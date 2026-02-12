I 'solo igračima' Valentinovo može biti zanimljivo: Imamo pet ideja što raditi

Ako si solo, možda ti cijeli koncept Valentinova, crvene ruže, ružičaste dekoracije i plišani medvjedići po trgovinama proteklih dana idu na živce, ali 14. veljače itekako možeš provesti na zanimljiv način. U redu, možeš ga i prespavati ili ignorirati, ali mi ti svejedno donosimo pet ideja što raditi na Valentinovo ako si solo.

Što raditi na Valentinovo ako si solo? Zovi solo ekipu!

Neka prijateljstva stabilnija su i dugotrajnija od romantičnih veza, pa ih itekako trebamo slaviti. Ako imate dobre prijateljice ili prijatelje koji su također solo za Valentinovo, organizirajte zajedničko druženje. Skuhajte večeru, zabavite se uz društvene igre ili upalite neki dobar film.

Subotnji izlazak

S prijateljicom ili prijateljem možete otići i u izlazak – ipak Valentinovo ove godine pada na subotu. Nemojte puno razmišljati, organizirajte odlazak u najdraži klub i zabavite se. Tko zna, možda upoznate osobu zbog koje 14. veljače sljedeće godine nećete biti solo.

Večer za opuštanje sa samim sobom

A možda tu subotnju večer možeš provesti u miru i tišini sa samom ili samim sobom. Skuhati ili naručiti najdraže jelo, pripremiti spa night ili pak večer uz igrice – što god te više usrećuje. Ako ste cijeli tjedan proveli okruženi ljudima, možda će vam koji sat sa samim sobom baš odlično doći.

Posveti se svom hobiju

Ako već dugo razmišljaš o tome da se trebaš više posvetiti jednom svom hobiju ili se pak okušati u nekom novom, neka 14. veljače bude tvoj povod. Bilo da je riječ o nekom sportu, likovnoj radionici, sređivanju biljaka na balkonu… Tu večer uživaj radeći ono što voliš.

Spoj za jednu osobu

Neki ljudi uživaju u tome da sami posjete kino, kazalište, koncert, sjednu u kafić ili restoran. Ako do sada niste pokušali, možda je baš ova subota pravo vrijeme za to. Imat ćete jedno iskustvo više i biti ponosni na sebe jer ste izašli iz zone komfora.