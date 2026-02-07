Učiteljica osmislila hit način kako da učenici zapamte tablicu množenja: Javljaju joj se kolege i roditelji

Dobar dio djece ne uživa u tablici množenja – ne vole ta matematička pravila, sve im je to dosadno, pa ih često zamijene i zbog manjka motivacije teško pamte. Ipak, jako brzo pamte tekstove pjesama. Zato je učiteljica Lucija Petračić uzela stvar u svoje ruke i uz pomoć umjetne inteligencije snimila pjesmice popularnog trap žanra o pravilima u tablici množenja. Sa svojim učenicima slušaju ih i druge učiteljice, ali i roditelji.

Tablica množenja nekim učenicima zadaje glavobolje, pa je tom problemu odlučila doskočiti učiteljica razredne nastave Lucija Petračić. Na svojim profilima na društvenim mrežama, pod nazivom Školska posla, uz pomoć umjetne inteligencije (AI) snima trap pjesmice koje učenicima pomažu usvojiti glavna matematička pravila za tablicu množenja. Ideja joj je, kaže, u glavi bila već neko vrijeme, ali nije znala kako je realizirati.

Tablica množenja bez muke

Tada je u javnost stigao Suno AI s kojim se odlučila poigrati.

– Prvo sam išla raditi obične trap pjesme s ludim tekstovima i eksperimentirati s raznoraznim beatovima, što mi je bilo iznimno zabavno. Pošto sam učiteljica, vidjela sam da djeca ne vole i teško pamte neka matematička pravila, pa tako i množenje – posebno množenje nulom. To im je generalno dosadno i zato su slabije motivirani naučiti. Često se zabune i zamijene jedno pravilo s drugim. Njima je to sve slično. S druge strane, nemaju problema s pamćenjem puno tekstova raznih pjesama. Trenutačno je jako popularan trap pa sam htjela ići u tom smjeru. I tako sam odlučila pokušati riješiti, ili barem olakšati, taj problem pamćenja sa svojim interesom u kreiranju glazbe. Tako je nastala pjesma ‘Množenje nulom’ koja je postala pravi mali hit. Nakon toga me puno ljudi nagovaralo da nastavim pa sam kompletirala cijelu tablicu množenja, priča nam Petračić.

Reakcije publike na društvenim mrežama, ali i učenika, bile su – iznad svih očekivanja. Primila je puno lijepih komentara i podrške sa svih strana.

– Iskreno, mislila sam napraviti samo jednu pjesmu iz zezancije, a na kraju sam upravo zbog te podrške odlučila napraviti cijeli album do kraja. Puno učiteljica mi je javilo da puštaju ove pjesme svojim učenicima u razredu i kako svi zajedno uživaju. Javilo mi se i dosta roditelja čija djeca sada s lakoćom pamte tablicu množenja – i to zabavljajući se. Na to sam zaista ponosna. Reakcije djece su također sjajne. Vole slušati te pjesme, zabave se, a tekst im je lako pamtljiv pa zaključke mogu lako ponoviti. Već sada dobivam zahtjeve da krenem raditi nove pjesme kroz druge obrazovne teme. Tako da tko zna što će biti dalje, smije se Petračić.

Kako izgleda proces izrade?

Temeljna ideja je da se pjesme rade po redu. Tablica množenja i u pjesmama je počela s nulom, a završila s desetkom. U procesu kreiranja najvažnija su bila četiri koraka. Prvi korak je pronalazak ‘teme’, odnosno neke specifičnosti za množenje s pojedinim brojem. Recimo ‘tema’ kod nule je da uvijek ostane nula, kod jedinice da broj ostaje isti ili kod dvojke da se broj dupla. Kad ima temu, lakše joj je napraviti refren koji je ritmičan i pamtljiv. Kad broj nema očiglednu temu, onda stvar bude nešto izazovnija pa ju mora osmisliti.

Drugi korak je pisanje pjesme na definiranu temu. U to spada kreiranje refrena i popratnih kitica. Glavni smjer joj je da bi gotovo uvijek trebala biti rima jer je tako lakše pamtljivo, a da motivi unutar pjesme budu prilagođeni djeci. Sav tekst svih pjesama je u potpunosti originalan. Treći korak je kreiranje beatova i glasova. Za to je koristila Suno AI koji je, kaže, sjajan. Tu je najveći izazov bio na vrlo detaljan način opisati koje instrumente želi, koji način pjevanja, koju brzinu ritma i koje ‘inspiracije’. Taj dio je možda najteži, ali i najzabavniji.

Četvrti (i zadnji) korak je snimanje videa i montaža – produkcijski i postprodukcijski dio. Kad je napravila prvu pjesmu ‘Množenje nulom’, shvatila je da je voli puštati u automobilu i pjevati.

– Onda mi je došla ideja da trebam samo taj dio snimiti pa kasnije montirati u obliku ‘Lyrics videa’. Na kraju je sve ispalo super. Svakako trebam naglasiti da mi je moj dečko Dino pomogao u čitavom procesu kod svih pjesama tako da veliko hvala i njemu. Volimo koristiti ovaj alat i zabavno nam je istraživati ga – kao i sve AI alate koji nam se čine korisni i zanimljivi, objašnjava Petračić.

Izdvojeni članak Učiteljice otkrile kako njihovi učenici dovršavaju poslovice i nasmijale internet: Ovo je hit

I učitelji koriste AI: ‘Nemojte se bojati’

Neki osuđuju korištenje AI-ja u obrazovanju, bilo da to čine učenici ili učitelji. Petračić pojašnjava da je AI alat za pomoć, ali nikako rješenje za sve probleme.

– Korištenje AI-a je odlično za učitelje da si pomognu oko kreiranja nastavnih materijala i pronalasku ideja za animiranje djece. Ipak, mislim da se ne smijemo potpuno osloniti na njegovo korištenje. Bitno je i dalje da naša kreativnost bude primarna vodilja, a da je AI tu samo kao pomoć. Osobno koristim nekoliko AI alata koji mi pomažu u svakodnevnim zadatcima – od glazbe, dizajna, pripreme materijala do istraživanja raznoraznih tema kroz dostupne Chatbotove. Čini mi se suludo osuđivati nešto što ti može toliko pomoći u realizaciji raznih ideja. Imamo toliko opcija… i to je predivno, ističe Petračić.

Za kraj, Petračić poziva i druge učiteljice i učitelje da se ne boje koristiti dostupne alate kako bi njima i učenicima proces obrazovanja bio što učinkovitiji, ali i zabavniji.

– Pokrenula sam projekt Školska posla baš iz potrebe da pokažem da škola i učiteljski posao može biti edukativan i zabavan u isto vrijeme. Ako neke učiteljice ili učitelji imaju neku fora ideju, a žele je podijeliti, svakako mi se mogu javiti pa da je promoviramo kroz platformu. Za kraj, naša poštapalica: Prati školska posla, za još školskih tema, zaključuje Petračić.