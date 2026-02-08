Ako pozivate svih na party, radite gramatičku grešku: Može vas i koštati

Ako uđete u prostoriju i ljudima kažete ‘svih vas pozdravljam’, oni bi mogli pomisliti da ste se oprostili od hrvatske gramatike. Naime, padežna pitanja koje se trebate upitati kod glagola ‘pozdravljati’ nisu ‘koga, čega’, već ‘koga, što’.

Sve pravopisne i gramatičke greške mogu vas koštati na državnoj maturi i drugim važnim ispitima i provjerama. Jedna od nerijetkih pogreški u pismu, a još češće u govoru, jest korištenje pogrešnog padeža zamjenice ‘svi’, odnosno zamjene akuzativa genitivom u množini, objašnjava Lekturica. Na primjer, rečenicu ‘Svih vas pozdravljam’ često ćete čuti na velikim druženjima, ali ona je – pogrešna. Pravilno je reći ‘sve vas pozdravljam’.

Deklinacija ‘svi’

Pitanja koje se trebate upitati kod glagola pozdravljati nisu ‘koga, čega’, već ‘koga, što’. Ista zabuna događa se i kod još nekih primjera poput ‘svih nas je razočarao’ – ‘sve nas je razočarao’, ‘vidjela sam svih s posla’ – ‘vidjela sam sve s posla’ ili ‘pozivamo svih na izložbu’ – ‘pozivamo sve na izložbu’.

Oblik ‘svih’ često se može čuti u primorskim krajevima pa stoga možemo reći da je to dijalektalno obilježena gramatička pogreška. Dakle, ponovimo: N svi, G svih, D svima, A sve, V svi, L svima, I svima.

Najčešće gramatičke pogreške Hrvata

Podsjetimo, već smo pisali o najčešćim pravopisnim pogreškama koje se potkradaju Hrvatima. Greška koja je dominirala u 2024. te u prvoj polovici 2025. godine je pisanje je prijedloga ‘sa’ umjesto ‘s’, a sustav ju je detektirao skoro 700 tisuća puta.

Za maturante je veoma važno da obrate pažnju na najčešće pravopisne i gramatičke greške koje se pojavljuju jer ih upravo one mogu koštati na eseju na državnoj maturi. O najčešćim greškama u esejima pisali smo ovdje.