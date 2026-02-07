Velikom broju mladih 35 sati vožnje u autoškoli nije dovoljno, muči ih isti problem: 'To im je noćna mora'

Da su koordinacija i motoričke sposobnosti mladih vozača sve lošiji jasno se vidi i u autoškolama, potvrdili su nam instruktori vožnje Krešimir Stunić i Danko Ovničević. Kako kažu, istovremeno kočenje i promjena brzine predstavljaju im noćnu moru, a 35 sati obuke često im nije dovoljno za izbrusiti vještinu vožnje – pogotovo kad usred vožnje čitaju poruke koje im stižu na pametne satove.

Čini se da su polaznici autoškola sve slabiji kad je riječ o koordinaciji i motoričkim sposobnostima, pogotovo u odnosu na generacije od prije par desetljeća. Na to nam je u članku o roditeljima koji zivkaju autoškole umjesto svoje djece pažnju skrenula Zdenka Bradač iz Autoškole Stop. Kako nam je tada rekla, za polaganje vozačkog ispita nije dovoljno samo razumjeti propise, već vozači trebaju biti vješti, a i ona i njezini kolege primjećuju da su današnji polaznici motorički sve slabiji. Zato veliki broj njih smatra da propisani minimalni broj sati obuke, 35, nije dovoljan za većinu kandidata.

Multitasking i rad na spojki su noćna mora za dio kandidata

Koordinacija i motoričke sposobnosti mladih vozača stoga su tema o kojoj smo odlučili porazgovarati s dvojicom instruktora, Krešimirom Stunićem iz Autoškole Kajzerica i Dankom Ovničevićem iz Autoškole Danko. Stunić tvrdi da je pad motoričkih sposobnosti kandidata evidentan.

– To je najuočljivije u predviđanju prometnih situacija te samim time i pravovremenim reakcijama u prometu, a najviše kod potrebnog multitaskinga, na primjer radnja kočenja i promjena brzine istovremeno. Djeca tijekom razvoja više nisu toliko aktivna kao prije, više su na mobitelima i ispred računala, što se vidno odražava na kvalitetu obuke upravljanja vozilom, istaknuo je Stunić.

Upravo to naglasio je i Ovničević. Veliki broj mladih više se ne bavi fizičkim aktivnostima koje razvijaju pokrete, već češće biraju one koje razvijaju samo mišiće, a to se odražava na njihovu koordinaciju i motoričke sposobnosti u svim aspektima, pa tako i prilikom vožnje.

– Pripadnici mladih generacija nisu baš fizički aktivni tijekom osnovne i srednje škole, više su po teretanama, i nisu baš koordinirani i motorički vješti. Prije su košarkaški tereni bili puni djece, igrao se i recimo gumi-gumi, a danas su to teretane, aerobik, pilates… Nije im bitan pokret, nego mišić, pa su dosta ‘zakočeni’, objašnjava Ovničević.

Rad na spojki, na primjer, za neke je njegove mlade kandidate noćna mora.

– Mi već dugo komentiramo da bi im više odgovarali automatici. Percepcija im je također jako slaba. Pažnja je u odnosu na ranije generacije jako smanjena. Isto tako jako brzo zaborave poziciju i pravila za parkiranje, recimo kada motati volan i slično, dodaje Ovničević.

Motoričke sposobnosti mladih vozača nisu jedini problem

Tijekom godina ovaj instruktor kod kandidata primjećuje i pad motivacije.

– Generacija 90-ih, kada sam počeo raditi, jedva je čekala položiti. Danas imaju kartice od roditelja, pozovu taksi i gotovo, a onda si jedva čekao dobiti vozačku da možeš negdje otići u petak, subotu navečer, da ne moraju dolaziti mama i tata po tebe. Također, sada mama i tata voze, a djeca gledaju u mobitel, ne prate što roditelj radi, jednostavno ih to ne interesira. Znam im reći da malo pogledaju mamu i tatu kad voze, što rade nogama i slično, savjetuje Ovničević.

Također, kaže, mlade generacije drukčije doživljavaju i pad ispita – to za njih bude ‘krah’.

– Za neke kandidate budem siguran da će položiti iz prve, ali dođu na ispit i doslovno se tresu od straha. A ispiti su danas zahtjevniji nego nekad, snimaju se kamerom, tablet te prati 30 minuta, voziš u tišini… Njima je to nekako jako, jako naporno. Dekoncentrira ih i tehnologija. Recimo, polaznik na lijevoj ruci ima pametni sat, stiže mu poruka i on dok čekamo na semaforu čita poruku. Onda ja pitam ‘a da mi stanemo, pa da ti odgovoriš na tu poruku’ pa ga bude malo sram. Oni moraju svašta savladati u tih 35 sati, moraju biti koncentrirani, a često to nisu’, upozorava Ovničević.

Za kraj podsjetimo da je tih 35 sati obuke dovoljno za otprilike 50 do 70 posto polaznika. Naime, kako su nam za raniji članak rekli iz Autoškole Kajzerica, postotak prolaznosti ispita vožnje iz prvog pokušaja u Hrvatskoj iznosi upravo toliko. Ipak, zaključuje Ovničević, jako je nezgodno danas savjetovati kandidatu da uzme par dodatnih sati za vježbu, jer uglavnom ispadne da autoškola želi samo ‘izvući novac’.