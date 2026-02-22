Mladi podijelili neugodna iskustva iz teretane: 'Počeo me čudno gledati i smješkati se'

Parovi koji se ‘ponašaju kao da im treba soba, a ne teretana’, bilderi koji se snimaju dok rade zgibove pa morate paziti da ne ‘uletite’ u kadar ili pak ljudi koji odluče trenirati u – vašim tenisicama. Ova neugodna iskustva u teretanama s nama su podijelili naši čitatelji. Nekima od njih bilo je vrlo nelagodno ponovno se vratiti vježbanju.

Ako ste redovito u teretani, vjerojatno ste bar jednom doživjeli negativno iskustvo od osoba koje su također došle trenirati, ili čak od trenera. Jedna je djevojka na TikToku ispričala da je trener svojim klijentima pokazivao na nju i govorio kako određenu vježbu radi pogrešno, no nije došao do nje i upozorio ju na to, već joj prišla druga djevojka i prepričala situaciju. Naši čitatelji sada su s nama podijelili i druga neugodna iskustva u teretanama koja su doživjeli.

‘Moram paziti da ne uđem u kadar’

Učenicu Lanu jedan je stranac snimao dok je vježbala.

– Često u večernjim satima odlazim u teretanu jer jedino tada imam vremena za vježbanje. Par puta mi se znalo dogoditi da me stranci snimaju u tajicama dok radim vježbe za noge. Zanimljivo je to što bi uvijek bili na videopozivu i snimali me svojim prijateljima, vjerojatno zato što ne ostavlja trag videozapisa. Nikad mi nije ugodno u tim situacijama, pogotovo zato što ne skrivaju poglede i komentare, pojasnila je Lana.

Studentica Nika također ima negativno iskustvo vezano za snimanje, ali nešto drukčije od Lane. Kako kaže, jedan čovjek u ‘srednjim tridesetim’ voli se snimati dok radi određene vježbe.

– Najčešće zgibove. Sigurna sam da mu nije u cilju snimiti djevojke koje vježbaju, ali moram paziti da ne uđem u kadar jer ne želim biti na toj snimci kad postoji mogućnost da objavi na društvenim mrežama, istaknula je Nika.

Učenica Dora podijelila je jednu pomalo smiješnu, ali zapravo prilično neugodnu situaciju. U nju ju je doveo zaljubljeni par.

– Par koji je došao na gym date, ali su se ponašali kao da im treba soba umjesto teretane, kratko je opisala Dora.

‘Kiselo mi se nasmiješio’

Učenica Ana je, s druge strane, doživjela u najmanju ruku neobičnu situaciju. Jedan je čovjek uzeo njezine tenisice i odradio trening u njima.

– Radila sam svoju rutinu dok nisam ugledala muškarca koji ima identične tenisice kao moje tenisice za svaki dan. Prvo nisam ništa mislila, ali onda me počeo čudno pogledavati i smješkati mi se. Mislila sam da je neki čudak pa sam ga jednostavno ignorirala. Neko vrijeme kasnije, otišao je u svlačionicu, a ja sam desetak minuta nakon njega također otišla u žensku svlačionicu. Kad sam ušla, on je bio tamo i skidao je te tenisice koje su zapravo bile MOJE i vraćao ih je tamo gdje sam ih ostavila. Kiselo mi se nasmiješio i izašao van dok sam stajala nepomična na mjestu u šoku. Kasnije se vratio i počeo se ispričavati i čak mi nudio novac. Kad sam ga pitala koliko ima godina, rekao je 26, prisjeća se Ana.

Priznaje da joj je nakon te situacije bilo ‘užasno nelagodno’ ići u teretanu. Ondje se nije pojavila čak dva tjedna, sve u strahu da ga ponovno ne sretne.

– Bilo me strah jer je očito bio svjestan da su to moje tenisice, jer je ih je bilo više u svlačionici i baš je izabrao moje i znao da se meni treba ispričati, zaključila je Ana.