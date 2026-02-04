Znate li koji lovac najčešće pobjeđuje u Potjeri? HRT je imao dobar povod da nam otkrije podatke

Najveći iznos osvojen u Potjeri bio je 294.000 kuna, odnosno otprilike 40.000 eura, a to je pošlo za rukom timu iz snova, koji su činili Puljanin Marko Vejzović, Zadranin Julije Žigo, Splićanin Robert Lojpur i Dubrovčanin Antonio Mustahinić. HRT nam je otkrio još niz podataka iz mnogima omiljenog kviza, a razlog za to bilo je snimanje jubilarne 1.800. emisije, koju ćete moći pogledati 5. ožujka.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ovog je tjedna snimila 1.800. emisiju omiljenog TV kviza Potjera. Jubilarna emisija podudara se s jubilarnom godinom u kojoj se obilježava 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije.

Najveći osvojeni iznos je 40.000 eura

Ovom prilikom HRT nam je otkrio niz zanimljivih podataka o omiljenom kvizu. Iako iznosi koje natjecatelji osvajaju nisu ni blizu onima u ‘Milijunašu’, u Potjeri se itekako može dobro zaraditi. Najveći osvojeni iznos bio je tadašnjih 294.000 kuna, odnosno oko 40.000 eura. Za takav zgoditak Puljanin Marko Vejzović, Zadranin Julije Žigo, Splićanin Robert Lojpur i Dubrovčanin Antonio Mustahinić skupili su 16 koraka, što je bilo dovoljno da u završnoj potjeri pobjegnu lovcu Kreši.

Taj rekord postignut je u 954. emisiji Potjere, emitiranoj u rujnu 2020. godine. Baš za taj iznos kasnije se igralo i u humanitarnim emisijama Potjere, koje se tradicionalno održavaju uoči Nove godine. U njima obično lovci postaju natjecatelji, a uloge lovaca preuzimaju poznate osobe, često djelatnici HRT-a.

Kao natjecatelj najviše koraka, čak 22 u završnoj potjeri imao je Sven Marcelić, koji je u rujnu 2022. godine sam pobijedio Krešu, nakon što su njegovi suigrači ispali u igri na ploči. S HRT-a su nam otvoreno rekli da mu je taj nastup bio ‘ulaznica’ za lovačko mjesto u Superpotjeri, formatu u kojem se jedan natjecatelj suočava s više lovaca odjednom.

Najviše je sustigao Mladen

Što se tiče lovaca u završnoj potjeri, najviše koraka sustigao je Mladen Vukorepa, a taj magični broj bio je 19. Ekipa je imala početnih 18 koraka prednosti, ali Mladen je netočno odgovorio na prvo pitanje u svojoj završnoj potjeri, pa je stizao 19 koraka prednosti i pobijedio ekipu. S HRT-a dodaju da su 18 koraka prednosti u završnoj potjeri uspjeli dostići i Krešimir Sučević Međeral i pokojni Mirko Miočić.

A sad pitanje koje zanima sve – tko je po statistici ‘najopasniji’ lovac u kvizu? S HRT-a su nam potvrdili da najveći postotak pobjeda ima Krešimir Sučević Međeral. On u svoje 393 emisije na poziciji lovca ima 328 pobjeda i 65 poraza (što je zadivljujućih 83,46 posto uspješnosti). S HRT-a ističu da je usprkos tom postotku pobjeda, ipak protiv njega osvojen rekordan iznos.

– Kviz se najranije povezuje s kraljem Edipom i zagonetkama koje mu je postavljala Sfinga, a on na njih uspješno odgovarao. Nevjerojatno, ali mi smo danas s kvizovima na HRT-u nastavljači te tradicije koja svoje početke vuče još iz antike, izjavila je urednica Potjere Andrea Jukić Grković povodom snimanja jubilarne emisije.

Kad gledati jubilarnu emisiju?

Ako vas zanima još o lovcima iz Potjere, pročitajte naše intervjue s Deanom, Krešom i Moranom. U serijalu ‘Povratak u srednju’ ispričali su nam što su u mladim danima slušali, čitali, čime su se bavili te, naravno, koje su im bile školske muke. Dean priznaje da je bio buntovan srednjoškolac sklon ekscesima, Krešo da nije čitao lektire, a Morana da je bila alternativka koja bi u američkom high school filmu sigurno pripadala ekipi ‘rokera otpadnika’. 1.800 emisija Potjere emitirat će se u četvrtak 5. ožujka ove godine, a do kviz možete gledati svakim radnim danom od 18:10 sati na HTV 1.