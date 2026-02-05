Zvuk ovog instrumenta mnogi vole, ali teško ga je svirati: 'Gledam u ogledalo da vidim gdje su mi prsti'

Harmonika je instrument koji rijetko tko zna dobro svirati, a Stela Rade nam je u podcastu objasnila i zašto. Kako uskladiti, prije svega, lijevu i desnu ruku koje rade različite stvari, a pritom još i razvlačiti harmoniku za dobru melodiju, a onda još istovremeno i pjevati. Sve to Stela je savladala godinama i godinama vježbanja. No, kako kaže, ne bi došla ovoliko daleko da nije imala snažnu podršku publike, odnosno pratitelja na društvenim mrežama jer je harmonika – priznaje – težak instrument.

Da je harmoniku svirati lako, harmoniku bi svirao svatko. Mnogi vole zvuk tog instrumenta, ali rijetki ga znaju dobro svirati upravo zato što to nije tako jednostavno. Jedne tipke s jedne strane, druge tipke s druge strane i još se mora razvlačiti kako bi zrak stvarao melodiju.

O tome koliko je teško naučiti svirati harmoniku pričali smo s našom glazbenicom Stelom Rade u našem podcastu. Ona će sa svojom ikoničnom ružičastom harmonikom nastupati ovog mjeseca i na Dori, odnosno u drugoj polufinalnoj večeri 13. veljače.

– Em je fizički teška, em je teško uskladiti lijevu i desnu ruku. I još k tome pjevati. Gledala sam se u ogledalo i mami govorila: ‘daj mi ti sad pomakni prste da ja vidim gdje se oni miču da bih ja skužila gdje ja moram skočiti.’ Suludo, rekla nam je Stela.

Opisala je učenje harmonike kao rješavanje kompliciranih matematičkih zadataka, u glavi, bez kalkulatora.

– Zeznuto, ali treba puno vježbati. A ja nisam bila nikad neki strpljiv lik koji je konzistentan da bih vježbala sada svaki dan. Tako da je to bila luda kombinacija, ja i harmonika, kako ćemo? Ali malo po malo, nekako sad ja to sviram, istaknula je Stela.

