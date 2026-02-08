Astrofizičar iz Nigerije doselio u Rijeku, na Instagramu oduševljava Hrvate: 'Obožavam Olivera, ne volim padeže'

Astrofizičar Josiah Olumuyiwa Faniyi iz Nigerije zaljubljenik je u znanost i poeziju. Zbog cure Rome doselio je u Hrvatsku, a ovdje je zavolio i našu poeziju. Na društvenim mrežama snima kako izražajno čita najljepše hrvatske pjesme, a sad je snimio i video za naš portal. Otkrio nam je i da obožava pjesme Olivera Dragojevića te da ne voli padeže.
Josiah i Roma | Foto: Privatna arhiva
Josiah Olumuyiwa Faniyi je astrofizičar iz Nigerije, koji je svoju ljubav pronašao u Hrvatskoj. Zbog cure Rome je doselio u Rijeku, a danas su sretan bračni par. Međutim osim u Hrvaticu, Faniyi se zaljubio i u hrvatsku poeziju, koju izražajno recitira na Instagram profilu ‘Mostovi poezije’.
– Doselio sam u Hrvatsku prije 10 mjeseci radi svoje supruge, tadašnje djevojke. Mislim da sam se dobro snašao. Bilo mi je hladno na početku, ali sada sam se naučio. Sviđa mi se lokacija i to što mogu razgovarati lako s mnogim ljudima. Jako volim prirodu, more i planine. Obožavam pjesme Olivera Dragojevića i poeziju Dobriše Cesarića. Nisam naučen da toliko ljudi puši cigarete. A ne volim padeže, ali nemam opcije, ispričao nam je.
Postao je asistent na Fakultetu za fiziku u Rijeci
Od nedavno se kao asistent zaposlio na Fakultetu za fiziku u Rijeci, gdje mu je mentorica za doktorat Marina Manganaro. Faniyi radi na ‘Astro-Gama projektu’ kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, a bavit će se astročestičnom fizikom u području gama-zraka vrlo visokih energija s Čerenkovljevim teleskopima.
– Oduvijek sam bio znatiželjan kako svijet funkcionira, od čega su sačinjene zvijezde, kako je nastao svemir… U srednjoj školi sam u knjižnici pronašao knjige sa slikama svemira, galaksija i zvijezda i tada sam odlučio studirati fiziku i astrofiziku, kako bih odgovorio na velika pitanja. Najnevjerojatnije koliko nevažnom se čini Zemlja i prostranstvu svemira, a ipak, koliko je posebna. Da se nalazi na točnoj poziciji i u ovom vremenu, koliko je posebno da smo ovdje. Kada bi se samo malo nešto promijenilo, sve bi bilo potpuno drugačije, priča nam o svojoj znanstvenoj fascinaciji.
‘Naziv profila pao nam je na pamet dok smo gledali Krčki most’
Međutim Olumuyiwa Faniyi je koliko znanstvenik, toliko i pjesnička duša. U hrvatsku poeziju uvukao ga je Vladimir Nazor i to sasvim slučajno. Jednom prilikom guglao je njegovo ime i pronašao pjesmu ‘More nade’ koju je odlučio naučiti napamet. Priča nam da mu to pomaže učenju hrvatskog. Njegovo recitiranje oduševilo je suprugu i njezinu obitelj, pa su predložili da to objavi na društvenim mrežama, a projekt ‘Mostovi poezije’ brzo je zaživio na Instagramu, TikToku, YouTubeu i kasnije na Facebooku.
– Naziv profila ‘Mostovi poezije’ pao nam je na pamet dok smo gledali u Krčki most. A ideja je da je to mjesto spajanja kultura, jezika i ljudi. Supruga mi pomaže s izgovorom na hrvatskom jeziku, snima, editira i objavljuje videa. A ja stalno učim nove pjesme napamet. Za sada ćemo nastavljati kako smo i započeli – recitirati najljepše hrvatske pjesme. U budućnosti, razmišljali smo da uključimo i druge jezike. Primjerice, da moja supruga recitira na mom materinjem jeziku – yoruba. Također, voljeli bismo imati i goste na profilu i recitirati zajedno. A za sve ostale promjene, morat ćete nas zapratiti!, poručuje Olumuyiwa Faniyi.
Prema podacima iz 2010. jezik yoruba govori oko 30 milijuna ljudi. Narod Yoruba jedan je od najbrojnijih u Africi, a najviše pripadnika danas žive u Nigeriji, gdje čine oko 20 posto stanovništva. Iako je Faniyi poeziju na svom materinjem jeziku recitirao u školi još od djetinjstva, za učenje poezije napamet i izražajnu recitaciju sigurno je morao uložiti puno truda. Kad ga čujete kako izgovara stihove najboljih hrvatskih pjesnika to zvuči doista impresivno.
– Rekao bih da smo poezija i ja sad kao dobri prijatelji. Pomaže mi u učenju hrvatskog jezika i omogućuje da svijet gledam kroz različite perspektive. Najdraži hrvatski pjesnik mi je Dobriša Cesarić. Sviđaju mi se njegove jednostavne riječi, svakodnevne stvari koje spominje, a koje stvaraju duboke misli. Mogu ga lako razumjeti. Njegove pjesme su stvarno predivne. I mnogi ih ljudi znaju i vole!, podijelio je s nama Josiah Olumuyiwa Faniyi.
Na Sveučilištu u Rijeci održana je svečana inauguracija novog rektora Gorana Hausera. U govoru je poručio da će graditi moderno sveučilište, a da bolnički princip - u kojem nema nejasnih procedura niti prebacivanja odgovornosti - želi i na sveučilištu.
Gotovo tri četvrtine učenika koji su u 2025. godini pisali državnu maturu nastavilo je obrazovanje na nekom od studija. Po postotku takvih prednjače Grad Zagreb i Zagrebačka županija, a na dnu je po postotku upisanih na studije Ličko-senjska županija.