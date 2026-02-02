Nova sezona LUMEN Data Science natjecanja: Prijave su otvorene

LUMEN Data Science ponovno poziva studente koji žele steći dublje i praktičnije znanje, upoznati se s analizom podataka i raditi na stvarnim problemima iz prakse. Ako mislite da je to savršeno natjecanje da pokažete svoje vještine ili da ih steknete, prijave su otvorene do 6. veljače 2026.

LUMEN Data Science je jedan od četiri LUMEN studentskih natjecanja koje svake godine organizira eSTUDENT. Natjecanje studentima omogućuje primjenu znanja iz analize podataka, strojnog učenja i umjetne inteligencije uz stvarne probleme iz prakse. Namijenjeno je studentima data sciencea, matematike, informatike, statistike i sličnih STEM smjerova koji žele nadograditi teorijsko znanje kroz praktičan rad. Sudionici se natječu u timovima od dva do četiri člana, dok je za one koji se žele prijaviti samostalno omogućeno naknadno formiranje tima.

Zadatak ove godine se temelji na povezivanju akademske zajednice i industrije kroz konkretan i praktičan rad. Kroz suradnju s industrijom, studenti imaju priliku raditi na realnim izazovima, razvijati vještine koje se traže na tržištu rada i steći iskustvo koje prelazi teorijsko obrazovanje. Proces rješavanja zadatka je višemjesečni i mentorski je vođen. Fokus je na razvoju cjelovitog data science rješenja, poticanju analitičkog razmišljanja i timskog rada.

Glavni cilj ovogodišnjeg LUMEN Data Sciencea je mogućnost povezivanja studenata s poduzećima iz industrije te im omogućiti stjecanje praktičnog iskustva i razvoj vještina za buduće poslovno usmjerenje.

Tijekom trajanja natjecanja sudionicima su dostupne radionice i konzultacije s mentorima, isto tako i Meet&Greet događaj koji će se održati 5. ožujka 2026. Ovakav koncept studentima omogućuje kontinuirano učenje uz konstantan doticaj s industrijom, što LUMEN Data Science izdvaja od ostalih kraćih natjecanja.

Završnica projekta održat će se 22. svibnja 2026., gdje će timovi prezentirati svoja rješenja pred stručnim žirijem. Oni koji su najuspješniji bit će nagrađeni novčanom nagradom. Svi studenti iz Hrvatske i regije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore se mogu prijaviti na natjecanje.

Prijaviti se na Data Science natjecanje možete putem forme.

