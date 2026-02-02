Mračna strana sporta: Komentari trenera o tijelu djevojaka ostavljaju posljedice za cijeli život

Nutricionist Luka Batur otkriva da mu dolazi sve više klijentica kod kojih su komentari sportskih trenera u mladosti o njihovom izgledu i težini ostavili duboke mentalne posljedice. Takvi komentari, upozorava, su crvene zastavice zbog kojih bi sportaši trebali promijeniti trenera ili napustiti klub. Treneri bi trebali komunicirati asertivno, bez osobnih kritika, a umjesto da ‘narede’ nekome da smršavi dati im konstruktivan savjet.

‘Pogledajte kolike su vam guzice’, i slične izjave kojima treneri žele natjerati mlade sportašice i sportaše da smršave mogu ostaviti duboke posljedice i utjecati ne samo na samopouzdanje, već i na prehrambene navike, motivaciju i psihu. Neke djevojke to može udaljiti od do tad omiljenog sporta, a kod nekih će se javiti dugotrajni poremećaji prehrane.

Ovu temu na društvenim mrežama pokrenuo je nutricionist i sportaš Luka Batur, naglasivši da takvi nesmotreni i nestručni komentari mogu stvoriti posljedice koje će trajati i 20 godina. Na svom Instagramu podijelio je da mu sve češće dolaze klijentice, sportašice i uspješne žene kojima su treneri u pubertetu ‘naredili’ da smršave, što je stvorilo duboki ožiljak koji i dalje nije zacijelio.

– Problem nastaje kad treneri, bez ikakvog znanja o nutricionizmu i endokrinologiji, a sve pod pritiskom vlastitih ambicija i ega počnu glumiti nutricioniste, pa i endokrinologe. Djevojkama u razvoju zabranjuju ugljikohidrate. Traže deficit u fazi najbržeg rasta. Rezultat? Možda kratkotrajni pad kilaže. Ali dugoročno: poremećaji u prehrani, amenoreja (gubitak ciklusa), stres frakture i uništen odnos s hranom’, upozorava Batur.

‘Autoritet trenera se rijetko propituje’

Naglašava da ako trener komentira kako netko izgleda i koje je težine, a tek onda izvedbu, to treba prepoznati kao crvenu zastavicu, odnosno znak da treba promijeniti trenera ili napustiti klub. U slučaju da osoba osjeća da joj je potrebna pomoć s prehranom ili mentalnim zdravljem bez straha i srama se može javiti nutricionistu ili psihologu.

– Sportaši u razvoju objektivno ni ne znaju napraviti distinkciju između dobrog i lošeg, vjerojatno jer se autoritet trenera rijetko kad propitkuje i imamo onu poznatu ‘to tako mora biti’ (jer trener zna najbolje?!). Čak i ako su sportaši, pogotovo mladi, donekle i svjesni da stvari ne štimaju, vjerojatno što zbog srama, što zbog nesigurnosti, odnosno straha, ne bi svoje osjećaje mogli ni verbalizirati. U idealnom slučaju, na razini obitelji i škole bismo trebali imati nekakav minimum edukacije na ovu temu kako bi sportaši prepoznali kad je alarm. Iskreno, od trenera i osoba uključenih u sportske djelatnosti se isto tako očekuje nekakav minimum poznavanja materije. Drugim riječima ako bismo maloljetnoj djeci trebali pisati ‘cheat sheet’ o tome kako reagirati na nestručne komentare odgovorne odrasle osobe onda smo kao društvo dotakli dno, komentirao je nutricionist Luka Batur za srednja.hr.

Dijeta bez stručnog vodstva u pubertetu može ostaviti dugoročne posljedice

Podijelio je s nama da je imao klijenata koji su inzistirali da njihova suradnja ostane anonimna jer se njihovom treneru to ne bi svidjelo. Navodi da vjeruje da je razlog za to što bi se tad osjećao da je njegov autoritet bio narušen, a znanje dovedeno u pitanje.

– Neću puno pogriješiti ako izjavim kako veliki broj trenera na našem području potencijalno nisu kompetentni ni za trenerski posao, a definitivno ne za posao nutricionista. Hoću reći da nisu niti magistri kineziologije, a pogotovo ne magistri nutricionizma. Svaki sportaš može profitirati od razgovora s nutricionistom, a pogotovo onaj koji se našao u kaljuži komentara upućenih od osobe koja danas kroji tuđe sportske puteve isključivo na račun brzih nogu u prošlosti, komentira Batur.

Upozorava na to da mladi sportaši ne bi smjeli slijepo pratiti savjete trenera o prehrani, jer dijeta bez stručnog vodstva u vrijeme razvoja može narušiti imunitet, povećati rizik od ozljeđivanja, i povećati rizik od čitave kaskade neželjenih endokrinoloških poremećaja i u konačnici vjerojatno trajno narušiti odnos s hranom. Stoga mladim sportašima koji imaju nedoumice oko prehrane savjetuje da se jave najbližem nutricionistu ili onom za kojeg su dobili preporuku ili mu iz nekog drugog razloga odlučili dati povjerenje.

Kako ispravno komunicirati konstruktivne kritike?

Usprkos navedenom, nisu svi treneri loši, a mnogi doista znaju dati konstruktivan savjet, uputiti riječ podrške te su spremni priznati da u nečemu nisu stručni i u tim situacijama sugerirati koja osoba bi mogla pomoći u rješavanju problema.

– Osobno ih poznajem puno za koje bih stavio ruku u vatru i koji su primjer ne samo dobrog trenera, već prijatelja pa čak i ‘roditelja’ koji je djeci tj. mladim sportašima nerijetko potreban. Međutim, takvi treneri znaju granice svojih kompetencija, ego ostavljaju sa strane i istinski će napraviti sve što je u njihovoj mogućnosti kako bi sportašu bilo bolje, komentira Batur.

Dodaje da takvi treneri u pomoć ne zovu samo nutricioniste, već i druge trenere (na primjer specijaliste kondicijske pripreme), fizioterapeute i bez ikakve stigme, psihologe. Naravno i trener može dati savjet o prehrani, ali tad on ne smije biti upućen kao osobna kritika, pogotovo nečije vrijednosti ili izgleda.

– Smatram kako bi pravi trener trebao prepoznati vlastitu odgovornost u sportaševom putu ka napretku te eventualne konstruktivne kritike iskomunicirati na ohrabrujući i asertivan način. Postoji velika razlika između ‘Pogledaj si guzicu, debela si – trebaš smršaviti!’ i ‘Hej, kako si u zadnje vrijeme, jesi li gladna, jesu li treninzi naporni, imaš li osjećaj da ti iz nekog razloga treba više hrane? Što kažeš da ti sredim nekog kome se možeš obratiti pa da vidimo postoji li neki prostor za napredak po pitanju prehrane?’, poručuje Batur.

‘Zaboravljaju da je četrnaestogodišnja curica samo to’

Međutim kaže da je zabrinut jer kako on kaže ‘tri u jedan’ treneri, koji misle da su ujedno kineziolozi, psiholozi i nutricionisti, nemaju razinu samosvijesti u kojoj će konstruktivno pristupiti sportašima, već ih gledaju kao vlasništvo kluba i alat za postizanje vlastitih interesa.

– Zaboravljaju nažalost da jedna četrnaestogodišnja djevojčica je samo to – četrnaestogodišnja djevojčica koja se nalazi u dvorani neke škole ili na atletskoj stazi u kvartu. Na tribinama ju gledaju mama i tetka, a u glavi joj je možda simpatija iz druge škole. To nije profesionalna sportašica s XY stotina tisuća eura u džepu koju na tribini gleda 30. 000 ljudi, a klub je za vikend zaradio sto tisuća eura od prodaje njenih dresova, upozorava nutricionist Luka Batur.

Stoga obratite pažnju na moguće crvene zastavice, nemojte se ustručavati reći roditeljima ili prijateljima da ste s trenerom doživjeli neugodno iskustvo te bez srama zatražite promjenu trenera ili kluba. Zdravlje, kako fizičko tako i psihičko treba biti na prvom mjestu, a u tome vam, ako je potrebno, mogu najbolje pomoći kvalificirani stručnjaci, a ne osobe koje vam žele ‘dobro’ iz svog interesa.