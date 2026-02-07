Zašto mladi najviše slušaju cajke? 'Prestali su miješati politiku u glazbu'

Iako se posljednjih dana raspravlja o koncertu Marka Perkovića Thompsona na dočeku rukometaša, glazbene ljestvice na YouTubeu i Spotifyju pričaju drugu priču. Ondje se najmanje slušaju hrvatski izvođači, a dominiraju cajke i trap susjedne Srbije i BiH. Zašto mladi još uvijek slušaju najviše cajke, u našem podcastu smo o tome sa Stelom Rade koja će nastupiti na Dori i to s harmonikom.

‘O ukusima se ne raspravlja’ – uzrečica je koju smo svi vjerojatno čuli dok smo odrastali. No, o glazbenom ukusu se posljednjih dana često raspravlja i to u kontekstu nastupa Marka Perkovića Thompsona na dočeku rukometaša. Rasprava o glazbenom ukusu pretvorila se u raspravu o političkom ukusu, dok mladi u Hrvatskoj i dalje najviše slušaju cajke.

Pogledom na najslušanije izvođače na YouTubeu i Spotifyju u Hrvatskoj, vidljivo je da se u top 20 ne nalazi baš puno domaćih izvođača. Dominiraju cajke i trap izvođača susjednih zemalja – Srbije i BiH. O tome zašto mladi i dalje najviše slušaju cajke nedavno smo pričali s našom glazbenicom koja se ne libi svirati harmoniku koja se često povezuje s narodnom glazbom – Stelom Rade.

– Možda su se ljudi samo malo oslobodili i prestali miješati politiku u glazbu. Dosta je to, neću reći zabranjeno, ali to je nešto što se malo gleda poprijeko. Ako slušaš srpske izvođače, malo se to prikazuje kao nešto egzotično i kao neka zona gdje moraš paziti, gdje to govoriš ili gdje to slušaš, rekla je Stela.

Dodala je i da se na televiziji i radiju u Hrvatskoj oduvijek ‘nametala hrvatska glazba’. Smatra da je to mladim ljudima postalo dosadno i da su htjeli čuti nešto novo.

– Ako pogledaš preko granice, znači u Srbiji, ti ćeš jako često čuti hrvatske izvođače, dok ovdje nije slučaj da čuješ njihove jer nekako je uvijek to na radijima da puštamo naše, nećemo ekavicu i to. I možda ljudi, kako je to krenulo, malo pomalo su se počeli oslobađati. Jedna Arena, ovaj izvođač, ovaj izvođač i sad je to eto postalo nekako normalnije, odnosno više nije takav neki ni tabu, niti da se to gleda na neki način, objasnila je Stela.

U podcastu smo pričali i o drugim temama:

zaziru li naši glazbenici od harmonike i zašto

zašto njena pjesma Balkan pop nije prošla na Doru 2024.

o fenomenu Jakova Jozinovića

