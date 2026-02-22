Ovo je graf kroz koji prolaze svi Erasmus studenti. Mislim da sam između druge i treće faze

Na latvijskom sveučilištu doista se trude da Erasmus studenti prožive svoje najbolje (akademske) dane i u svijet pošalju dobru poruku o njihovim studijskim programima. No, Erasmus je puno više od pukog fakulteta – tu su i anksioznost, nesigurnost, pitanja poput hoću li imati dovoljno novaca i propuštam li nešto ako ne izlazim svaki dan?

Kojem god Erasmus studentu na latvijskom sveučilištu treba psihološka pomoć, može je dobiti besplatno i dakako, na engleskom jeziku. Već na uvodnom predavanju sveučilišna psihologinja pojasnila nam je kroz što ćemo sve proći sljedećih mjeseci.

U prvoj fazi razmišljate o svemu, a najmanje o sebi

Prvo, pred nama je ekonomski nestabilan period. Hoće li moja stipendija biti dovoljna za život, hranu, studentski dom, pokoje putovanje? Dvije trećine stipendije sam dobio, a trećinu ću tek nakon što Erasmus završi. Hoće li te dvije trećine – nekih 3.000 eura – biti dovoljne za pet mjeseci? Zatim, tu je anksioznost, nesigurnost, novo okruženje i drukčija kulturu. Hoću li se prilagoditi?

Zato nam je pokazala i takozvani graf adaptacije. Najčešće za Erasmus studente on izgleda nekako ovako. Na početku je honeymoon faza. Dođete u novi grad, istražujete ga, upoznajete hrpu novih ljudi, okupirani ste rješavanjem iksice i karte za javni prijevoz, prvim izlascima. U tom periodu zapravo razmišljate o svemu, a najmanje o sebi. I tijekom te kratke faze u grafu dolazi do velikog pada.

Taj pad naziva se kriza ili kulturni šok. Odjednom shvaćate da ste zapustili stare rutine, da više nema vaših prijatelja i obitelji, da ljudi koje ste upoznali znate tek površno i da im se možda baš ne možete u svemu povjeriti. Dolaze prve fakultetske obveze, možda ćete iskusiti jezičnu barijeru, skupit će se još malo tuge u vama. Zato je važno, da takvu fazu prebrodite, stvoriti nove rutine ili prilagoditi one iz vaše domovine u novoj zemlji. Ako ste trčali svako jutro, trčite opet, savjetovala nam je psihologinja, pijte kavu, čitajte knjigu, slušajte glazbu i tako dalje.

Mislim da sam između druge i treće faze, odnosno između šoka i prilagodbe

Kada stvorite nove rutine, kreće uspon na grafu. To su, redom, prilagodba i na koncu ovladavanje. S vremenom se navikneš na novi grad, ljudi s kojima se družiš postaju ti bliži i već si s njima prošao neke situacije, na fakultetu obveze rješavaš bez problema.

U mom slučaju, trenutačno mislim da sam između druge i treće faze, odnosno između šoka i prilagodbe. Siguran sam da je honeymoon faza prošla negdje nakon otprilike dva tjedna. Tada su krenuli prvi zadatci na fakultetu i razmišljanja o događanjima u Hrvatskoj. S obzirom na to da sam baš tada par dana bio malo bolestan, nekako me pogodio taj kulturni šok. Trajao je intenzivno nekoliko dana, a sada mi se već čini da plovim u fazu prilagodbe. Svjestan sam svojih obveza, ali pronalazim vrijeme za izlaske i druženja. Pročitam knjigu da se osjećam bolje. Na odmet dakako nije ni što sam u kontaktu sa svojim prijateljima iz Hrvatske.

Valja na koncu podsjetiti, što je učinila i sveučilišna psihologinja u svom izlaganju, da je svačiji put drukčiji i da svatko stvara svoj graf. Formula za uspjeh po njoj je svijest, znatiželja i otvorenost prema različitostima te samopoštovanje. Uz nju rezultat Erasmusa trebao bi biti pozitivan utjecaj na percepciju vlastitog identiteta, svijest o slobodi, nove vještine u prevladavanju nepredvidivih situacija, rast i neočekivane transformacije. To je Erasmus. Za koji trenutačno traju prijave u Zagrebu.

