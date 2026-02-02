Otvorene prijave za LUMEN Engineering 2026

Otvorene su prijave za natjecanje LUMEN engineering u organizaciji udruge eSTUDENT. Cilj je okupiti studente u zanimljivom natjecanju izrade najboljeg elektroničkog uređaja i kvalitetne implementacije kako bi stroj mogao raditi određenu zadaću.

U sklopu natjecanja LUMEN, studentska udruga eSTUDENT i ove godine organizira LUMEN Engineering – jedinstveno edukativno natjecanje na polju elektrotehnike, strojarstva, mehatronike i robotike koje okuplja studente STEM-a. S veseljem najavljujemo da su prijave otvorene!

Kao i dosadašnjih godina, misija projekta je potaknuti studente na stvaranje inovacija, novih neviđenih ideja te im omogućiti da pokažu svoje vještine i ambicije na natjecanju u trajanju od nekoliko mjeseci. Svoje ideje moći će utjeloviti u prave proizvode spremne za tržište uz pomoć partnera projekta GlobalLogic i XYLON, što je ujedno i specijalnost LUMEN natjecanja.

Ali to nije sve! One najdomišljatije i najkreativnije, uz stečeno iskustvo i kompetencije, očekuju i vrijedne novčane nagrade!

Prijaviti se možete putem online forme na ovom linku i to do 6.veljače 2026. Prijave su moguće u timovima od dva do četiri člana ili individualno (u tom slučaju prijavljeni pojedinci se raspoređuju naknadno u timove). Sudjelovati mogu studenti iz Hrvatske i regije uključujući Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

5. ožujka održat će se Meet & Greet event, dok je velika završnica zamišljena kao prezentiranje rješenja pred stručnim žirijem i održat će se 22. svibnja 2026. Budući da natjecanje traje nekoliko mjeseci i formirano je kao mentorski vođen proces, organizirane su i popratne aktivnosti poput konzultacija i radionica.

Glavni cilj natjecanja jest spoj akademskog obrazovanja i praktične primjene u industriji, odnosno zbližavanje s relevantnim poduzećima. Tehnološki i inženjerski problemi današnjice zahtijevaju aktualna i održiva rješenja pa bi u fokusu trebala biti implementacija u vidu elektroničkog uređaja ili sustava. Dakle, proaktivni mladi talenti imaju savršenu priliku zasjati!

Saznaj više!

Ako želite saznati više o ovome i ostalim projektima udruge eSTUDENT, posjetite web stranicu. Kako ne biste propustili najnovije informacije o radu Udruge, zaprati društvene mreže – Facebook, Instagram, Linkedln, TikTok i YouTube. Pretplati se i na dvotjedni newsletter kako bi vas mogli obavijestiti o aktualnim projektima na mail.