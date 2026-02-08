Astrofizičar iz Nigerije doselio u Rijeku, na Instagramu oduševljava Hrvate: 'Obožavam Olivera, ne volim padeže'

Astrofizičar Josiah Olumuyiwa Faniyi iz Nigerije zaljubljenik je u znanost i poeziju. Zbog cure Rome doselio je u Hrvatsku, a ovdje je zavolio i našu poeziju. Na društvenim mrežama snima kako izražajno čita najljepše hrvatske pjesme, a sad je snimio i video za naš portal. Otkrio nam je i da obožava pjesme Olivera Dragojevića te da ne voli padeže.

Josiah Olumuyiwa Faniyi je astrofizičar iz Nigerije, koji je svoju ljubav pronašao u Hrvatskoj. Zbog cure Rome je doselio u Rijeku, a danas su sretan bračni par. Međutim osim u Hrvaticu, Faniyi se zaljubio i u hrvatsku poeziju, koju izražajno recitira na Instagram profilu ‘Mostovi poezije’.

– Doselio sam u Hrvatsku prije 10 mjeseci radi svoje supruge, tadašnje djevojke. Mislim da sam se dobro snašao. Bilo mi je hladno na početku, ali sada sam se naučio. Sviđa mi se lokacija i to što mogu razgovarati lako s mnogim ljudima. Jako volim prirodu, more i planine. Obožavam pjesme Olivera Dragojevića i poeziju Dobriše Cesarića. Nisam naučen da toliko ljudi puši cigarete. A ne volim padeže, ali nemam opcije, ispričao nam je.

Postao je asistent na Fakultetu za fiziku u Rijeci

Od nedavno se kao asistent zaposlio na Fakultetu za fiziku u Rijeci, gdje mu je mentorica za doktorat Marina Manganaro. Faniyi radi na ‘Astro-Gama projektu’ kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, a bavit će se astročestičnom fizikom u području gama-zraka vrlo visokih energija s Čerenkovljevim teleskopima.

– Oduvijek sam bio znatiželjan kako svijet funkcionira, od čega su sačinjene zvijezde, kako je nastao svemir… U srednjoj školi sam u knjižnici pronašao knjige sa slikama svemira, galaksija i zvijezda i tada sam odlučio studirati fiziku i astrofiziku, kako bih odgovorio na velika pitanja. Najnevjerojatnije koliko nevažnom se čini Zemlja i prostranstvu svemira, a ipak, koliko je posebna. Da se nalazi na točnoj poziciji i u ovom vremenu, koliko je posebno da smo ovdje. Kada bi se samo malo nešto promijenilo, sve bi bilo potpuno drugačije, priča nam o svojoj znanstvenoj fascinaciji.

‘Naziv profila pao nam je na pamet dok smo gledali Krčki most’

Međutim Olumuyiwa Faniyi je koliko znanstvenik, toliko i pjesnička duša. U hrvatsku poeziju uvukao ga je Vladimir Nazor i to sasvim slučajno. Jednom prilikom guglao je njegovo ime i pronašao pjesmu ‘More nade’ koju je odlučio naučiti napamet. Priča nam da mu to pomaže učenju hrvatskog. Njegovo recitiranje oduševilo je suprugu i njezinu obitelj, pa su predložili da to objavi na društvenim mrežama, a projekt ‘Mostovi poezije’ brzo je zaživio na Instagramu, TikToku, YouTubeu i kasnije na Facebooku.

– Naziv profila ‘Mostovi poezije’ pao nam je na pamet dok smo gledali u Krčki most. A ideja je da je to mjesto spajanja kultura, jezika i ljudi. Supruga mi pomaže s izgovorom na hrvatskom jeziku, snima, editira i objavljuje videa. A ja stalno učim nove pjesme napamet. Za sada ćemo nastavljati kako smo i započeli – recitirati najljepše hrvatske pjesme. U budućnosti, razmišljali smo da uključimo i druge jezike. Primjerice, da moja supruga recitira na mom materinjem jeziku – yoruba. Također, voljeli bismo imati i goste na profilu i recitirati zajedno. A za sve ostale promjene, morat ćete nas zapratiti!, poručuje Olumuyiwa Faniyi.

Najdraži hrvatski pjesnik mu je Dobriša Cesarić

Prema podacima iz 2010. jezik yoruba govori oko 30 milijuna ljudi. Narod Yoruba jedan je od najbrojnijih u Africi, a najviše pripadnika danas žive u Nigeriji, gdje čine oko 20 posto stanovništva. Iako je Faniyi poeziju na svom materinjem jeziku recitirao u školi još od djetinjstva, za učenje poezije napamet i izražajnu recitaciju sigurno je morao uložiti puno truda. Kad ga čujete kako izgovara stihove najboljih hrvatskih pjesnika to zvuči doista impresivno.

– Rekao bih da smo poezija i ja sad kao dobri prijatelji. Pomaže mi u učenju hrvatskog jezika i omogućuje da svijet gledam kroz različite perspektive. Najdraži hrvatski pjesnik mi je Dobriša Cesarić. Sviđaju mi se njegove jednostavne riječi, svakodnevne stvari koje spominje, a koje stvaraju duboke misli. Mogu ga lako razumjeti. Njegove pjesme su stvarno predivne. I mnogi ih ljudi znaju i vole!, podijelio je s nama Josiah Olumuyiwa Faniyi.