljače od 15 do 18 sati

utorak, 17. veljače od 16 do 18 sati

Radionice su tematski usmjerene na robotiku, programiranje i održivi razvoj, a detaljan raspored dostupan je na web stranici udruge MUZZA.

Radionice za srednjoškolce u Zagrebu

Od 18. do 20. veljače, od 16 do 18 sati, u Humanističkoj gimnaziji (Mlinarska cesta 25, Zagreb) održat će se radionice namijenjene srednjoškolcima. Fokus programa bit će astronomija i održivi razvoj, uz naglasak na kritičko razmišljanje i povezivanje znanstvenih sadržaja s aktualnim društvenim izazovima.

Program u Petrinji za učenike osnovne škole

Radionice za učenike osnovne škole održat će se i 24., 25. i 27. veljače u Osnovnoj školi Mate Lovraka u Petrinji. Sudionici će kroz praktične aktivnosti istraživati teme astronomije i održivog razvoja, prilagođene njihovoj dobi i predznanju.

Prijave i sudjelovanje

Sve radionice imaju ograničen broj sudionika, stoga je obavezna formalna prijava putem web stranice udruge MUZZA. Pozivamo roditelje i učenike da se na vrijeme prijave i osiguraju svoje mjesto.

Radionice se organiziraju u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus. Projekt ima za cilj približiti STEM područja djeci i mladima te potaknuti razvoj digitalnih, znanstvenih i inovacijskih kompetencija kroz suvremene edukativne programe.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.