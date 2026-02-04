Znate li koji lovac najčešće pobjeđuje u Potjeri? HRT je imao dobar povod da nam otkrije podatke

Najveći iznos osvojen u Potjeri bio je 294.000 kuna, odnosno otprilike 40.000 eura, a to je pošlo za rukom timu iz snova, koji su činili Puljanin Marko Vejzović, Zadranin Julije Žigo, Splićanin Robert Lojpur i Dubrovčanin Antonio Mustahinić. HRT nam je otkrio još niz podataka iz mnogima omiljenog kviza, a razlog za to bilo je snimanje jubilarne 1.800. emisije, koju ćete moći pogledati 5. ožujka.
Lovci iz Potjere | Foto: HRT
Hrvatska radiotelevizija (HRT) ovog je tjedna snimila 1.800. emisiju omiljenog TV kviza Potjera. Jubilarna emisija podudara se s jubilarnom godinom u kojoj se obilježava 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije.
Najveći osvojeni iznos je 40.000 eura
Ovom prilikom HRT nam je otkrio niz zanimljivih podataka o omiljenom kvizu. Iako iznosi koje natjecatelji osvajaju nisu ni blizu onima u ‘Milijunašu’, u Potjeri se itekako može dobro zaraditi. Najveći osvojeni iznos bio je tadašnjih 294.000 kuna, odnosno oko 40.000 eura. Za takav zgoditak Puljanin Marko Vejzović, Zadranin Julije Žigo, Splićanin Robert Lojpur i Dubrovčanin Antonio Mustahinić skupili su 16 koraka, što je bilo dovoljno da u završnoj potjeri pobjegnu lovcu Kreši.
Taj rekord postignut je u 954. emisiji Potjere, emitiranoj u rujnu 2020. godine. Baš za taj iznos kasnije se igralo i u humanitarnim emisijama Potjere, koje se tradicionalno održavaju uoči Nove godine. U njima obično lovci postaju natjecatelji, a uloge lovaca preuzimaju poznate osobe, često djelatnici HRT-a.
Kao natjecatelj najviše koraka, čak 22 u završnoj potjeri imao je Sven Marcelić, koji je u rujnu 2022. godine sam pobijedio Krešu, nakon što su njegovi suigrači ispali u igri na ploči. S HRT-a su nam otvoreno rekli da mu je taj nastup bio ‘ulaznica’ za lovačko mjesto u Superpotjeri, formatu u kojem se jedan natjecatelj suočava s više lovaca odjednom.
Najviše je sustigao Mladen
Što se tiče lovaca u završnoj potjeri, najviše koraka sustigao je Mladen Vukorepa, a taj magični broj bio je 19. Ekipa je imala početnih 18 koraka prednosti, ali Mladen je netočno odgovorio na prvo pitanje u svojoj završnoj potjeri, pa je stizao 19 koraka prednosti i pobijedio ekipu. S HRT-a dodaju da su 18 koraka prednosti u završnoj potjeri uspjeli dostići i Krešimir Sučević Međeral i pokojni Mirko Miočić.
A sad pitanje koje zanima sve – tko je po statistici ‘najopasniji’ lovac u kvizu? S HRT-a su nam potvrdili da najveći postotak pobjeda ima Krešimir Sučević Međeral. On u svoje 393 emisije na poziciji lovca ima 328 pobjeda i 65 poraza (što je zadivljujućih 83,46 posto uspješnosti). S HRT-a ističu da je usprkos tom postotku pobjeda, ipak protiv njega osvojen rekordan iznos.
– Kviz se najranije povezuje s kraljem Edipom i zagonetkama koje mu je postavljala Sfinga, a on na njih uspješno odgovarao. Nevjerojatno, ali mi smo danas s kvizovima na HRT-u nastavljači te tradicije koja svoje početke vuče još iz antike, izjavila je urednica Potjere Andrea Jukić Grković povodom snimanja jubilarne emisije.
Kad gledati jubilarnu emisiju?
Ako vas zanima još o lovcima iz Potjere, pročitajte naše intervjue s Deanom, Krešom i Moranom. U serijalu ‘Povratak u srednju’ ispričali su nam što su u mladim danima slušali, čitali, čime su se bavili te, naravno, koje su im bile školske muke. Dean priznaje da je bio buntovan srednjoškolac sklon ekscesima, Krešo da nije čitao lektire, a Morana da je bila alternativka koja bi u američkom high school filmu sigurno pripadala ekipi ‘rokera otpadnika’. 1.800 emisija Potjere emitirat će se u četvrtak 5. ožujka ove godine, a do kviz možete gledati svakim radnim danom od 18:10 sati na HTV 1.