Otvorene prijave za LUMEN Development 2026

Prijave za novo izdanje natjecanja LUMEN Development službeno traju do 6. veljače 2026. Studenti iz cijele Hrvatske imaju se priliku uključiti u najveće STEM natjecanje u regiji i testirati svoje znanje putem rada na konkretnim projektima iz industrije.

LUMEN Development je projekt namijenjen studentima zainteresiranima za razvoj softverskih rješenja i primjenu tehnologije u praksi. Cilj natjecanja je povezati studente s partnerima iz industrije te im omogućiti stjecanje vještina kao što su timski rad, komunikacija s mentorima, razvoj projekata i prezentacija rješenja. Najbolje timove očekuju vrijedne nagrade, iskustvo rada na raznim zadacima i korisni kontakti za buduću karijeru.

Organizator

Natjecanje organizira studentska udruga eSTUDENT, koja već dugi niz godina provodi LUMEN projekte kao najveću platformu za razvoj mladih STEM talenata.

Program i raspored

Uz samo natjecanje, LUMEN donosi i prateći program koji omogućava umrežavanje i međusobno upoznavanje natjecatelja i partnera.

Meet&Greet event će se održati 5. ožujka 2026. (četvrtak), dok će završno predstavljanje projekata i dodjela nagrada biti organizirani 22. svibnja 2026. (petak).

Prijave

Prijaviti se mogu svi zainteresirani studenti putem online forme. Sudjelovanje je otvoreno svim razinama studiranja i potiče interdisciplinarno sudjelovanje timova iz različitih područja.

