FER objavio vodič za odgovorno korištenje umjetne inteligencije u studiranju

FER je objavio Vodič za studente: Kako (ne) koristiti umjetnu inteligenciju na FER-u. Riječ je o prvom vodiču na FER-u koji jasno i konkretno objašnjava kako se alati umjetne inteligencije smiju koristiti u akademskom radu. Cilj Vodiča nije zabraniti korištenje umjetne inteligencije, već potaknuti njezinu odgovornu, etičku i transparentnu primjenu u nastavi, projektima i istraživanju.

Kako alati poput ChatGPT-ja, Copilota i sličnih sustava sve više mijenjaju način učenja i rada, FER upozorava da oni mogu biti odlična pomoć, ali i ozbiljan rizik ako se koriste bez razmišljanja ili bez navođenja izvora. Bez obzira na to je li dio rada napisao čovjek ili alat, studenti uvijek ostaju u potpunosti odgovorni za sadržaj koji predaju.

Vodič donosi niz konkretnih i praktičnih primjera dopuštenog i nedopuštenog korištenja umjetne inteligencije, kako bi studentima bilo lakše prepoznati granicu između korisne pomoći i akademskog nepoštenja. Ujedno, njegovu važnost i svrhu prepoznaje i Stegovni odbor Fakulteta, koji ga podržava kao koristan okvir za odgovorno postupanje.

Dokument se temelji na Politici primjerenog korištenja umjetne inteligencije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, koju je FER objavio u ožujku 2025. godine, i koja postavlja osnovna pravila za primjenu UI-ja u akademskom okruženju.

Zanimljivo je i to da je sam Vodič djelomično izrađen uz pomoć umjetne inteligencije, u skladu s pravilima iz Politike i uz jasno istaknutu napomenu o korištenju UI-ja.