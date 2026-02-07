Mladići online upijaju zabrinjavajuće stavove: 'Ravnopravnost doživljavaju kao gubitak i nepravdu'

Neki mladići ravnopravnost spolova doživljavaju kao osobni gubitak i nepravdu, upozoravaju nas iz feminističke udruge Domine. Društvenim mrežama šire se šovinistički stavovi, koje radi engagementa dodatno guraju algoritmi, a mladi često nisu upoznati kako prepoznati i ignorirati manipulativan sadržaj. Iz udruge stoga smatraju da nije potrebna zabrana, već edukacija i otvoreni razgovor.

Ako ste aktivni na društvenim mrežama, vjerojatno ste primijetili da vam se kao ponuđeni sadržaj često na feedu pojavljuju komentari osoba koje nikad niste zapratili, a iskazuju razne provokativne stavove. Naime, algoritmi društvenih mreža podešeni su tako da korisnicima plasiraju takav sadržaj jer on obično izaziva brojne reakcije, komentare i rasprave, privlači pažnju i tako stvara dodatan promet tim mrežama.

Primijetili smo da je u zadnje vrijeme u brdu takvih viralnih objava i značajna količina onih u kojima se mladićima pokušava objasniti ‘njihova uloga kao muškarca’, žene se prikazuje kao manje sposobne, emocionalno nestabilne ili ‘sponzoruše’, a muškarce koji su dragi i normalni prema ženama kao slabiće.

Neki i dalje misle da se to podrazumijeva

Iako je šovinizam Andrewa Tatea u svijetu već stara priča, u Hrvatskoj su se u digitalnom prostoru pojavili brojni njegovi sljedbenici i imitatori, a društvene mreže daju im idealnu platformu za širenje toksičnih stavova. Štoviše, budući da je internet preplavljen takvim komentarima, može se činiti kao da su to dominantni stavovi u društvu, zbog čega mogu izgledati prihvatljivije i normalnije. Ovaj fenomen pobliže su nam objasnile članice feminističke udruge Domine.

– Narativi koje su u američkom kontekstu popularizirale figure poput Andrew Tatea u Hrvatskoj pronalaze publiku prvenstveno zato što se oslanjaju na ideju pretpostavljene privilegije, odnosno na dugotrajno podrazumijevanje kako muškarcima pripada određena razina statusa, autoriteta i kontrole u odnosima, kao i očekivanje da su ženska pažnja i seksualna dostupnost nešto što se može tražiti ili čak zahtijevati, pa se tako svako pomicanje prema ravnopravnosti kod dijela mladih muškaraca ne doživljava kao ispravljanje društvene neravnoteže nego kao osobni gubitak i svojevrsna nepravda, navode iz udruge.

Pojednostavljena i nerealna slika svijeta

U takvom narativu promjene u rodnim odnosima postaju izvor frustracije, pa se, kako objašnjavaju, ona vrlo lako kanalizira prema ženama i feminizmu. Takvi narativi, smatraju članice udruge Domine, nude jednostavno objašnjenje složenih društvenih promjena i istodobno mladim muškarcima obećavaju povrat osjećaja moći, reda i predvidljivosti. Mladiće takvi uzori navode da svijet shvate pojednostavljeno i nerealno, a takva su i njihova očekivanja o priznanju i statusu koji ih čeka.

– U hrvatskom kontekstu takvi narativi nalaze odjek iz razloga koji nisu specifični za jednu zemlju, nego proizlaze iz činjenice da živimo u digitalno umreženom prostoru u kojem se globalni obrasci mišljenja i komunikacije vrlo lako prelijevaju u lokalne okvire. Patrijarhalna očekivanja, bez obzira na to gdje se pojavljuju, funkcioniraju po iznenađujuće sličnim pravilima, jer podrazumijevaju hijerarhiju, privilegiranu poziciju muškosti i jasnu raspodjelu moći, pa stoga poruke koje naglašavaju navodni gubitak muških privilegija i obećavaju povrat kontrole nalaze publiku i ovdje upravo zato što se uklapaju u obrasce koji su već duboko ukorijenjeni. Digitalne platforme brišu kulturne i nacionalne granice i dodatno ubrzavaju taj proces, zbog čega se iste ideje, fraze i objašnjenja šire transnacionalno, prilagođavaju jeziku i svakodnevici i vrlo brzo postaju dio lokalne online kulture jednako lako kao i u društvima iz kojih potječu, navode iz udruge.

‘Mladi su na društvenim mrežama često prepušteni sami sebi’

Iako se čini intuitivno da mladi upijaju stavove i oponašaju digitalne kreatore, istraživanja još ne mogu odrediti razinu tog utjecaja, pogotovo kod mlađih generacija i novijih društvenih platformi.

– Već sada znamo da utjecaj zasigurno postoji, kao što je postojao i na svaku generaciju prije njih, ali razlika je u tome što su mladi danas često prepušteni sami sebi u okruženju koje je kompleksnije, brže i emocionalno zahtjevnije nego što odrasli pretpostavljaju. Često čujemo od roditelja i nastavnika kako ‘oni znaju više od nas’, pri čemu se tehnička spretnost zamjenjuje s razumijevanjem, a sposobnost navigiranja aplikacijama s kritičkim promišljanjem o tome što sadržaj zapravo poručuje, kako je strukturiran i kojim se logikama vodi. To što mlada osoba zna pronaći informaciju ili upravljati platformom ne znači da zna analizirati njezin smisao, prepoznati manipulativne obrasce ili razumjeti komercijalne, emocionalne i ideološke poticaje koji stoje iza nje, pričaju nam iz udruge.

Val emancipacije pokrenuo kontra pokret

Žene danas imaju više prava nego ikad prije, no iz udruge Domine upozoravaju da se ta prava često svode na osnovni minimum. Čim se otvori prostor za raspravu o stvarnoj, sveobuhvatnoj ravnopravnosti, pojavljuju se snažne reakcije koje nastoje očuvati postojeće odnose moći, smatraju feministkinje.

– Ovaj period pojačanog digitalnog radikalizma treba promatrati u odnosu na razdoblje intenzivnog društvenog otvaranja koje mu je prethodilo. Pokreti poput #MeToo kampanje te jačanje svijesti o LGBTQIA+ pravima stvorili su iznimno snažan val emancipacije i solidarnosti. Takva rapidna promjena gotovo uvijek izaziva jednako snažan kontra pokret koji nastoji vratiti ‘ravnotežu’ onima koji su osjećali kako gube simboličku ili strukturalnu dominaciju. Upravo ta dinamika potvrđuje ciklički karakter društvenog razvoja i razotkriva koliko je svaki emancipacijski iskorak izložen mogućnosti regresije, objašnjavaju iz udruge.

Bi li onda sve trebalo zabraniti?

Negativnog utjecaja društvenih mreža na mlade svjesni su i vladajući, pa tako ne samo Hrvatska, već i velik broj europskih zemalja naginje ograničavanju pristupa društvenim mrežama maloljetnicima i zabrani korištenja mobitela u školama. U Hrvatskoj bi se usvajanjem novog Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera zabranilo korištenje mobitela u osnovnim školama, čime bi se trebala smanjiti izloženost digitalnom svijetu barem u jednom dijelu dana i potaknulo učenike da više komuniciraju uživo. Međutim udruga Domine smatra da bi rješenje problema bilo podučavanje, a ne zabrana.

– U takvom okruženju zabrane, uključujući i zabranu mobitela u školama, rijetko nude stvarno rješenje jer kratkoročno uklanjaju objekt, ali ne razvijaju kapacitete za razumijevanje svijeta u kojem će se mladi ionako kretati. Umjesto toga, ključno je promijeniti način na koji pristupamo digitalnom odgoju. Nije dovoljno naučiti dijete kako koristiti neki alat; potrebno ga je učiti što taj alat radi, odakle dolazi sadržaj koji vidi, koje interese služi i kako prepoznati obrasce manipulacije, emocionalnog privlačenja ili algoritamskog poticanja. Takvo razumijevanje mora se graditi postupno, od najranije dobi, na isti način na koji se uči matematička logika, jezik ili društvena analiza, jer u trenutku kada mladi dođu u srednju školu već imaju formirane navike, percepcije i informacijske filtre koje je mnogo teže mijenjati.

‘Vidljivo nije isto što i dominantno’

Poručuju da, iako odrasli ne mogu u potpunosti birati tko će mladima biti uzori, oni mogu značajno utjecati na to kako mladi čitaju sadržaj i kakve mentalne alate imaju za razlikovanje kvalitete, integriteta i manipulacije. Za to roditelju moraju otvoreno razgovarati s djecom, priznati im da ne znaju sve, ali da su spremni učiti s njima. Mlade treba osnažiti da sami prepoznaju štetne obrasce i time razumiju digitalni svijet, a ne da samo postoje u njemu.

– Ne može se reći da društvo svjesno stremi ukidanju ljudskih prava, već da se borba za njihovu stabilnost nikada ne završava. Tek kada rodna ravnopravnost prestane biti povod za otpor i prestane ovisiti o političkoj volji trenutka, možemo govoriti o istinski sigurnim i ukorijenjenim pravima. Sve dok se nalazimo u prostoru u kojem se progres i regres isprepliću, a digitalni algoritmi pojačavaju najglasnije i najprovokativnije glasove, nužno je zadržati kritičku distancu i svijest o tome da vidljivo nije isto što i dominantno, zaključuju iz udruge Domine.