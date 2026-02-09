Jedan uređaj za bolji studentski život: Gledaj filmove, vodi bilješke i crtaj na jednom mjestu

Dosta ti je teških torbi punih knjiga i bilježnica? Tražiš savršen tablet koji će ti olakšati život? Onda si na pravom mjestu jer je Huawei MatePad 11.5 zajedno sa svojom tipkovnicom, olovkom i ogromnom baterijom možda savršen tablet za tebe.

Ideš u školu ili na faks, pokušavaš u ruksak utrpati sve bilježnice i udžbenike, pa na predavanju shvatiš da nemaš čime pisati… Sve sam to prošao. I zato su nove generacije tableta savršene za mlade.

Nisu više predimenzionirani mobiteli nego su prilagođeni i vođenju bilješki, čitanju, čak i crtanju. Testirao sam novi Huaweijev tablet deset dana i evo kako bih ga ocijenio.

Kao da pišeš po papiru, samo bolje

Tableti su danas ona zlatna sredina između laptopa i mobitela, a Huawei MatePad 11.5, kojem i samo ime kaže da ima ekran dijagonale 11.5 inča, je zapravo savršene veličine. Dovoljno kompaktan da stane u svaku torbu, a opet dovoljno velik za korištenje više aplikacija odjednom. Uz 2.5k rezoluciju i 120hz osvježavanje, sve što radite na njemu izgledat će odlično i glatko, a verzija koju sam testirao ima i mat površinu, što drastično smanjuje refleksije i ostavlja dojam kao da pišete po papiru. Po meni bi svi tableti trebali biti takvi, tako da ovo ne mogu dovoljno nahvaliti! Ipak, ekran bi mogao biti malo svjetliji, ali za korištenje u zatvorenom je i više nego dovoljno.

Kod pisanja seminara, učenja iz prezentacija i praćenja online predavanja nisam naišao na nikakav problem. Čak sam se i okušao u crtanju olovkom, što mi je bilo strašno zabavno i bar prema mom dosadašnjem iskustvu mogu reći da olovka radi i reagira točno kako treba! Naravno, možete olovkom raditi bilješke koje se onda automatski pretvaraju u tekst, što je vrlo praktično. Čak i ako se ne bavite ilustriranjem ili pisanjem, olovka će vam dobro doći, a kad je ne koristite, možete je ‘zalijepiti’ na rub tableta jer ima magnet.

Nema Googlea, nema problema

Ovaj tablet pokreće Harmony OS, tako da već standardno nedostaju Google usluge, ali ovdje mi to nije predstavljalo veliki problem. No morat ćete živjeti s određenim ‘promocijama’ u sustavu i prilikom instaliranja aplikacija. Što se tiče aplikacija, sve što sam htio napraviti na njemu sam uspio.

Tablet radi brzo, ima dovoljno snage i vjerojatno nećete imati nikakvih problema kod učenja, gledanja filmova (ovdje veliku ulogu imaju i jako dobri ugrađeni zvučnici) ili čak gameanja. Baterija veličine 10100 mAh traje i po nekoliko dana, tako da ne morate brinuti hoće li izdržati cijeli dan na faksu ili u školi. Ima i kamere, prednju i stražnju. Tu su, funkcioniraju, i to je sve što mogu reći o njima. Ipak je riječ o tabletu tako da ne vjerujem da će vam kvaliteta kamere biti presudna.

Ocjena vs cijena?

Neki potencijalni nedostaci ovog tableta su izostanak 3.5 mm priključka za slušalice, čitača SD kartica i NFC-a, malo starija verzija Bluetootha i USB 2.0. Meni te stvari nisu predstavljale problem, pa vjerujem da i većini budućih vlasnika ovog tableta također neće smetati.

Sve u svemu, ovo je odličan tablet koji me zapravo najviše osvojio svojom cijenom. Prilikom testiranja nisam bio upoznat s cijenom, tako da sam cijelo vrijeme razmišljao o njemu kao o duplo skupljem uređaju. Bio sam vrlo pozitivno iznenađen kada sam saznao kojem cjenovnom razredu pripada ovaj tablet i mislim da je to najveći kompliment koji neki uređaj može dobiti.

Tako da mu ipak mogu ‘progledati kroz prste’ za neke nedostakte i zapravo mi se tablet toliko svidio da bih ga najrađe zadržao za sebe. Tako da vjerujem da će se svidjeti i svojim budućim vlasnicima.