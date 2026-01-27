Noć muzeja na FER-u: Back to the 50's, back to ETF

Fakultet elektrotehnike i računarstva i ove se godine pridružuje Noći muzeja, koja se na FER-u održava u petak, 30. siječnja 2026., od 18 do 22 sata. Ovogodišnji program vodi posjetitelje u pedesete godine 20. stoljeća, u vrijeme osnutka Elektrotehničkog fakulteta i početaka priče koja je izrasla u današnji FER.

Fakultet elektrotehnike i računarstva i ove se godine pridružuje manifestaciji Noć muzeja, koja će se na FER-u održati u petak, 30. siječnja 2026. godine, od 18 do 22 sata. Ovogodišnji program vodi posjetitelje ravno u pedesete godine 20. stoljeća – vrijeme u kojem nastaje Elektrotehnički fakultet (ETF) i započinje priča o razvoju današnjeg FER-a.

Kroz izložbene i interpretativne sadržaje posjetitelji će imati priliku zakoračiti u povijesni trenutak osnivanja FER-a i upoznati širi društveni i kulturni kontekst pedesetih godina. Glazba, moda i film toga razdoblja isprepliću se s tadašnjim znanstvenim i tehnološkim iskoracima, otkrivajući kako su inovacije i društvene promjene oblikovale svijet i postavile temelje moderne elektrotehnike.

Poseban ugođaj večeri stvorit će KSET-ova playlista s najvećim hitovima pedesetih godina, koja će posjetitelje dodatno uroniti u atmosferu vremena kada su se rađale nove ideje, tehnologije i vizije budućnosti.

Uz spoj edukacije, zabave i povijesnog duha, Središnja knjižnica FER-a poziva sve zainteresirane da se pridruže ovom jedinstvenom putovanju u prošlost i iz prve ruke dožive kako je nastajao jedan od vodećih tehničkih fakulteta u Hrvatskoj!