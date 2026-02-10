Može li se živjeti od glazbe u Hrvatskoj? 'Pjevala sam u kafanama i na svadbama, to je bila super zarada'

Svaki roditelj kada čuje da mu se dijete želi baviti glazbom, pogotovo u Hrvatskoj, okreće očima. Vrlo vjerojatno jer se boji da od toga ‘nema kruha’, odnosno zarade. No, je li to stvarno istina? Pitali smo Stelu Rade, glazbenicu koja će ovog tjedna nastupiti na Dori i to sa svojom ikoničnom ružičastom harmonikom. Kada je tek krenula pjevati, uzimala je gaže u kafana, na svadbama i raznim festivalima i tu je, kaže, ključ uspjeha.

Kada roditeljima kažete da se želite baviti umjetnošću – bila to gluma, glazba ili ples – negodovanje je neizbježno. Mnogi roditelji ne vide zaradu u tome, kao niti sigurnost kada je u pitanju stalno zaposlenje i stabilni prihodi.

Pitanje može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe u našem podcastu postavili smo Steli Rade, našoj glazbenici koja je postala popularna preko društvenih mreža. No, prije te popularnosti morala je prihvatiti gaže koje joj možda i nisu savršeno odgovarale.

– Možeš živjeti od glazbe ako ne biraš previše koje nastupe ćeš raditi, na samom početku dok ne postaneš netko tko je poznat. Ako hoćeš graditi karijeru i želiš samo čim prije postati poznat i puniti velike dvorane, arene, malo je teže jer onda želiš preskočiti one neke stvari. Ja recimo sam radila i svadbe i privatne svirke prije nego što sam počela raditi festivale, za turističke zajednice, dane gradova i takve koncertne nastupe. Ja sam pjevala u kafanama, pjevala sam na svadbama i to je sve bila super zarada, pogotovo za te godine, tako da možeš ako si radnik, istaknula je Stela.

Ona ovog tjedna nastupa na Dori s pjesmom ‘Nema te’, a na pozornici će biti sa svojom ikoničnom ružičastom harmonikom. U podcastu smo pričali i o drugim temama poput:

zašto mladi više slušaju cajke

zaziru li naši glazbenici od harmonike i zašto

zašto njena pjesma Balkan pop nije prošla na Doru 2024.

o fenomenu Jakova Jozinovića

