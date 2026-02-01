Budućnost počinje danas: STEM radionice za osnovnoškolce

Novi ciklus besplatnih STEM radionica za osnovnoškolce kreće u organizaciji FER Alumna u sklopu projekta Staza budućnosti – STEM i alumni za djecu budućnosti. Djecu očekuju interaktivne aktivnosti iz robotike, elektronike, umjetne inteligencije i svemirskih tehnologija, uz rad u malim grupama i individualiziran pristup. Sudjelovanje je besplatno uz prijavu, a zbog ograničenog broja mjesta prednost će imati najbrže prijavljeni učenici i oni koji dosad nisu sudjelovali na radionicama.

Što djeca mogu očekivati?

Polaznici će kroz interaktivne aktivnosti i timski rad istraživati raznolike i uzbudljive teme – od robotike i elektronike, preko inovativnih rješenja iz područja umjetne inteligencije, pa sve do svemirskih tehnologija koje oblikuju našu budućnost.

Radionice se održavaju u malim i dinamičnim grupama, što omogućuje individualiziran pristup svakom djetetu, potiče razvoj kritičkog mišljenja te jača suradnički duh.

Sudjelovanje besplatno uz prijavu

Sudjelovati mogu svi zainteresirani učenici koji zadovoljavaju kriterije ciljne skupine. Sve aktivnosti su besplatne, uz obaveznu prethodnu prijavu. Prijaviti se možete ovdje ili putem web stranice stemzamlade.eu. Zbog ograničenog broja mjesta savjetujemo što raniju prijavu.

Broj mjesta je ograničen, a u slučaju velikog interesa, odabir polaznika provodit će se prema načelu ‘najbržeg prsta’, odnosno redoslijedom zaprimanja prijava. U obzir će se uzeti i dosadašnja sudjelovanja na radionicama, kako bi prednost imali učenici koji ih ranije nisu imali priliku posjetiti. Prednost pri odabiru imat će osobe s invaliditetom, a vodit će se računa i o ravnopravnoj zastupljenosti spolova primjenom tzv. zip metode (m, ž, m, ž, …), kada god je to moguće.

O projektu

Projekt Staza budućnosti – STEM i alumni za djecu budućnosti (SF.2.4.06.04.132) provodi Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – AMAC-Alumni FER, uz podršku partnera FER-a, V. gimnazije, Osnovne škole Jure Kaštelan, Udruge Neki novi klinci i Udruge Stemalica. Projekt Staza Budućnosti (SF.2.4.06.04.132) je sufinanciran od strane Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda, kroz poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a”, i traje od ožujka 2025. do ožujka 2028. godine. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Stajališta izražena u ovom tekstu i na aktivnostima projekta isključiva su odgovornost Udruge AMAC-Alumni FER i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.