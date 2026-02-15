Srednjoškolci Luna i Leo zapalili TikTok i Instagram: Svi bruje o njihovoj ljubavnoj drami

Luna i Leo u rekordnom su roku zapalili domaći Instagram i TikTok. Njihova priča o prvoj ljubavi i nesigurnostima koje dolaze s odrastanjem prati se u dvominutnim nastavcima, a svaka nova epizoda izaziva val reakcija. Međutim, mnogi ne znaju da iza nove mini-serije na društvenim mrežama, ‘Taj Lik’, stoje kreativni studenti.

Luna i Leo dvoje su zagrebačkih srednjoškolaca koji se po prvi put suočavaju s pravom ljubavi, ali i s vlastitom nesigurnošću, strahovima i greškama koje dolaze kad osjećaji postanu veći od onoga što znaju kontrolirati. Tako se ukratko može sažeti serija ‘Taj lik’, koju gledatelji mogu pratiti u relativno novom formatu, putem Instagrama i TikToka. Epizode traju po dvije minute, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju svaki novi nastavak. Ukupno će ih biti prikazano devet.

Lunu glumi Antina prijateljica iz srednje, a za muške uloge teže je pronaći glumce

Iza svega stoje studenti Sveučilišta VERN’, 2. godine smjera Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje i nekoliko prijatelja redatelja Ante Rukavine.

– Ideja mi je pala na pamet jednog dana u dvanaestom mjesecu dok sam, slušajući pjesme, maštao. Zamislio sam dečka koji u gradu ugleda curu u koju je beznadno zaljubljen, ali mu se u istom trenu sve sruši kad iza nje dođe neki lik i stavi joj ruku oko ramena. Ta scena mi je bila toliko fora da sam oko nje odlučio izgraditi cijelu priču i napraviti serijal, govori nam Ante.

Ne iznenađuje da je odabrao upravo ovakav format emitiranja, budući da su TikTok i Instagram dvije najpopularnije društvene mreže kod mladih. Ante je svoj profil @anteruk, na kojem se serija emitira, pokrenuo prije godinu dana pa počeo objavljivati svoje kratke filmske videe koji su se temeljili na ljubavnim i prijateljskim temama. Tako je, malo pomalo, pronašao publiku na tim društvenim mrežama.

– Ljudi su mi krenuli davati puno podrške sa svih strana, što mi je bilo pomalo preplavljujuće, u većini slučaja na dobar način. Kada sam odlučio napraviti prvi serijal pod imenom ‘Glupo Cvijeće’ nisam se dvoumio gdje objaviti kada sam znao da na tim platformama imam najsnažniju publiku. I tako je bilo s ovim novim serijalom ‘Taj Lik’, navodi Rukavina.

Za sada glumce uglavnom pronalazi među prijateljima. U njih, kaže, ima povjerenja i zna da im neće biti problem s dugim i neplaćenim snimanjima. Kada je riječ o seriji ‘Taj Lik’, za glavnu ulogu djevojke Lune Ante je pozvao svoju prijateljicu iz srednje škole, Miu Gregorić, koja već ima glumačkog iskustva jer radi u kazalištu.

– Za muške uloge mi je uvijek teško pronaći glumce jer iz nekog razloga ni jedan moj muški prijatelji ne želi ispred kamere. Zato sam ja odlučio uzeti glavnu ulogu, a tako i onako uživam u glumi pa mi nije bio problem. Za ostale uloge, naime, morao sam pitati prijatelje iz ZKM-a jesu li mi voljni pomoći i odmah su se odazvali. Luka Janković kao Val, Pan Jelić kao Marko i Lea Mezdjić kao Tea, odgovara nam Ante na pitanje kako dolazi do glumaca.

‘Ima ljudi kojima se ne sviđa ovo što objavljujem i zna ponekad biti mržnje’

Neodlučnost, snažna povezanost, strah od osjećaja – sve su ovo teme koje muče brojne mlade kod prve ljubavi, a problematizirane su kroz seriju pa nas je zanimalo u kojoj je mjeri radnja inspirirana osobnim iskustvima autora i glumaca.

– Ne volim replicirati situacije koje su mi se dogodile u stvarnom životu jer jako volim maštati i mislim da mogu osmisliti puno različitih priča koje nisu povezane s mojim osobnim životom. Naravno, iskustva koja sam doživio, zaljubljivanje, prekid, svađe i sve što dolazi uz međuljudske odnose, pomogli su mi da bolje razumijem likove o kojima pišem, ali mislim da je to nekako neizbježno jer, ako ne učim iz života, ne znam iz čega bih, kaže naš sugovornik.

Nakon njegovog prvog serijala ‘Glupo Cvijeće’ i sada serijal ‘Taj Lik’ javlja mu se sve više gledatelja s pozitivnim dojmovima, a prilaze mu i uživo. Takve reakcije publike puno mu znale jer ga motiviraju da se unaprijedi kao filmaš, bude još produktivniji i bolji u svome radu.

– Naravno, ima ljudi kojima se ne sviđa ovo što objavljujem i zna ponekad biti mržnje, ali do sada to nije utjecalo na mene, a mislim da nikad ni neće. Čak mi je ponekad zabavno čitati takve komentare, a ako je neki baš kreativan, onda se i nasmijem. Ali većinom je sve pozitivno na čemu sam jako zahvalan, kaže Ante.

Bilo je i izazova

Naš sugovornik ne skriva da su se tijekom snimanja susretali i s nekom problemima, no ekipa je to, kaže, i očekivala.

– Taman prije početka snimanja palo je najviše snijega u zadnjih dvanaest godina što nam nije baš išlo u korist, ali nismo odustajali. Jednom sam se bio poskliznuo na led i skoro razbio opremu vrijednu pet tisuća eura koju smo posudili od VERN-a, ali nadam se da VERN ovo neće pročitati (smijeh, op.a.). Kako smo svi još amateri, dogodilo se puno tehničkih problema koje sam tek vidio i čuo u montaži. Zvuk je bio pretiho snimljen u jednom dijelu, a u drugom preglasno. Na nekim je dijelovima falilo snimljenih kadrova i tako… Kada smo snimali na autobusnom kolodvoru, zaštitar nas je izbacio jer nismo imali dozvolu, ali hvala Bogu, tek kada smo bili gotovi, prisjeća se Ante.

Zagrižene fanove njegove najnovije serije zanima samo jedno – možemo li očekivati drugu sezonu i da će se serija i daljnji razvoj radnje?

– Napisao sam scenarij za ovaj serijal ‘Taj Lik’ imajući na umu da se može napraviti druga sezona. Ali za sada još nije odlučeno što će biti nakon ovoga jer sam trenutačno okupiran ostalim projektima i moram posvetiti više vremena faksu. Nakon što serijal završi, napravit ću dužu pauzu od društvenih mreža, ali u budućnosti planiram raditi videe kakve sam radio prije, samostalne, nepovezane s nekom većom cjelinom, a htio bih raditi i duže formate i dokumentarne filmove koje ću najvjerojatnije objavljivati na nekim drugim platformama, poručuje Ante.

TKO STOJI IZA SERIJE ‘TAJ LIK’?

Ekipu čine Ante Rukavina kao redatelj, scenarist i montažer, Robert Novosel kao prvi asistent redatelja, Ira Geržina, Tomo Turalija i Jan Svalina kao snimatelji, Matej Bašnec, Luka Lihtar i Klara Szekely kao snimatelji zvuka. Leon Franko Dedić i Korina Pogorilić na svjetlu te Petar Sajko i Petra Radović kao ‘BTS’ fotografi. U ulogama su Mia Gregorić kao Luna, Ante Rukavina kao Leo, Luka Janković kao Val, Laura Tot kao Tina, Pan Jelić kao Marko i Lea Mezdjić kao Tea.