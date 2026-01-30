Filmske radionice 'Samo nebo nam je granica' za seniore u Rijeci

Bacači sjenki ponovno organiziraju besplatne filmske radionice ‘Samo nebo nam je granica’ za Riječane starije od 54 godine. Ovim projektom žele doprinijeti višoj razini medijske pismenosti osoba starije životne dobi te potaknuti zbližavanje generacija i smanjiti generacijsko nerazumijevanje.

Bacači sjenki ponovno organiziraju besplatne filmske radionice „Samo nebo nam je granica“ za Riječane starije od 54 godine. Pozivaju vas da se već sada prijavite i osigurate svoje mjesto na riječkoj radionici koja se održava uz bok Frooom! filmskoj radionici za djecu.

Datum: 30. ožujka – 3. travnja



: 9:00 – 15:00 h: Gradska knjižnica Rijeka u “Benčiću”

Ovim projektom žele doprinijeti višoj razini medijske pismenosti osoba starije životne dobi te potaknuti zbližavanje generacija i smanjiti generacijsko nerazumijevanje. Također, žele pridonijeti uključenosti starijih građana u aktivan život zajednice i unaprijediti njihovu kvalitetu života. Jer unatoč svojoj zrelosti ili statusu umirovljenika oni i dalje mogu aktivno doprinositi vlastitom razvoju i razvoju svoje zajednice, posebice kroz medijsku i filmsku pismenost.

Radionice su namijenjene svima koji žele znati više o filmu, novim medijima, o tome čime se bave njihova djeca ili unuci, te o onome što često ostaje skriveno dok gledamo filmove, televiziju ili igramo računalne igre na računalima, tabletima i pametnim telefonima. Naravno, nećemo gledati u dlan ni u osobnu iskaznicu – rado će primiti i one mlađe od 54 godine koji žele naučiti više o filmu i medijima. Međutim, u slučaju velikog interesa, prednost će imati umirovljenici i nezaposlene osobe.

Svim polaznicima bit će osiguran besplatni topli obrok.

Opis

Radionice su osmišljene kao upoznavanje s filmskim i medijskim stvaralaštvom kroz praktičan i interaktivan rad. Polaznici će učiti o osnovama filmskog jezika – planovima i kadrovima, filmskim vrstama, pisanju scenarija, elementima montaže te procesu nastanka igranog, dokumentarnog, animiranog ili eksperimentalnog filma. Kroz radionice će se poticati razvoj ideja i priča, timski rad te kreativno izražavanje, a sudionici će imati priliku iskušati se u različitim fazama filmske produkcije – od osmišljavanja i pripreme, preko snimanja, do završne obrade materijala. Poseban naglasak stavlja se na upoznavanje suvremenih medija i medijskih sadržaja kojima se mladi svakodnevno služe. Radionice vode iskusni filmski i medijski profesionalci s dugogodišnjim iskustvom u edukaciji i radu s mladima, a program se prilagođava interesima i predznanju polaznika.

Bacači Sjenki su višestruko nagrađivana i hvaljena umjetnička i proizvodna platforma za interdisciplinarnu suradnju, stvaralaštvo te promišljanje intermedijalne umjetnosti, koja uspješno i bez poteškoća isprepliće filmsko stvaralaštvo, međunarodnu suradnju, kazališne izvedbe, urbane intermedijalne projekte, aktivizam, pedagoški rad, video umjetnost te selektorsku praksu u cjelovito umjetničko djelovanje.

Bacače sjenki podržavaju: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva; Zaklada kultura nova; Grad Rijeka; Grad Zagreb; HAVC; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih; Ministarstvo kulture i medija.