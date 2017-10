Hrvatska sveučilišna propaganda: Rektorski spomenar u 32 stranice utrpao 27 fotki zagrebačkog i splitskog rektora

Novi broj priopćajnice Universitas, pamflet-novina Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, danas je (kao i svaki posljednji ponedjeljak u mjesecu) obradovao sve fanove rektora Borasa i rektora Anđelinovića. Splitsko i zagrebačko sveučilište zajednički sudjeluju u financiraju tiskanja i izlaženja Universitasa uz Jutarnji list i Slobodnu Dalmaciju, no čija je lova vrijednija? Prema našoj kratkoj analizi sadržaja, nameće se zaključak kako je zagrebački novac ipak cijenjeniji – naime, rektor Damir Boras u novom broju pamfleta pojavljuje se na jednoj fotografiji više od splitskog kolege Anđelinovića. Prebrojavanje fotografija bilo je iznimno neizvjesno do zadnje stranice!

Hrvatske sveučilišne novine Universitas, publici sklonoj kritičkom razmišljanju poznatije kao hrvatska sveučilišna propaganda Universitas, danas su uz Jutarnji izbacile novi, 96. broj. Svaki posljednji ponedjeljak u mjesecu, kada priopćajnica Universitas napada, poseban je dan slavljeničkog karaktera za fanove rektora zagrebačkog i splitskog sveučilišta, kao i za njih same.

Foto finiš

Naime, zagrebačko i splitsko sveučilište zajednički izdaju Universitas i zajednički sudjeluju u njegovu financiranju. Iznos koji bratski dijele trebao bi značiti da su fotografskom opremom teksta jednako zastupljeni čelnici oba sveučilišta.

I u prijašnjim brojevima obraćali smo pažnju na mrtvu trku foto-prikaza jednog i drugog rektora, no sada smo odlučili načiniti malu analizu sadržaja, pobrojati rektorske fotografije te doznati čija je lova vrijednija. Kako stvari stoje u ovom broju, zagrebački se novac ipak, za jednu fotografiju prednosti, cijeni više.

Na 32 stranice ovomjesečnog Universitasa, rektor Boras nalazi se na čak 14 fotografija, a splitski rektor Anđelinović na jednoj manje – njih 13. Istaknimo i nekoliko kurioziteta. Na naslovnici se nalazi jedna Anđelinovićeva i jedna Borasova fotografija. Na 2. stranici nalaze se tri fotografije rektora Anđelinovića, a na 3. stranici jednako ih toliko krasi nasmijani rektor Boras pa u prve tri stranice imamo pravu mrtvu trku.

Ispunjena propagandna svrha Rektorskog spomenara <3

No daljnjim listanjem i prebrojavanjem, situacija postaje napetija pa oko 7. stranice Anđelinović premoćno prelazi u vodstvo, dok ga u finalu Boras dobiva za jednu jedinu fotku. Ipak, ostavljamo i mogućnost izjednačenog rezultata, s obzirom na tekst na 6. stranici o događaju kojemu je prisustvovao rektor Anđelinović, no s fotografije teško možemo razaznati nalazi li se on u publici događaja ili ne.

Skoro mrtvom trkom i rezultatom 14:13 u korist zagrebačkog rektora, skupi spomenar dvaju rektora sjajno ispunjava svoju propagandnu svrhu. Nadamo se da Borasovo vodstvo u slikovnim prikazima novog Universitasa neće poremetiti inače idilične odnose rektora dvaju najvećih hrvatskih sveučilišta.

U obranu rektora od ‘studentskog džihada’

Inače, novi broj sveučilišne priopćajnice donosi i novi obračun sa studentima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U svojem komentaru, veteran Universitasa Duško Čižmić Marović studente Hrvatskih studija okupljene u inicijativu Studenti govore naziva nepostojećim imenom ‘Studenti se bore’ i džihadistima na Rektorat zagrebačkog sveučilišta.

Zanimljivo, uprava Hrvatskih studija danas je svoje studente, uključujući i one iz inicijative SG, mailom obavijestila da je izašao novi broj Universitasa, uz poveznicu s koje je moguće preuzeti broj.

Tako je uprava Hrvatskih studija vlastitim studentima savjetovala da pročitaju tiskovinu u kojoj se te iste studente proziva za ‘džihad na Rektorat’. Tko zna, možda u sljedećem broju sveučilišne priopćajnice ekskluzivno doznamo da rektori, u bijegu od studentskog džihada, bježe na Aladdinovom čarobnom letećem tepihu.