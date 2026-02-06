Nakon više od 40 godina vratio se u svoju školu, sada kao djelatnik na najnovijem poslu: 'Dinamično je'

Osnovnu školu Mate Lovraka u Kutini završio je 1992. godine, a sada se u nju vratio kao operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu. Goran Todorov danas, nakon više od 40 godina, radi s ljudima s kojima je nekoć dijelio školske klupe, ali i nekim djelatnicima koji su mu predavali. Posao je, kaže, dinamičan i zanimljiv, a učenici osjećaju da sada imaju još jednu osobu koja je ‘tu’ za njih.

Nakon više od 40 godina Goran Todorov vratio se ondje gdje je ‘sve počelo’ – u Osnovnu školu Mate Lovrak u Kutini. Nekoć učenik, a danas operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu, Todorov napominje da su djeca danas ista kao prije 40 godina kada je i sam bio u njihovim cipelama – radoznala, iskrena, ponekad neposlušna, ali uvijek spremna na osmijeh i prijateljstvo.

‘Moja prva želja bila je upravo škola u kojoj sam odrastao’

Ovu školu upisao je 1984. godine, a završio 1992. godine. Danas je ondje zaposleno više djelatnika s kojima je nekoć dijelio školske klupe i hodnike, ali i nekoliko nastavnika koji su mu predavali.

– Kutina je manji grad u kojem se ljudi međusobno dobro poznaju, a kroz svoje ranije poslove i dugogodišnju sportsku aktivnost s mnogima sam već imao izravne ili neizravne kontakte. Zbog toga sam u školu došao u poznato i ugodno okruženje. Predsjednik sam i glavni trener jednog od najbrojnijih atletskih klubova u Hrvatskoj – AK Maratonjare Kutina. Zanimljivo je i da sam nekolicini učitelja, ali i nekim učenicima, trener u atletskom klubu, priča nam Todorov.

Za posao operativnog djelatnika za sigurnost odlučio jer je osjetio potrebu za promjenom nakon dugog niza godina na mjestu voditelja velikog maloprodajnog centra.

– Posao operativnog djelatnika za sigurnost učinio mi se zanimljivim jer sam cijeli radni vijek radio s ljudima i smatrao sam da na ovom radnom mjestu mogu prenijeti puno svog znanja i iskustva. Prijavio sam se na natječaje u nekoliko škola, no moja prva želja bila je upravo škola u kojoj sam odrastao, ističe Todorov.

Kako izgleda posao djelatnika za sigurnost?

Posao je, opisuje, vrlo dinamičan i zanimljiv. Osnovna zadaća je briga o sigurnosti učenika, nastavnika i školskog osoblja. S obzirom na to da škola ima dvije zgrade, velik dio pažnje posvećen je stalnom nadzoru i organizaciji. Svakodnevno u raznim poslovima pomaže i domaru, kao i, po potrebi, spremačicama i nastavnicima. Tu je i za učenike.

– Kako se učenici iz okolnih naselja dovoze školskim autobusima, barem dva puta tijekom smjene sudjelujem u nadzoru njihova dolaska i odlaska. Velik dio posla odnosi se na kontrolu ulaska i izlaska roditelja i posjetitelja, kao i na brigu o vanjskom okolišu škole. Tijekom odmora pazim na sigurnost i red unutar škole, a redovito obilazim školske prostorije te provjeravam instalacije i opremu, uključujući vatrogasne aparate. Tijekom zimskih praznika sudjelovao sam u uređenju okoliša matične i područnih škola, uklanjanju snijega te u manjim popravcima i uređenju školskih prostora, objašnjava Todorov.

Dojma je da učenici osjećaju da su s operativim djelatnikom za sigurnost u školi dobili još jednu osobu koja je ‘tu’ upravo zbog njih.

– Kroz svakodnevne kratke kontakte, pozdrave ili razgovore stvara se vidljiv i obostran osjećaj povjerenja. Imam dojam da se učenici osjećaju sigurnije i da im znači spoznaja da je netko uvijek tu za njih. Sretan sam što sam dobio priliku da svojim znanjem i iskustvom doprinesem većem osjećaju sigurnosti, podrške i topline za učenike, nastavnike i školsko osoblje. Ovim putem zahvaljujem ravnateljici, učiteljima i svim djelatnicima škole na izuzetno toplom prijemu. Od prvog dana imam osjećaj da ovdje pripadam, zaključuje Todorov.