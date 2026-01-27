Otac modernog AI-ja, globalni strateški autoritet i žena iza rasta najvećih tehnoloških divova stižu u Hrvatsku na Dane komunikacija

Na press konferenciji za medije u Zagrebu predstavljeno je novo izdanje velikog festivala kreativnosti i komunikacija, uz najavu prvih imena koja dovode u Hrvatsku.

Novo izdanje festivala Dani komunikacija i ove se godine vraća u Rovinj u svibanjskom terminu, a program glavne pozornice otvara veliko ime. Na 12. izdanje Dana komunikacija, koje će se od 7. do 10. svibnja održati u Rovinju, stiže nekonvencionalni prof. Jürgen Schmidhuber – pionir, disruptivni genije i otac modernog AI-ja. Ako ste se ikada pribojavali distopijske budućnosti u kojoj AI preuzima svijet, Schmidhuber je taj koji je strojeve naučio misliti.

O Schmidhuberovu utjecaju govori Elon Musk koji ga bez okolišanja opisuje riječima: Schmidhuber je izumio sve, dok The New York Times piše kako će ga umjetna inteligencija kada odraste zvati tata. Znanstvenik koji je stavio G, P i T u GPT – kreirajući tehnologije koje danas pokreću ChatGPT, Google Translate, Siri, Alexu i suvremene generativne modele, a njegova se kreacija koristi u milijardama uređaja diljem svijeta. Kada se govori o razvoju moderne umjetne inteligencije, postoje tek rijetka imena bez kojih taj razgovor nije potpun. Schmidhuber je jedno od njih.

O tome koja je naša budućnost i budućnost umjetne inteligencije, te imamo li je uopće i u kojem obliku, na Danima komunikacija promišljat ćemo u sklopu njegovog predavanja pod nazivom Modern AI and the Future of the Universe u kojem će nadići uobičajene tehnološke okvire i AI postaviti kao civilizacijsku temu s dugoročnim učincima, a ne kao još jedan alat u arsenalu industrije.

– Poput naše struke, Dani komunikacija ne pristaju na prosjek. Naš je cilj stvoriti prostor za industriju koja razmišlja slobodnije, hrabrije i pametnije, istaknula je Dunja Ivana Ballon, dugogodišnja direktorica festivala i programa.

Mentor industrije strateškog komuniciranja

Uz Schmidhubera, festivalski program donosi i stratešku dimenziju. U Rovinj stiže Mark Pollard, jedan od najutjecajnijih marketinških stratega i mentora današnjice – globalno. Autor knjige Strategy Is Your Words i osnivač platforme Sweathead s više od 1,3 milijuna slušanja i stotinama tisuća obožavatelja, oblikuje način na koji čitave generacije komunikacijskih stratega diljem svijeta razmišljaju o svojem poslu. Radio je za Facebook, Twitter, The Economist i Mozillu, vodio strategiju u McCannu i Leo Burnettu, predavao u Cannesu i na TED-u, a poznat je u svjetskim krugovima po tome što je zauvijek promijenio način na koji industrija razmišlja o strategiji. Na Dane komunikacija donosi visokoenergičnu i interaktivnu sesiju Strategy On You koja strategiju okreće prema onome što je najvažnije – tome kako mi razmišljamo.

Jelena Fiškuš, najnagrađivanija hrvatska kreativna direktorica i predsjednica Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), istaknula je važnost strateškog pristupa u komunikacijama.

– Strategije u komuniciranju čine onu bitnu razliku između ulaganja u rast i bacanja novca na šušur koji bez strategije zapravo predstavlja tek skup nasumičnih vizuala i poruka koje se nadaju da će nekoga pogoditi. Iskustvo je pokazalo da naše tržište po pitanju strategija treba više znanja i bolje razumijevanje njihove važnosti, tako da smo ove godine strateški isplanirali dovesti na DK dvoje stratega koji spadaju u sam svjetski vrh. Tko želi rasti, ne smije ih propustiti, navela je Fiškuš.

Brend kao aritektura, ne kao dekoracija

Festival je potvrdio dolazak elitne brend strateginje Julie Supan, žene koja je postavila brending najutjecajnijih tehnoloških platformi svijeta. Jedna od najtraženijih brend strateginja Silikonske doline, a u ulozi direktorice marketinga i komunikacija sudjelovala je u izgradnji tehnoloških giganata poput YouTubea, Airbnba, Dropboxa i Discorda. Julie Supan postavlja brend kao arhitekturu, a ne dekoraciju – i na DK2026 u Rovinj donosi upravo tu logiku koju je primijenila na najveće svjetske platforme. Na Danima komunikacija, u godini u kojoj je povratak kvalitetnom brendingu jedan od glavnih fokusa komunikatora, Supan će govoriti o ulozi dugoročne vizije u izgradnji brenda – kako se gradi strateška jasnoća, kako vizija postaje temelj odluka i kako se dugoročna tržišna prednost stvara upravo onda kada još ništa nije očito.

– DK su najintenzivnija tri dana u godini za sve koji žive komunikacije. Dovoljno je vidjeti naš program da se shvati u kojem smjeru ide festival – prema ljudima koji mijenjaju industriju, a ne samo pričaju o njoj. To je iskustvo koje se mora doživjeti uživo, dodao je Davor Bruketa, najpoznatije lice domaće kreativne industrije i član Organizacijskog odbora festivala.

Najavljeno još više sadržaja i nova festivalska dvorana

Osim sveobuhvatnog sadržajnog programa, organizatori nastavljaju graditi iskustvo po kojem je festival poznat – uz svibanjsko sunce, more i poseban ambijent Rovinja koji već godinama čini prirodnu pozornicu Dana komunikacija.

Ovogodišnje izdanje donosi i nova produkcijska rješenja koja opet uvode novu razinu vizualne izvedbe, a istovremeno organizatori najavljuju najbogatiji program do sada koji će se odvijati na čak devet festivalskih lokacija – uključujući plažu, Poolside Stage uz bazen i jednu novu dvoranu, uz nove industrijske teme i svima nezamjenjivo rovinjsko sunce.

Priznanje koje potiče kvalitetu

Važan dio festivala je nagrađivanje najboljih, a na taj se segment Dana komunikacija osvrnula i Angela Buljan Šiber, dobro poznato ime domaćeg digitalnog marketinga i članica Organizacijskog odbora Dana komunikacija: Nagrade su nezaobilazan i pomalo sexy moment festivala. Uzbuđenje, glamur i natjecateljski duh dižu atmosferu, a upravo zato imamo pet nagrada — BalCannes, MIXX, IdejaX, Effie i Young Lions — koje potiču kreativnost i ističu kvalitetu našeg tržišta.

Utjecaj festivala na industriju

Organizatori pripremaju trodnevno okupljanje industrije u novom izdanju koje očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svijeta marketinga, komunikacija i medija, više od 100 tvrtki partnera i sponzora, festivalske novosti koje pokriva više od stotinu predstavnika medija s više od tisuću objava u medijima te s programom koji okuplja više od 200 nekih od najvećih stručnjaka iz Hrvatske i svijeta u ulozi predavača i izvođača. Iza festivala stoji neovisna strukovna udruga HURA – Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje koja okuplja neke od najboljih i najnagrađivanijih agencija na tržištu, ujedno službeni predstavnik Cannesa Lionsa za Hrvatsku, uz IAB Croatia – domaće predstavništvo najveće svjetske organizacije za digitalni marketing koja okuplja lidere koji skaliraju digitalnu ekonomiju u Hrvatskoj.

Damir Ciglar, jedan od inicijatora Dana komunikacija, važna figura domaće marketinške industrije i član Organizacijskog odbora, pozvao je struku da ne propusti ovogodišnje izdanje festivala.

– Dani komunikacija i dalje podižu ljestvicu – kvalitetom govornika, snagom sadržaja, brojem posjetitelja i obujmom programa. Ako želite znati kamo ide industrija, ovo je mjesto gdje jednostavno morate biti. A i vaša konkurencija dolazi, rekao je Ciglar.

Prijave su otvorene na službenoj stranici festivala, uz informacije o kotizacijama i smještajnim opcijama u Rovinju, jednoj od najprivlačnijih destinacija na našoj obali.