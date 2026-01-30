Udruga MUZZA organizira radionice o održivom razvoju za osnovnoškolce

Udruga MUZZA od 2. do 5. veljače organizira radionice o održivom razvoju namijenjene djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole. Radionice će se održavati svakoga dana od 15:00 do 16:00 sati u prostorima udruge na adresi Bednjanska ulica 12.

Cilj radionica je približiti djeci pojmove održivog razvoja na njima razumljiv i zanimljiv način. Kroz interaktivne aktivnosti, praktične zadatke i učenje kroz igru, sudionici će razvijati svijest o očuvanju okoliša, odgovornom korištenju resursa i važnosti održivih navika u svakodnevnom životu.

Radionice se organiziraju u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA, koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus. Projekt potiče razvoj STEM kompetencija kod djece i mladih te promovira inovativne metode učenja i kreativno razmišljanje.

Maksimalan broj sudionika po radionici je osam djece, a sudjelovanje je moguće uz formalnu prijavu putem web stranice udruge MUZZA. Zbog ograničenog broja mjesta, organizatori pozivaju zainteresirane roditelje da prijavu izvrše na vrijeme.

Radionice organiziramo u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.