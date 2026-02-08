Kasandra Fučijaš priznaje kakva je bila u srednjoj: 'Znam da nije nimalo pohvalno, ali tako je bilo'

U srednjoj školi strastveno je slušala rock, metal pa i punk, a danas je voditeljica na Otvorenom radiju. Kasandra Fučijaš završila je srednju Ekonomsku i birotehničku školu u Bjelovaru, a uspomene iz tog razdoblja podijelila je za novo izdanje našeg serijala ‘Povratak u srednju’. Najviše su je mučili problemi s prvim ljubavima, i kako kaže, ako na ljubavnom planu nije sve štimalo, to se odmah vidjelo i na ocjenama. Jednom prilikom, iako ne nužno iz tih razloga, našla se i na popravnom na polugodištu.

Direktno s njezinog ‘Jutra uz Otvoreni’, razgovaramo s radijskom voditeljicom Kasandrom Fučijaš, koja se za novi nastavak našeg serijala ‘Povratak u srednju’ s nama prisjetila srednjoškolskih dana. Završila je srednju Ekonomsku i birotehničku školu u Bjelovaru, a danas najbolje pamti upravo dan kada ju je upisala.

‘Tada je sustav ocjenjivanja bio kvalitetan’

Kako kaže, jako se dvoumila oko toga hoće li upisati gimnaziju ili školu strukovnog usmjerenja – ekonomsku. Brinula ju je nepredvidivost i pitanje hoće li jednog dana upisati fakultet ili ne.

– Mislim da sam donijela ispravnu odluku. Sjećam se da smo imali jako dobre profesore i da su nas naučili baš vrijednim životnim lekcijama. Jedna od važnijih stavki za mene bio je sustav ocjenjivanja, koji je, u tadašnje vrijeme, s tadašnjim profesorima, bio prilično kvalitetan. Dosta realan i fer način vrednovanja znanja. To danas cijenim možda i više nego tada, kaže Fučijaš.

Dodaje da se, s obzirom na to da su se od osnovne škole nosili s veoma jakim pritiskom da moraju biti odlični i da gotovo ništa drugo nije dovoljno dobro, jako trudila da to tako i ostane. S vremenom je shvatila da život jednostavno nije uvijek takav i da nije kraj svijeta ako ocjena nije odlična.

– Bilo je tu i trojki i četvorki, a bome i jedan pad predmeta na polugodištu. To je bio vrhunac mog srednjoškolskog stresa, i to iz knjigovodstva! Možete misliti koliko sam voljela taj predmet. Ali sam na kraju ipak upregnula u sate učenja i izašla čak s trojkom! S druge strane, dragi predmeti su mi bili marketing i engleski. Engleski mi je nekako oduvijek bio drag i zanimljiv jezik, možda zato što mi je išao bez previše truda, dok je marketing bio dosta zanimljiv i profesor bi nam dao prostora za kreativno promišljanje, prisjeća se Fučijaš.

‘Znam da nije nimalo pohvalno, ali tako je bilo’

Iako je pubertet ‘radio svoje’, trudila se biti pristojno dijete i imati dobar odnos s učiteljima. Ipak, potkralo se tu pokoje korištenje šalabahtera.

– Ali čeeeesto veeeoma neuspješno. Bila sam, i još uvijek sam, veliki trtaroš. S godinama sam odustala od toga i prihvatila činjenicu – nisi naučila – padaš. Posebno na fakultetu. Jedinica mi je uvijek bila bolja opcija od dvojke. To mi je nekako bilo logičnije i prihvatljivije. Uzela bih si vremena, naučila i u gotovo 100 posto slučajeva ispravila te jedinice na odličan, kaže je Fučijaš.

Kad je riječ o lektirama, priznaje da je bila jedna od onih koji su rijetko koju lektiru uistinu pročitali do kraja. Snalazila se sa sažetcima i pomno pratila na satu kako bi donijela neke bitne zaključke iz onoga što su drugi prepričavali.

– I uvijek sam imala peticu iz lektire, znam da nije nimalo pohvalno, ali tako je bilo. Najdraža lektira bi mi bila od Edgara Allana Poea – Gavran. Nekako je išao ruku pod ruku sa subkulturom rockera, metalaca… dok su još subkulture bile izražene, ističe Fučijaš.

Uz rolanje i crtanje, njezin hobi bilo je i slušanje rocka i metala, a našlo se tu i nešto punka.

– Bilo je bitno da je glasno, zanimljivo i drugačije. I dan danas mi je ta glazba srcu draga. Glazba je bila, i još uvijek jest, od izričitog značaja jer je bila i način na koji smo se izražavali. Tada smo još uživali subkulture i jako njegovali tu kulturu, objašnjava Fučijaš.

Muke po ljubavi

Izlasci su, kaže, bili veoma popularni i bitni za jednog tinejdžera. Izlazilo se svaki vikend, a ponekad i tijekom tjedna ako bi se našlo nešto zanimljivo.

– Ako se nije išlo po koncertima, klubovi su uvijek bili rezervirani za vikende. Ponekad i jednostavno druženje u parkićima. Izlasci su značili druženje i upoznavanje ljudi sličnih interesa tako da su bili veoma bitni. Anegdota je bilo jako puno. Od smiješnih i dobrih do onih manje dobrih. Spomenula sam da smo bili pripadnici određenih subkultura, što je značilo da smo nerijetko nailazili na nerazumijevanje neistomišljenika. Nije uvijek bilo lako i predrasude su bile prisutne, ali to nas nikada nije spriječilo da furamo po svom. Možda bolje da anegdote zadržim za sebe, smije se Fučijaš.

Kao i svakog tinejdžera, najviše su je mučili problemi vezani uz prve ljubavi.

– Ako ljubavni plan nije štimao, odmah se znalo i vidjelo po ocjenama. Prijateljstva su uvijek bila bitna. Neka su se izgradila i traju i dan danas, neka su nestala kako su nastala… Rekla bih da sam imala prosječne probleme svakog drugog tinejdžera i na tome sam zahvalna. Najveći problem bi bio nemogućnost odlaska na neki koncert. Zbog toga su znale letjeti suze. I život nije fer… klasik. Zato sam sve nadoknadila odlaskom na fakultet, tvrdi Fučijaš.

Upisala je Politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Ipak, priznaje, nije bila sigurna čime se u životu želi baviti.

– Moram biti iskrena, jer duboko u sebi to jesam i teško mi je često zamaskirati stvari. Ali istina je da nikad nisam znala što točno želim biti. I mislim da i dan danas to ponekad ne znam. Ne mogu reći da sam bila nešto posebno talentirana za nešto, barem se tako nisam doživljavala, ne mogu reći da sam imala neki posebno izražen interes… Mene je uvijek i još uvijek interesiralo puno toga. Možda bih izdvojila ljubav prema fotografiji kao nešto što baš nosim kroz godine i oduvijek sam si željela fotografiju barem kao hobi. Danas bih voljela nešto više i iz toga, iskrena je Fučijaš.

Školu i faks izabrala po principu ‘najmanjeg zla’

Dodaje da su njezine odluke vezane uz obrazovanje i odabir obrazovnih ustanova išle po principu ‘najmanjeg zla’ i da joj pruže najviše otvorenih opcija.

– Znala sam da sam društvenjak i htjela sam što više općeg znanja kako bih dalje mogla potencijalno isfiltrirati svoje interese. Često je bilo jako teško razlučiti što su uistinu moje, a što tuđe i nametnute želje, društvene norme i očekivanja. Ponekad se s tim borim i dan danas. Stoga mogu reći da sam pomalo i svestrana, u konstantnoj borbi da se lišim okova i prepustim životu i svemu što mi donosi. Naravno, za sve je potreban trud i za svaku od svojih odluka i izbora sam se jako trudila. Nitko ne voli biti prosječan, pa tako ni ja. Stoga je izuzetno važan trud i mislim da bez njega ništa ovo danas postignuto ne bi bilo moguće, koliko god se činilo da sam veoma ‘slučajna’ u svemu, pojašnjava Fučijaš.

Za kraj priznaje da je iz razdoblja srednje škole najviše nostalgična za – bezbrižnošću.

– Iako sad kad se stavim u tinejdžerske probleme, rekla bih ‘nemoj biti smiješna, pa grozno je’! Ali najviše mi fali ta dječja bezbrižnost. Ne plaćanje računa, gotov ručak, opran veš… Pa kome to ne bi falilo? Zauvijek ću pamtiti koliko nam je bilo zabavno, koliko smo imali divna, osebujna, zanimljiva druženja. Definitivno najljepši highlight cijelog tog doba je društvo, prijateljstva i druženje – bezbrižno, zaključuje Kasandra Fučijaš.

Više iz našeg serijala ‘Povratak u srednju’ čitajte na poveznicama:

Toni Milun u srednjoj je iz matematike imao – trojku! ‘Ukupni prosjek mi je uvijek bio između 3,5 i 4,0’

Biljana Borzan: ‘Zbog ljubljenja s dečkom na školskom hodniku završila sam na razgovoru’

Poznati televizijski voditelj u srednjoj je više puta dobio ukor: ‘Zašarali smo školu sprejevima’

Stela Rade je trebala biti medicinska sestra: U srednjoj su je zbog ambicije prema glazbe ismijavali

Zoran Vakula otkrio kakav je bio u srednjoj: ‘Vraćao bih se kući u sitne sate pa u nedjelju bio na misi’

Lovac Krešo priznaje kakav je bio u srednjoj: ‘Dobio sam 5 iz lektire, a dan-danas nisam pročitao knjigu’

Tatjana Jurić mijenjala je srednju, a jednom je išla i na popravni: ‘Poštivala sam autoritete, ali…’

Ekipa lovkinje Morane Zibar u srednjoj izazvala skandal: ‘Profesorica nije dopustila da se to objavi’