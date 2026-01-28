srednja.hr+ zajednica FROOOM! filmska škola za djecu i mlade stiže u Zagreb, Rijeku i Split

FROOOM! filmska škola za djecu i mlade stiže u Zagreb, Rijeku i Split

28. siječanj 2026.

Bacači sjenki ovog proljeća pokreću pravu filmsku avanturu koja će se održati u čak tri hrvatska grada – u Zagrebu, Rijeci i Splitu! Pridružite se Frooom! filmskim radionicama koje nude sve – od prvih koraka u filmskom stvaranju do ozbiljnijih izazova u montaži, pisanju scenarija i snimanju.

Frooom filmska škola

Frooom! filmska škola | Foto: Bacači sjenki

Prvi termin Frooom! filmske škole kreće za vrijeme proljetnih praznika od 30. ožujka do 3. travnja, a održavat će se u Zagrebu u Osnovnoj školi Dr. Ivan Merz, u Rijeci u Dječjoj kući te u Splitu u Multimedijalnom Kulturnom Centru. Radionice će biti za sve uzraste školaraca, a ovo je tek početak ovogodišnjeg filmskog putovanja na koje ćemo se otisnuti iz Zagreba prema nekoliko gradova u Hrvatskoj. Djecu možete prijaviti već sad putem PRIJAVNICE koju smo pripremili.

Opis početne radionice

U početnoj radionici gledamo najnovije i antologijske filmove te učimo analizirati i gledati film sa kritičke strane, učimo igrajući se, a konkretno učimo o planovima, kadrovima, filmskim vrstama i rodovima, učimo kako napisati scenarij te temeljno prolazimo stop animaciju preko koje učimo o ulozi i o važnosti montaže i pričanja priča – dramaturgiji. Igramo se svega i sa svim što je učinilo film mogućim: od kineskih zoetropa, manirističkih optičkih eksperimenata, preko francuskih praksinoskopa, camere obscure i analogne filmske trake, do dronova, videofonije, televizije, pametnih telefona i kompjuterskih igara. Učimo o filmu kao posebnom bilježenju stvarnosti i načinu komuniciranja te o filmu kao umjetnosti. Sve kroz igru i zajednički!

Opis napredne radionice

U naprednoj radionici polaznici ponavljaju sve što znaju ili su naučili na početnoj te povezuju svoje iskustvo s filmom i medijskim sadržajima s kojima su se susreli u međuvremenu između dvije radionice. Zatim zajedno s ostalim polaznicima i voditeljima razvijaju priče koje će pretočiti u dokumentarne, igrane ili eksperimentalne filmove, a cijelo vrijeme (ako žele), uz pomoć pametnih telefona ili iPada snimaju kratke filmove stop animacije svega što se oko njih događa – making of Frooom! Svoje priče i scenarije međusobno razmjenjuju i zagovaraju te na kraju, nakon produkcijske pripreme, razvoja scenarija u knjigu snimanja, odabira lokacija (location scouting) i izvođača/glavnih likova (casting) snimaju film i pripremaju ga za montažu.

Opis majstorske radionice

Svaka FROOOM majstorska radionica posvećena je posebnoj temi koja otvara novi pogled na filmsko stvaralaštvo. Tema ove radionice bit će otkrivena uskoro – za sada možemo reći samo da donosi nova pitanja, drugačije perspektive i puno prostora za istraživanje i razmjenu iskustava.

Voditelji

Uz programe i gradove, ono što FROOOM! filmsku školu iz godine u godinu čini posebnom jest ekipa koja stoji iza nje. Uskoro ćemo vam predstaviti mentore i mentorice koji će i ove godine voditi djecu i mlade kroz uzbudljiv svijet filma – od prve ideje do završnog kadra. Riječ je o iskusnim filmskim autorima, redateljima, snimateljima, montažerima, glumcima i filmskim pedagozima, koji već godinama uspješno rade i s kamerom i s mladom publikom. Njihovo znanje ne proizlazi samo iz profesionalnog rada u filmskoj i izvedbenoj umjetnosti, već i iz dugogodišnjeg iskustva u radu s djecom i mladima, gdje je jednako važno znati slušati, poticati i ohrabrivati. Mentori FROOOM! filmske škole ne podučavaju djecu samo tehničkim vještinama – oni ih potiču da razmišljaju kritički, postavljaju pitanja, promatraju svijet oko sebe i izraze vlastitu perspektivu kroz film. Kroz zajednički rad, eksperimentiranje i igru, polaznici uče kako funkcionira filmski tim, kako se ideja razvija u priču i kako se kreativnost pretače u konkretan audiovizualni rad.

FROOOM! filmska škola za djecu i mlade postoji sa svrhom da polaznike nauči gledati, razumjeti filmski jezik, te ih potaknuti na aktivno istraživanje i kreiranje video zapisa. FROOOM! je inovativan i interdisciplinaran obrazovni program namijenjen djeci i mladima u dobi od 7 do 18 godina. Kroz filmske radionice, polaznici istražuju povijest filma, analiziraju medijske sadržaje i razvijaju kreativne vještine. Radionice se održavaju u malim grupama, a program uključuje različite razine: početnu, naprednu i majstorsku. Prva Frooom! filmska škola održana je 2012. godine u Zagrebu, a osmislila ju je neprofitna organizacija Bacači Sjenki pod vodstvom Borisa Bakala.

Bacači Sjenki su višestruko nagrađivana i hvaljena umjetnička i proizvodna platforma za interdisciplinarnu suradnju, stvaralaštvo te promišljanje intermedijalne umjetnosti, koja uspješno i bez poteškoća isprepliće filmsko stvaralaštvo, međunarodnu suradnju, kazališne izvedbe, urbane intermedijalne projekte, aktivizam, pedagoški rad, video umjetnost te selektorsku praksu u cjelovito umjetničko djelovanje.

Zahvaljujemo našim suradnicima na ustupljenim prostorima te partnerima; OŠ Dr. Ivan Merz, Multimedijalni kulturni centar Split & Dom Mladih, “Dječja kuća”, centar kulture i umjetnosti za djecu, Gradska knjižnica Rijeka – Art-kvart “Benčić”, HAVC, Zaklada Kultura nova, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Zagreb, Grad Split, Grad Rijeka, Primorsko goranska županija, Agencija za elektroničke medije, Društvo hrvatskih filmskih redatelja.

