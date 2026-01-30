Bliži se manifestacija 'Rijeka tehnologije 2026.' na Pomorskom fakultetu u Rijeci

Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 4. veljače 2026. godine, u vremenu od 10 do 14 sati, održat će se manifestacija ‘Rijeka tehnologije 2026.’, usmjerena na promociju i popularizaciju obrazovanja i znanosti upodručju tehničkih i prirodnih znanosti na Sveučilištu u Rijeci.

Manifestaciju ‘Rijeka tehnologije 2026.’ organizira i koordinira Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci, a u programske aktivnosti 2026. godine aktivno se uključuje i Pomorski fakultet u Rijeci. Sudjelovanjem u manifestaciji Fakultet doprinosi jačanju vidljivosti tehničkih i prirodnih znanosti te povezivanju akademske zajednice sa širom javnošću.

Tijekom manifestacije posjetiteljima će biti omogućen uvid u navigacijske i brodostrojarske simulatore, kao i u suvremenu edukativnu opremu koja se redovito koristi u nastavi na Pomorskom fakultetu. Program uključuje i interaktivne demonstracije, čime se sudionicima omogućuje neposredno iskustvo primjene tehnologije u obrazovnom okruženju.

Manifestacija je namijenjena javnosti svih dobnih skupina, osobito onima koji razmatraju nastavak obrazovanja u STEM području, kao i svima koji žele steći dodatna saznanja o studijskim programima, nastavnim metodama i obrazovnim mogućnostima koje nudi Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.