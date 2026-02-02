Ostavi trag u poslovnom svijetu: Prijavi se na LUMEN Business natjecanje!

Otvorene su prijave za LUMEN Business natjecanje. Radi se o natjecanju u organizaciji udruge eSTUDENT, u kojoj je cilj napraviti najbolje poslovno rješenje koje organizacijski tim postavi natjecateljima.

Budi spreman za najuzbudljiviji dio akademske godine jer nova sezona LUMEN Business natjecanja kuca na vrata!

Ako si ikada razmišljao o tome kako je to sjediti za stolom s vodećim stručnjacima, rješavati probleme koji muče velike korporacije ili jednostavno želiš pokazati da tvoje ideje vrijede više od same ocjene u indeksu, sada je tvoj trenutak. Prijave za ovo, po mnogima najpoznatije regionalno natjecanje u rješavanju poslovnih slučajeva, službeno su otvorene, i traju sve do 6. veljače 2026. godine.

LUMEN Business nije samo još jedno natjecanje u nizu; to je platforma koja, u organizaciji udruge eSTUDENT, već godinama spaja proaktivnu akademsku zajednicu s realnim sektorom. Ovo natjecanje postalo je sinonim za stjecanje praktičnog iskustva koje je na fakultetima često nedostižno. Cilj je jasan – probuditi tvoju kreativnost, ojačati tvoje samopouzdanje i omogućiti ti da razmišljaš izvan okvira dok razvijaš rješenja koja bi sutra mogla postati standard u industriji.

Natjecanje je namijenjeno proaktivnim studentima, pretežito s ekonomskih i pravnih fakulteta, ali je otvoreno i za studente s Algebre, ZŠEM-a, VERN-a i drugih učilišta iz Hrvatske i regije. Možeš se prijaviti u timu od dva do četiri člana, a ako još nemaš ekipu, ne brini – omogućeno je i naknadno formiranje tima.

Prijavi se

Ono što LUMEN Business izdvaja od ostalih sličnih projekata je njegova sveobuhvatnost i podrška koju dobivaš na svakom koraku. Neće te se samo baciti u vatru; tijekom višemjesečnog procesa na raspolaganju su ti radionice i konzultacije s mentorima iz poduzeća, a sve počinje opuštenim Meet & Greet eventom 5. ožujka 2026. To je savršena prilika da u friendly atmosferi upoznaš potencijalne buduće kolege i poslodavce.

Osim neprocjenjivog znanja i networkinga, najuspješnije timove čekaju bogate novčane nagrade. Sve kulminira velikom završnicom 22. svibnja 2026., kada će finalisti prezentirati svoja rješenja pred stručnim žirijem.

Ne dopusti da ti ova prilika pobjegne – postani dio LUMEN priče i prijavi se putem online forme!

Saznaj više!

Ako želite saznati više o ovome i ostalim projektima udruge eSTUDENT, posjetite web stranicu. Kako ne biste propustili najnovije informacije o radu Udruge, zaprati društvene mreže – Facebook, Instagram, Linkedln, TikTok i YouTube. Pretplati se i na dvotjedni newsletter kako bi vas mogli obavijestiti o aktualnim projektima na mail.