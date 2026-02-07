Sve više tinejdžerica muku muči s brkovima, liječnica: 'Može dovesti do anksioznosti i depresije'

O tome da se sve više djevojaka tinejdžerske dobi muku muči s brkovima sve se češće progovara na društvenim mrežama. Ivana Irma Lerotić, specijalizantica endokrinologije i dijabetologije u KBC-u Split, ističe da je najčešći uzrok ovog problema u mladih žena sindrom policističnih jajnika, a njegova dugotrajnost može rezultirati brojnim posljedicama. Neke od njih su i psihološke prirode.

Društvenim mrežama proteklih se mjeseci šire objave o tome da se sve više tinejdžerica suočava s problemom prekomjerne dlakavosti po licu, s posebnim naglaskom na dlačice iznad usana. Stoga smo odlučili porazgovarati s Ivanom Irmom Lerotić, specijalizanticom endokrinologije i dijabetologije u Kliničkom bolničkom centru Split. Kako kaže, riječ je o hirzutizmu – pojačanoj dlakavosti u žena pri kojoj se na mjestima tipičnima za muški obrazac rasta dlaka pojavljuju tamne i guste dlake. To su najčešće upravo gornja usna, odnosno područje ‘brkova’, brada, prsa, leđa i gornji dio trbuha. Procjenjuje se, tvrdi Lerotić, da hirzutizam zahvaća od 5 do 10 posto žena reproduktivne dobi.

Prekomjerna dlakavost kod djevojaka ima hormonalnu pozadinu

Iako može izgledati kao estetski problem, često ima hormonalnu pozadinu i može upućivati na ozbiljnije zdravstvene poremećaje. Glavni uzrok hirzutizma su povišene razine muških spolnih hormona – androgena. Najvažniji među njima je testosteron.

– Dok su visoke razine androgena normalne u muškaraca, žene ih inače imaju u znatno manjim količinama. Hirzutizam nastaje kao rezultat međudjelovanja količine androgena u krvi i osjetljivosti folikula dlake na te hormone, kao i lokalnih čimbenika rasta. Višak androgena može potjecati iz različitih izvora, a najčešći su: testosteron – najčešće potječe iz jajnika, dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEAS) – nadbubrežnog podrijetla i androstendion – može potjecati iz jajnika ili nadbubrežnih žlijezda, pojašnjava Lerotić.

Najčešći uzrok povišenih androgena u mladih žena je sindrom policističnih jajnika (PCOS). Dijagnoza PCOS-a postavlja se prema Rotterdamskim kriterijima.

– Za postavljanje dijagnoze potrebno je ispuniti najmanje dva od sljedeća tri kriterija, uz prethodno isključivanje drugih uzroka. Prvo, poremećaji ovulacije – neredovite ili izostale menstruacije; drugo, klinički ili laboratorijski znakovi hiperandrogenizma – hirzutizam, akne, povišene vrijednosti androgena u krvi; i treće, policistični izgled jajnika na ultrazvuku. Ovi kriteriji omogućuju ranije prepoznavanje PCOS-a i pravodobno liječenje, navodi Lerotić.

Drugi mogući uzroci

PCOS je, dodaje, često praćen debljanjem i inzulinskom rezistencijom. Osim PCOS-a, važno je razmišljati i o rjeđim, ali ozbiljnijim uzrocima hiperandrogenemije i hirzutizma, osobito ako se simptomi javljaju naglo ili brzo napreduju.

– To uključuje kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju (KAH), Cushingov sindrom, tumore nadbubrežnih žlijezda ili jajnika koji proizvode androgene, hiperprolaktinemiju i bolesti štitnjače. Također, važno je napomenuti da hirzutizam često nije izoliran problem. Dugotrajna hiperandrogenemija može biti povezana s poremećajima masnoća u krvi (hiperkolesterolemija), šećernom bolešću tipa 2 i psihološkim posljedicama, poput smanjenog samopouzdanja, anksioznosti i depresije. Zbog toga je važno hirzutizam shvatiti ozbiljno i na vrijeme potražiti liječničku pomoć, upozorava Lerotić.

Kako riješiti ovaj problem?

Prvi korak prema dijagnozi je klinički pregled. Ovisno o simptomima, dobi i individualnoj situaciji, liječnik može preporučiti laboratorijske pretrage krvi, ultrazvuk jajnika i slikovne pretrage (CT ili MR). Liječniku biste se trebali obratiti ako se hirzutizam pojavio iznenada ili se brzo pogoršava, sumnjate da imate PCOS ili vam višak dlaka smeta i želite liječenje. Liječenje ovisi o uzroku i jačini simptoma, ali često uključuje kombinaciju općih mjera i lijekova.

– Kod djevojaka i žena s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću, važnu ulogu ima modifikacija životnog stila. To znači da je potrebno uravnotežiti prehranu te redovito provoditi tjelesnu aktivnost. Čak i gubitak pet posto tjelesne težine može značajno sniziti razinu androgena i ublažiti simptome. Mogućnosti liječenja medikamentima uključuju oralne hormonske kontraceptive, antiandrogene lijekove i metformin, ističe Lerotić.

Ako pak želite dugotrajnije ukloniti dlačice, u tome vam, kaže Lerotić, može pomoći elektroliza i lasersko uklanjanje.

– Hirzutizam nije samo estetski problem, već često znak hormonalne neravnoteže. Pravodobna dijagnoza i individualno prilagođeno liječenje mogu značajno poboljšati zdravlje, samopouzdanje i kvalitetu života mladih žena, zaključuje Lerotić.