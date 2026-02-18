Cimer iz Kazahstana, a bez Balkanaca nigdje: Ako mi se isprazni mobitel, ostajem na cesti

‘I got brothers, I got sisters, they all work in Germany’, pjevala je Zevin na ovogodišnjoj Dori. I da, Njemačka, Irska, Austrija, u svim tim zemljama očekuješ Balkance. Ali u Latviji?! Na istom katu studentskog doma sa mnom živi još par kolega iz susjedne nam Bosne i Hercegovine koji su svoju Erasmus sreću isto odlučili pronaći na sjeveru Europe.

Nije Erasmus ekskluziva samo za članice Europske unije. Popis zemalja koji sudjeluju u Erasmusu proširen je i na primjerice daleki Brazil odakle sam upoznao jednog dečka ovdje u Latviji, iz Sao Paula. Smijali smo se tome što taj grad broji 11 milijuna stanovnika, Hrvatska niti četiri milijuna milijuna, a Latvija 1,8 milijuna. Tu je i Turska, mnogima prilika da barem nakratko, možda i prvi put, napuste granicu Erdoganove zemlje. Ali tu su i naši susjedi.

Nude studentski dom čije recenzije kažu da je prljavo i puno žohara

Nisam očekivao da ću na Erasmusu u Latviji sresti (puno) Balkanaca. Nekako sam bio dojma da će se malo tko odlučiti na ovu zemlju. Ali već prve dane upoznao sam kolege iz Bosne koji žive u istom studentskom domu kao ja, na istom katu. Oni nemaju toliko opcija za biranje u koju zemlju će poći kao mi, što je situacija i s drugim ne-EU zemljama, pa je grah pao na Latviju.

Ono što je u Latviji dobro jest da nije teško pronaći smještaj. Stan je moguće dobiti, s cimerima, za 300 do 400 eura, ako se malo maknete od centra 400 eura za solo stanovanje u garsonijeri. Kako bih doživio cijelo iskustvo, odlučio sam se nastaviti živjeti u studentskom domu. Ovdašnje sveučilište ponudilo je smještaj u takozvanom studentskom domu, više hostelu, po povoljnoj cijeni od otprilike 150 eura mjesečno. Kada sam pročitao recenzije, da u smještaju ima žohara, da je sve prljavo, kako pucaju cijevi i da si prepušten sam sebi, od toga sam odustao. Ubrzo sam pak naišao na privatni studentski dom.

U privatnom domu situacija je ipak drukčija

Iako mu je cijena viša, 300 eura za sobu i kupaonicu koju dijeliš s cimerom – što je tri puta više od najskupljeg javnog studentskog doma u Hrvatskoj – smješten je doslovno nasuprot mog fakulteta. Konkretno, sa svog prozora studentskog doma gledam na fakultet pa konačno mogu iskusiti buđenje 15 minuta prije predavanja i šetnju tri minute do faksa umjesto pola sata drndanja tramvajem.

I dok u Hrvatskoj imam iskustvo gubitka ključa studentskog doma, ovdje vam se to ne može dogoditi. U studentski dom i svoju sobu ulazite posebnom aplikacijom na mobitelu. Morate uključiti Bluetooth, otvoriti aplikaciju i onda na ulazna vrata doma – odnosno ulazna vrata svoje sobe – prislonite mobitel i vrata su otključana. Tehnologija. Nema razmišljanja kamo s ključem, ali zato prazna baterija na mobitelu znači novi set problema o kojima u ovom trenutku ne razmišljam. Jedan je od problema i što prozori propuštaju malo hladnoće pa zato na prozorima stoje koferi. Snađi se kako znaš.

Cimer mi je iz Kazahstana. Nije Erasmusovac nego je ovdje upisao cijeli studij. I nije jedini Kazahstanac kojeg sam upoznao. Njima je u Latviji zgodno jer mnogo Latvijaca priča ruski, a u Kazahstanu je ruski – uz kazaški – službeni jezik. Imaju striktne škole u kojima su cijele dane, a većina upisuje fakultet kako bi barem nakratko odgodili obvezni vojni rok koji im traje godinu dana. Oduševljeni su našim prizivom savjesti. A i našom temperaturom, budući da je u njihovom glavnom gradu Astani sada minus 18. A u Rigi je, u trenutku pisanja ovog teksta, ugodnih minus 14. Ovih dana pada snijeg i izdano je upozorenje na veliku opasnost od snijega i leda. Snježni pokrivač povećat će se za 12 centimetra, a očekuje se i mećava, stoji u obavijesti latvijskog hidrometeorološkog saveza.

