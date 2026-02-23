STEM Akademija: nove generacije u Grobniku, Karlovcu i Zagrebu

STEM Akademija: nove generacije u veljači i ožujku 2026. gostuje u Grobniku, Karlovcu i Zagrebu s besplatnim STEM štandovima i interaktivnim AI aktivnostima.

Program STEM Akademija: nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), nastavlja s javnim aktivnostima diljem Hrvatske. Tijekom veljače i ožujka 2026. godine STEM štand gostovat će u Grobniku, Karlovcu i Zagrebu, gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati u interaktivnim aktivnostima usmjerenima na suvremenu tehnologiju i umjetnu inteligenciju.

Kroz kratke razgovore, praktične zadatke i demonstracije, STEM Akademija približava temu umjetne inteligencije na razumljiv i pristupačan način. Posjetitelji će moći istražiti kako AI funkcionira, gdje je prisutna u svakodnevnom životu te zašto je važno razvijati kritičko razmišljanje i odgovoran odnos prema tehnologiji.

Centar kreativnosti i znanosti Grobnik

26. veljače 2026. od 10:00 do 13:00 h

Trg Zrinskih i Frankopana 1, 51218 Grobnik

STEM Akademija gostuje u Centru kreativnosti i znanosti Grobnik s otvorenim STEM štandom i interaktivnim sadržajima za sve zainteresirane posjetitelje.

Nikola Tesla Experience Centar Karlovac

04. ožujka 2026., od 09:30 do 12:00 sati

Rakovac ul. 6, 47000, Karlovac

STEM štand bit će postavljen ispred Nikola Tesla Experience Centra, gdje će svi zainteresirani moći sudjelovati u aktivnostima posvećenima umjetnoj inteligenciji i modernoj tehnologiji.

Knjižnica Voltino, Zagreb

27. veljače 2026.: 13:00 do 14:00

09. ožujka 2026.: 13:00 do 14:00

11. ožujka 2026.: 13:00 do 14:00

Dragutina Golika 36, 10000 Zagreb

U Knjižnici Voltino STEM Akademija održat će niz termina tijekom kojih će posjetitelji moći sudjelovati u edukativnim i interaktivnim aktivnostima vezanima uz umjetnu inteligenciju i STEM područje.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene javnosti, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja kreativnosti, logičkog mišljenja i digitalnih kompetencija.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.