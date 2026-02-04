Što kad lije kiša i nikom se ne da van: Imamo pet ideja za posve drugačija kućna druženja

Što napraviti kad vam tmurno vrijeme i hladnoća pomute planove i izlazak se otkaže? Ne da vam se prijatelje pozvati kod sebe jer druženje uvijek bude isto? Odlučite se za neku od kreativnih aktivnosti i promijenite dinamiku u ekipi. Donosimo nekoliko ideja za drugačija druženja kod kuće, idealna kako za bliske prijatelje, tako i za nove kolege s faksa koje želite bolje upoznati.

Siječanj, poznat kao najdepresivniji mjesec u godini ostaje iza nas, a pred nama je veljača, koja uz fašnik i Valentinovo donosi brojna uzbuđenja i organizirane događaje. Međutim to ne mijenja činjenicu da je nebo vani i dalje tmurno i da je hladno, pa ne čudi ako ćete za vikend radije ostati kod kuće.

Čak i ako ste cijeli vikend doma, to ne znači da se ne možete zabavljati i isprobati nešto novo. Donosimo nekoliko ideja za kreativna i originalna druženja s ekipom kod kuće. Zato okupite ekipu, nabavite grickalice i odaberite neku od ovih aktivnosti.

Natjecanje u kuhanju

Ako i inače volite kuhati ili ste spremni eksperimentirati, grupno natjecanje u kuhanju moglo bi biti idealna vikend aktivnost. Za ovo će vam trebati malo veći prostor, pa je najbolje da se nađete kod prijatelja koji ima najveću kuhinju. Možete unaprijed dogovoriti na koju temu pripremate jela, ili se dogovoriti da svatko skuha neko od jela u slijedu pa da imate cijeli menu.

Ova aktivnost bit će najzabavnija ako svakome date priliku da proba svačije jelo te si dajete ocjene. Pobjednik može dobiti neku simboličnu nagradu (kao na primjer izabrati gdje idete van idući put ili biti pošteđena pranja suđa). Ako nitko nema kuhinju u koju stane više ljudi, jela možete pripremiti kod kuće pa donijeti gotovu hranu na druženja i samo održati ocjenjivanje, kao da ste u epizodi ‘Večere za 5’.

Power Point party

Možda ste već čuli za koncept ‘Power Point partija’, a ako niste, vrlo je jednostavan. Svatko pripremi svoju prezentaciju na neku temu (može postojati neka zajednička tema ili svatko priprema prezentaciju o kojoj god temi želi) i onda ih prezentirate kod nekog doma. Ova aktivnost dobila je na popularnosti za vrijeme pandemije, no vjerujemo da je zabavnija uživo.

Bit će zabavnije ako prezentacije budu na što luđe i niche teme, pa se odvažite da prijateljima pokažete svoje interese za koje možda nisu prije čuli. Twist na ovaj koncept može biti da nasumično podijelite tko prezentira koju prezentaciju i da naglasak bude na tome da to bude što smješnije. Uz to što možete naučiti više o prijateljima i dobro se zabaviti, ova aktivnosti može vas i bolje pripremiti za držanje prezentacija na faksu (čega će sigurno biti na pretek) te je zato odlična za maturante i brucoše.

Umjetnička radionica kod kuće

Što se tiče super aktivnosti kod kuće, možete organizirati druženje na bilo kakvu ‘arts and crafts’ temu, drugim riječima pozvati prijatelje da skupa izrađujete nešto. Origami, kukičanje, slikanje, izrada skulptura od glinamola ili čak natjecanje u slaganju Lego kockica sve zvuči kao zabavne aktivnosti.

Ako je netko u vašem društvo već uhodan u jedan od ovakvih hobija, može biti mentor drugima, no možete svi učiti istovremeno. Danas postoji bezbroj tutorijala na YouTube fokusiranih na početnike, pa ih možete pratiti u skupini. U pozadini pustite opuštajuću glazbu ako želite da radionica bude mirna ili glazbu koja diže atmosferu ako biste radije da radionica preraste u kaotičnu zafrkanciju. Nemojte zaboraviti da prije okupljanja nabavite sav pribor koji će vam biti potreban.

Izdvojeni članak Ako ste tijekom zime stalno živčani i umorni možda je riječ o ovom poremećaju: Psihologinja nam je objasnila kako se liječi

Zaigrajte pikado u stanu

Pikado je u zadnje vrijeme dobio na popularnosti, a finale svjetskog prvenstva održano početkom siječnja uživo je pratilo više od 2,5 milijuna ljudi. Međutim ne morate biti fan pikada da biste uživali u ovoj jednostavnoj igri. Nema kompliciranih pravila, brzo se uči i ne treba puno prostora. Opremu za pikado možete putem interneta nabaviti za tridesetak eura, a trebat će vam samo slobodan zid u stanu.

Ako imate veće društvo možete organizirati i kućni pikado turnir ili pikado može postati samo dodatak casual druženjima u vašem domu. Naravno pazite da strelice ne završe u televizoru ili drugim lomljivim predmetima, pogotovo ako ste kod nekog u posjetu.

Kao ‘Among us’ uživo

Igre dedukcije još su jedna zabavna aktivnost koja vam može ispuniti vrijeme za tmurnih dana. Iako ih danas vjerojatno najbolje znate po igrici ‘Among us’, varijante igara pronalaženja krivaca poput Mafije i Vukodlaka u pravom društvu mogu biti urnebesne.

Ključni koncept svih igara na ovu temu je da je ekipa podijeljena u dva tima, bilo to mafijaši i građani, vanzemaljci i posada broda ili što već. Negativaca je uvijek manje i imaju priliku tajno eliminirati ‘civila’ po izboru, nakon čega svi vijećaju tko je u ekipi negativaca. Civili glasanjem pokušavaju eliminirati svoje suparnike, a svi si mogu lagati, blefirati i izmišljati što god žele. Ovo je odlična aktivnost da doznate koliko su vaši prijatelji dobri u laganju, ali nemojte ništa uzeti za ozbiljno, zapamtite da je to samo igra, čak i ako vam prijatelj ‘zabije nož u leđa’.

Naučit ćete tko dobro laže, a tko ne zna ‘muljati’

‘Psihijatar’ je igra dedukcije u kojoj se ne traže krivci, već se svi ‘urote’ protiv jedne osobe, koja dobiva titulu ‘psihijatra.’ Ta osoba odlazi u drugu sobu dok se društvo dogovara koje pravilo svi moraju slijediti. Na primjer, svi se obraćaju drugima kao da su osoba koja sjedi lijevo od njih ili svi pogledaju u strop svaki put kad određena osoba priča.

Psihijatar može postavljati bilo kakva pitanja i pokušava shvatiti koje pravilo svi prate. Pravilo se smije kršiti, ali kad netko prekrši pravilo prva osoba koja to shvati mora na glas reći ‘psihijatar’ i svi onda zamjene mjesta na kojima sjede. To omogućuje da pravila budu prostorno određena, ali ne moraju biti. Jednom kad ‘psihijatar’ shvati pravilo pobijedio je i druga osoba postaje ‘psihijatar’. Ponekad ova igra može biti frustrirajuća osobi koja nema pojma što se događa, ali svi drugi sigurno će umirati od smijeha.