S koliko se godina mladi u Hrvatskoj žene i koje županije prednjače u brakovima? DZS objavio podatke

Broj sklopljenih brakova, broj razvoda, broj žena i muškaraca… Državni zavod za Statistiku (DZS) iskoristio je najpoznatije ljubavne pjesme svih vremena kako bi predstavio zanimljive statističke podatke. Tako su pjesmu Can’t Help Falling in Love povezali s pitanjem u kojim županijama ljudi najčešće ‘padaju u ljubav’ – Požeško-slavonskoj i Vukovarsko-srijemskoj. DZS zna i s koliko godina parovi stupaju u brak. Žene su u 2024. to činile s prosječno 29,8 godina, a muškarci s 32.

Državni zavod za statistiku (DZS) spojio je najveće ljubavne hitove svih vremena sa zanimljivim statističkim podacima koji se odnose na Hrvatsku. Tako su osmislili svoju ‘statističku playlistu’.

When a Man Loves a Woman

When a Man Loves a Woman prvi je put izvedena davne 1966., kada ju je otpjevao Percy Sledge. S vremenom je doživjela mnogobrojne obrade te je tako stekla status prave ljubavne himne. Kada bismo s tom pjesmom trebali povezati neki statistički podatak, onda je to svakako onaj o broju žena i muškaraca u Hrvatskoj. Prema procjeni stanovništva sredinom 2024., udio žena u Hrvatskoj bio je 51,3 posto, a udio muškaraca 48,7 posto.

At Last

Čak i prije nego što je Percy Sledge svojim jedinstvenim vokalom opjevao ljubav muškarca prema ženi, postojala je pjesma At Last. Napisana je 40-ih godina prošlog stoljeća, no pravu popularnost doživjela je tek 1961., kada joj je život udahnula slavna Etta James. Ta je pjesma postala Ettin zaštitni znak, a počesto je i odabir mladenaca za prvi ples. Možda DZS nema podatak o tome koliko je parova u svoj zajednički život uplesalo baš uz stihove tog ljubavnog klasika, no imaju onaj o broju sklopljenih brakova – 2024. sklopljeno ih je 17.206, od čega 601 u mjesecu ljubavi – veljači.

Time of My Life

(I’ve Had) The Time of My Life kultna je pjesma iz 1987., skladana za film Prljavi ples, a legendarni duet otpjevali su Bill Medley i Jennifer Warnes. Pjesma je osvojila nagrade Oscar, Zlatni globus i Grammy te postala simbol osamdesetih godina, a u legendu je ušla završna plesna scena filma u kojoj Patrick Swayze u zrak podiže Jennifer Grey. A koje je pravo vrijeme za ljubav? Naravno, točnog odgovora nema, no DZS zna kad se parovi u Hrvatskoj u prosjeku odlučuju formalizirati svoju vezu stupanjem u brak. Žene su u 2024. to činile s prosječno 29,8 godina, a muškarci s 32.

My Heart Will Go on

I tu je pjesmu proslavio film. Izvodi je Celine Dion, a postala je jedna od najuspješnijih balada u povijesti zahvaljujući filmu Titanic te je među 11 Oscara koje je taj film osvojio i onaj za najbolju pjesmu. Radnja filma smještena je na prekooceanski brod, što je DZS potaknulo da provjere koliko putnika putuje kruzerima. U 2025. u hrvatske morske luke uplovilo je 95 stranih brodova za kružna putovanja, koji su ostvarili 758 kružnih putovanja, s ukupno 1,1 milijun putnika.

It Must Have Been Love

Kao što film Titanic nema sretan kraj, tako ga nemaju ni neki brakovi. Tko zna, možda su upravo uz taktove pjesme It Must Have Been Love neki parovi proživljavali svoje prekide, a zanimljivost o toj pjesmi jest da je glazbeni kritičari opisuju kao najtužniju pjesmu o prekidu svih vremena. Iako pjesma ima sjetan ton, članovi švedskog pop-dua Roxette, koji su je izveli, zasigurno nisu imali razloga za tugu, pogotovo nakon što je pjesma uvrštena na soundtrack jednog od najpopularnijih ljubavnih filmova svih vremena – film Zgodna žena. Uz misao da svaki kraj može ujedno biti prilika za novi početak, donose podatke o razvedenim brakovima. U 2024. bilo ih je 4.961.

Can’t Help Falling in Love

Bilo kakva valentinovska ljubavna playlista nezamisliva je bez neke pjesme hitmakera Elvisa. Iako bi se mnoge njegove uspješnice mogle svrstati među najljepše ljubavne pjesme svih vremena, DZS-ov je odabir Can’t Help Falling in Love, koja je ujedno bila posljednja pjesma koju je The King izveo uživo na svojem koncertu u Indianapolisu. A koje su to županije u kojoj najviše osoba ‘pada u ljubav’? Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska imale su najvišu stopu sklopljenih brakova u 2024. i u obje županije ona je iznosila 5,6, dok je na razini Republike Hrvatske ta stopa, odnosno broj sklopljenih brakova na tisuću stanovnika, iznosila 4,5.

Izdvojeni članak Nije sve u parama: Ovo su pokloni za Valentinovo od ravno 0 eura

I Will Always Love You

A kakve veze imaju Elvis i Whitney Houston? Najprodavaniji singl svih vremena I Will Always Love You u originalu je pjesma Dolly Parton iz 1974. koju je Elvis želio obraditi, no Dolly ga je odbila. A tu na scenu, gotovo 20 godina potom, stupa Whitney Houston, koja ju je otpjevala za film Tjelohranitelj i svojom izvedbom lansirala u svemirske visine. Osim Whitney, u filmu je zasjao i glumac Kevin Costner, koji je utjelovio lik Franka Farmera, zaštitara koji pjevačicu prati na njezinim turnejama. A koliko je osoba u Hrvatskoj dijelilo, uvjetno rečeno, profesiju s najpoznatijim tjelohraniteljem svih vremena? Prema podacima tržišta rada, u Zaštitnim i istražnim djelatnostima u prosincu 2025. bilo je zaposleno ukupno 12.789 osoba, od kojih su 80 posto bili muškarci.

The Power of Love

Činjenicu da je ljubav najsnažnija pokretačka sila uopće ne treba isticati, a britanski bend Frankie Goes to Hollywood svojom pjesmom The Power of Love već nas desetljećima podsjeća da prava ljubav nije glasna, nego tiha, snažna i postojana. Ovog Valentinova stvorite romantičnu atmosferu, prigušite svjetiljke (kojih smo u 2024. prema privremenim podacima proizveli 1.000), pokrenite playlistu s vama najljepšim ljubavnim pjesmama i podsjetite se da prava snaga ljubavi leži upravo u vremenu koje posvetimo jedni drugima.

Bonus track – Ljubav se zove imenom tvojim

Iako su se fokusirali na najveće ljubavne hitove svih vremena na svjetskoj razini, bonus track na ovoj playlisti poklanjaju jednoj domaćoj pjesmi – Ljubav se zove imenom tvojim Dine Dvornika – uz poziv da u njihovoj tražilici imena potražite ime svoje ljubavi i ovog Valentinova razveselite nju ili njega jednim simpatičnim statističkim podatkom.