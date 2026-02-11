Najmlađa natjecateljica još je učenica: 'Vratila sam se u učionicu i rekla - profesorice, prošla sam na Doru'

Najmlađa natjecateljica ovogodišnje Dore, izbora za pjesmu koja će Hrvatsku predstavljati na Euroviziji, učenica je Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Njezino ime je Ema Bubić. Uspješno balansira između školskih i pjevačkih obveza – kako kaže, puno joj znači kada obveze za školu uspije odraditi na vrijeme jer onda ima mirnu glavu za glazbu.

Učenica trećeg razreda Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci Ema Bubić najmlađa je natjecateljica ovogodišnje Dore, izbora za pjesmu naše zemlje na Euroviziji. Iz škole, kaže nam, dobiva ‘ogromnu podršku’. Nastavnici, razrednica i ravnateljica imaju razumijevanja za sve njezine obveze i uvijek se uspiju dogovoriti kako će nadoknaditi propušteno.

Da će biti na Dori, Ema Bubić saznala je u školi

U balansiranju školskih obveza i obveza na pjevačkim natjecanjima Ema već ima iskustva. Naime, slično je već prošla na pjevačkom natjecanju Superstar, gdje se našla u finalu, te, kako kaže, zna da se uz dobru organizaciju sve može stići.

– Naravno, obveze čekaju i sve treba odraditi. Nije uvijek lako balansirati, ali trudim se biti organizirana. Zadnja dva mjeseca, od kad sam saznala da sam prošla na Doru, bila su dosta intenzivni – škola, probe, vokalne vježbe, snimanja u Zagrebu na HRT-u, intervjui… Nekad dođem doma stvarno umorna, ali učim rasporediti vrijeme i prioritete. Puno mi znači kad uspijem odraditi školske obveze na vrijeme jer onda imam mirnu glavu za glazbu. Tempo je zahtjevan, ali i jako lijep jer radim ono što volim. Iako je ponekad izazovno uskladiti sve obveze, baš ta kombinacija škole i glazbe pomaže mi da rastem – i kao osoba i kao izvođač. Naučila sam bolje organizirati vrijeme i ne odustajati kad postane naporno, objašnjava Ema.

Da će nastupati na Dori saznala je upravo u školi.

– Nadala sam se da ću proći, ali iskreno nisam ni u snu mislila da hoću. Bila sam u školi kada mi je stigla prijateljeva poruka u kojoj mi čestita na prolasku. Izletjela sam iz učionice i nazvala ga da provjerim je li ozbiljan. Nisam mogla vjerovati. Rasplakala sam se, vratila u učionicu i rekla: profesorice, prošla sam na Doru, prisjeća se Ema.

Kao učenici Škole za primijenjenu umjetnost vrlo joj je važan vizualni dio nastupa, a da će upisati baš ovu školu odlučila je jer je oduvijek bila kreativna.

– I znala sam da me klasična škola ne bi ispunjavala na isti način. Volim izražavanje kroz umjetnost – bilo da je to glazba, gluma ili neki drugi oblik stvaranja. Imala sam osjećaj da ću u takvom okruženju moći biti svoja i razvijati se na više razina, a ne samo učiti napamet, ističe Ema.

Na fakultetu bi voljela kombinirati glazbu i glumu

Iako je najmlađa na Dori, školarka, ne osjeća pritisak.

– Ostali kandidati su me jako lijepo prihvatili i stvarno mi je čast biti među tako ostvarenim i iskusnim izvođačima. Imam osjećaj da mi se snovi polako ostvaruju, a to mi daje dodatnu motivaciju da nastavim raditi i vjerovati u sebe, ne mora sve biti savršeno odmah. Najvažnije je pokušavati, učiti iz grešaka i uživati u procesu, naglašava Ema.

U budućnosti bi voljela kombinirati glazbu i glumu.

– Razmišljam o fakultetu koji kombinira ta dva područja, možda čak i vani. Najvažnije mi je da radim ono što me ispunjava i da se razvijam kao umjetnica, ali i kao osoba, kaže Ema.

Podsjetimo, ova 17-godišnja djevojka na Dori će izvesti pjesmu ‘Vrijeme za nas’. Glavni cilj joj je predstaviti se autentično i prenijeti iskrenu emociju. U cijelom procesu najveća podrška joj je obitelj. Mama Silvia, koja joj je najveći oslonac i motivator, preuzela je i ulogu menadžerice, pa je zadnjih mjeseci ‘mamager’. Tata Ivan na pjesmi je otpjevao prateće vokale. Brat Leon, koji studira digitalni marketing, pomaže na društvenim mrežama, sestrična Petra je pomagala s odjevnom kombinacijom i spotom, a baka i djed su najveći navijači.

– Meni je najljepše što je u ovaj projekt uključena cijela moja velika obitelj i nekoliko bliskih prijatelja. Zbog toga je atmosfera uvijek topla i puna ljubavi. Moto mog nonića, koji svi koristimo u zadnje vrijeme, je ‘Sve ćemo sami’, pa tako i Doru. Jedna od šala u obitelji je i da je ‘Vrijeme za nas’ zapravo vrijeme koje zajedno provodimo zahvaljujući ovom projektu, zaključuje Ema.