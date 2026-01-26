Stela je u srednjoj slušala Biebera, a sada će s harmonikom na Doru: 'Iz krajnosti u krajnost'

Kada vidite njen ružičasti automobil, a onda i harmoniku u takvoj boji, znate o kome je riječ. U našem podcastu ugostili smo Stelu Rade, 27- godišnju glazbenicu koja ove godine nastupa na Dori i to sa svojom ikoničnom harmonikom. Ispričala nam je kako teku pripreme za nastup, što misli o tome da prije 2 godine nije prošla na Doru s pjesmom u kojoj harmonika dominira i u nazivu ima riječ Balkan, kao i o tome što je slušala dok je bila u srednjoj školi.

Od Justina Biebera u srednjoj školi do harmonike i nastupa na Dori – to je put naše 27-godišnje glazbenice Stele Rade koju mnogi prepoznaju po njenoj ružičastoj harmonici, ali i automobilu iste boje. Ove godine, 12. i 15. veljače, Stela će prvi put nastupiti na Dori i natjecati se s pjesmom ‘Nema te’ za nastup na Euroviziji, a nama je u podcastu otkrila kako teku pripreme.

– Probe kreću za nekih 10, 15 dana, tako da će tek tada biti baš aktivno. A do tada dogovori, pozivi, planiranje, rekviziti koje trebamo, plesači, koreografija, ali ne bih otkrivala nastup skroz, rekla je Stela.

‘Kad se osvrnem na srednju tada je bio popularan Justin Bieber, a danas slušam malo ozbiljnije izvođače’

Inače, Stela nam je o svojim srednjoškolskim danima ispričala još tijekom ljeta u intervjuu za naš serijal Povratak u srednju. Upisala je medicinsku školu, ali je na kraju odustala od tog smjera i upisala gimnaziju nakon čega je polagala i maturu, ali nije upisala faks. U podcastu nam je detaljnije ispričala što ona sve sluša, kao i što je najviše slušala od glazbe u srednjoj školi.

– Od kad znam za sebe slušam razne žanrove, i staro i novo sam uvijek slušala i pratila što je trendu. Muzika kao takva mi je oduvijek bila inspiracija jer sam slušala razne stvari, išla sam iz krajnosti u krajnost. Kad se osvrnem na srednju tada je bio popularan Justin Bieber, a danas slušam možda malo ozbiljnije izvođače. Tipa Stevie Wonder, bend Toto, pa R&B, onda devedesete. Slušam u fazama. Jedan tjedan slušam ovom, drugi tjedan ono, pa sam na Tei Tairović, pa sam na Amy Winehouse. Ide i Jala i Buba kad sam u autu, ma sve ide, priča nam Stela.

O sviranju harmonike: ‘Mene cijelo vrijeme ljudi motiviraju da nastavnim vježbati’

Harmoniku je počela svirati s 18 godina kada su joj ju mama i sestra kupile za rođendan. Iako je, kaže, nadobudno krenula učiti svirati prva dva tjedna, ubrzo je shvatila kako sviranje harmonike nije tako jednostavno kako se možda čini.

– I onda bi stajala mjesec dana, ali onda bih ju nakon nekog vremena opet uzela jer bi se opet javila ta potreba. I od 18. je bilo svako malo tako, hoću pa neću. Kad sam stavila videe sviranja harmonike na društvene mreže, shvatila sam da se ljudima to sviđa i da me po toj harmonici prepoznaju. I tak je to krenulo. Mene cijelo vrijeme ljudi motiviraju da nastavnim vježbati. Ja hoću vježbati, ali ne bih možda toliko vježbala da nemam takvu podršku izvana, objasnila je Stela.

U podcastu smo pričali i o temama koje nisu vezane uz Doru i harmoniku, poput:

zašto mladi više slušaju cajke

zaziru li naši glazbenici od harmonike i zašto

zašto njena pjesma Balkan pop nije prošla na Doru 2024.

o fenomenu Jakova Jozinovića

Cijeli podcast sa Stelom Rade možete pogledati na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.