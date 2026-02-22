Učenica upisala MMA da 'pokrije' dva slobodna dana u tjednu, debitirala i osvojila europsko zlato

Titulu prvakinje na Europskom MMA prvenstvu osvojila je prošlog tjedna 15-godišnja Mihaela Car, učenica ekonomskog smjera na Sportskom učilištu PESG. Prije pet godina počela se baviti ju-jitsuom, a onda je htjela nekako iskoristiti dva dana bez treninga u tjednu i upisala MMA. U tom sportu je dvije godine, ovo joj je bio prvi nastup, a iz Beograda se vratila sa zlatom oko vrata.

Novo zlatno odličje u hrvatski sport donijela je ovog mjeseca Mihaela Car, učenica prvog razreda ekonomskog smjera Sportskog učilišta PESG. Osvojila je prvo mjesto na Europskom MMA prvenstvu koje se održalo u Beogradu, i to u kategoriji youth B.

Debitirala i osvojila zlato

Priča nam da joj je ovo zasigurno jedna od najdražih medalja koje je osvojila jer joj je ovo bio prvi nastup u ovom sportu.

– Ova medalja za mene znači veliki ponos i ona mi je pokazatelj da se moj trud isplatio i da se u budućnosti nastavim truditi. Sigurno mi je jedna od dražih jer sam debitirala i osvojila zlato, a uz nju su mi još drage prošlogodišnje srebrne medalje sa Svjetskog i Europskog iz ju-jitsu, kaže Mihaela.

Za klub u kojem trenira, Ju-Jitsu klub Mangetsu, saznala je kada se preselila u ovo mjesto. Bio joj je blizu, a kako oduvijek voli borilačke sportove, odlučila se okušati u njima. Prvo je počela s ju-jitsuom koji je trenirala tri puta tjedno, a onda se, kako bi popunila dva slobodna dana, upisala i na MMA. Tako prvi sada trenira pet, a drugi dvije godine.

Sportsko učilište PESG upisala je upravo zato da bi se mogla usredotočiti na sport i stizati na više treninga.

– S obzirom na to da idem u privatnu sportsku školu, profesori i škola imaju razumijevanja za moje sportske obveze. Stoga uspijevam uskladiti školske obveze i sport, ističe Mihaela.

Želja joj je upisati Kineziološki fakultet

Treninzi su je, dodaje, naučili da bude uporna i disciplinirana. Također, ovaj sport usadio joj je i mnoge vrijednosti, od kojih ističe poštivanje protivnika i prihvaćanje poraza. Stoga bi u njemu voljela ostati što dulje.

– Trenutačno nemam nikakvih čvrstih planova jer sam tek upisala srednju, ali voljela bih sto duže ostati u ovom sportu te uspjeti u njemu. Želja mi je upisati Kineziološki fakultet jer sam cijeli život u sportu, zaključuje Mihaela.

Da bi došla do naslova europske prvakinje morala je pobijediti protivnice iz Engleske, Italije i Srbije. Na tom uspjehu čestitali su joj i na Facebook stranici škole.

– Zlato za Hrvatsku! Mihaela Car, polaznica 1. razreda ekonomskog smjera Sportskog učilišta PESG u svom debiju u MMA-u osvaja zlatnu medalju i postaje europska prvakinja! Iznimna hrabrost, disciplina i sportski duh donijeli su joj naslov koji je na ponos cijeloj Hrvatskoj, ali i našem Učilištu. Bravo, Mihaela! Ponosni smo na tvoj uspjeh i želimo ti još mnogo pobjeda, napisali su iz škole.