Stela Rade o fenomenu Jakova Jozinovića: 'Brine me njegovo mentalno zdravlje'

Ako niste nikada čuli za Jakova Jozinovića – žao nam je, ali stari ste. Jakov je 20-godišnji pjevač iz Vinkovaca i stekao je popularnost među mlađim generacijama pjevajući tuđe pjesme. Njegovi koncerti rasprodaju se u sat vremena, a popularnost mu je došla preko društvenih mreža. Samo na Instagramu ga prati preko 260 tisuća ljudi, a nedavno je objavio i dvije vlastite pjesme koje na YouTubeu imaju više od pet milijuna pregleda. O fenomenu Jakova Jozinovića pričali smo s našom glazbenicom Stelom Rade koja ove godine nastupa na Dori.

Samo na Instagramu ga prati više od 264 tisuće ljudi, a o njegovom uspjehu preko noći i kako je do toga uopće došlo, pričali smo s našom glazbenicom Stelom Rade. Ugostili smo ju u našem podcastu uoči njenog nastupa na ovogodišnjoj Dori.

– Svima je jasno što se dogodilo – TikTok, viralni vide, pa ova svirka, pa je došlo ljudi, pa je to snimljeno. To je jednostavno lančana reakcija koja se dogodila i, naravno, tim ljudi koji je sad uz njega bez kojeg ne može to funkcionirati na toj nekoj većoj razini. Iskorišten je taj neki moment koji se mnogima možda dogodio na društvenim mrežama, ali kod mnogih nije ovako iskorišten. Samo me brine njegovo mentalno zdravlje. Stvarno želim da to nekako sebi postavi u glavi, jer da meni netko kaže na početku mog puta: ‘Sad arena, sad ovo…’, ja bih rekla: ‘neću, ne može! Kao što, kako?’, ispričala nam je Stela.

Objasnila je da joj je drag njen put to uspjeha u glazbi koji je gradila dulji niz godina, ali joj je isto tako drag uspjeh mladog Jakova koji priprema nastup u Areni ove godine u lipnju.

– Meni je Arena vrhunac karijere. Baš se veselim tom putu do te Arene, jer kad jednom otpjevam tu Arenu, bit će mi kao ‘okej, eto i to smo riješili’. Ali, sav taj put do nje je ono što ću ja pamtiti zapravo. Tako da, u tom smislu sam rekla za Jakova – samo neka i dalje vidi radost u tim stvarima. Jer kad ti je sve dano preko noći na pladnju, nije tolika radost kao kad si ti grabio, borio se. Znam ja njega, on je snimao i prije i sve to, ali eto to je moja neka perspektiva, poručila je Stela.

Ona ovog tjedna nastupa na Dori s pjesmom ‘Nema te’, a na pozornici će biti sa svojom ikoničnom ružičastom harmonikom. U podcastu smo pričali i o drugim temama poput:

zašto mladi više slušaju cajke

zaziru li naši glazbenici od harmonike i zašto

zašto njena pjesma Balkan pop nije prošla na Doru 2024.

Cijeli podcast sa Stelom Rade možete pogledati na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.