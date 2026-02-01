Ovo su najtraženiji djelatnici u školstvu: HZZ nam je poslao detaljne podatke

Dobili smo popis najtraženijih zanimanja u školstvu u 2025. godini. Najtraženije su i dalje odgojiteljice predškolske djece, a traži se i velik broj suradnika u praktičnoj nastavi i pedagoga. Što se tiče predmetne nastave najviše traže učitelje i nastavnike Matematike, otkrio nam je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Još jednu godinu za redom broj djelatnika u školstvu se povećao, a to potvrđuju podaci Ministarstva obrazovanja i Zavoda za mirovinsko osiguranje.

Odgojitelji predškolske djece i u prošloj godini bili su daleko najtraženiji djelatnici u obrazovanju. Prema podacima koje nam je poslao Hrvatski zavod za zapošljavanje, traženo je bilo čak 8.815 odgojitelja predškolske djece. Više nego četiri puta manje trebalo je novih učitelja razredne nastave, ukupno njih 2.150.

Bili su traženi i edukacijski rehabilitatori (njih 1.417) te suradnici u praktičnoj nastavi (1.338). Tražilo se i 693 pedagoga te 426 odgajatelja. Od djelatnika koji drže predmetu nastavu najtraženiji su bili učitelji Matematike (njih 714), a i nastavnici Matematike su bili traženi (njih 564).

Tražilo se i 410 učitelja Glazbene kulture, 365 učitelja Fizike, 364 nastavnika Hrvatskog jezika, 346 učitelja Hrvatskog jezika, 339 učitelja Engleskog jezika, 334 nastavnika Glazbene umjetnosti, i 327 nastavnika Engleskog jezika.

Većina zaposlenika tražena za rad u osnovnim školama

Na popisu 30 najtraženijih zanimanja u obrazovanju bili su i nastavnici Informatike, nastavnici Fizike, učitelji Tehničke kulture, nastavnici Njemačkog jezika, učitelji Tjelesne i zdravstvene kulture, učitelji Prirode i Biologije, nastavnici Elektrotehnike, nastavnici Geografije, nastavnici Tjelesne i zdravstvene kulture, učitelji Njemačkog jezika, socijalni pedgagozi, nastavnici ekonomskih predmeta te nastavnici Biologije.

Što se tiče djelatnosti u obrazovanju, prema podacima HZZ-a čak 34,4 posto zaposlenika tražilo se u djelatnosti predškolskog obrazovanja. Većinu su činili zaposlenici u osnovnoškolskom obrazovanju (40,6 posto) kojih se tražilo ukupno 17.541. Za rad u srednjim školama i obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko išlo je 17,4 posto ukupnog udjela, dok je na visoko ‘otpalo’ svega 5,5 posto. Ostatak podataka išao je na kategoriju ‘ostalo obrazovanje’, a za pomoćne djelatnosti u obrazovanju tražila se samo jedna osoba.

Ministarstvo kaže da je najviše novih strukovnih nastavnika

A koliko je osoba uopće zaposleno u školama? Podatke o broju zaposlenih na neodređeno u školstvu poslalo nam je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za studeni prošle godine. U osnovnim i srednjim školama prema njihovim podacima tad je radilo ukupno 61.028 djelatnika, što je za 666 više nego pretprošle godine. U visokom obrazovanju, prema podacima MZOM-a u studenom 2025. godine radilo je 13.569 djelatnika, što je za 173 više nego pretprošle godine. U ovu statistiku nisu uključeni samo predavači, već i drugi djelatnici škola poput domara i spremačica.

Iz MZOM-a navode da je najviše narastao broj nastavnika stručno teorijskih sadržaja i to za 95. Uz to po njihovim podacima u školama je porastao i broj psihologa (59), administrativnih radnika (42), ložača (36), nastavnika instrumentalista (32), kuharica (28) te spremačica (27).

Iz Ministarstva napominju i da su ove školske godine zaposleni operativni djelatnici za sigurnost i civilnu zaštitu, kojih prijašnjih školskih godina nije bilo. U studenom ih je radilo 664, a 313 na neodređeno. U prosincu su nam iz Ministarstva poslali podatke o tome da su odobrili 897 takvih radnih mjesta u osnovnim te 524 u srednjim školama te da je još djelatnika u procesu zapošljavanja.

Prema HZMO-u najviše novih osiguranika iz osnovnih

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) vodi evidenciju osiguranika u koju su upisane sve radno aktivne osobe, uključujući osobe zaposlene u školstvu. Prema njihovom upisniku 31. prosinca prošle godine u popisu osiguranika imali su ukupno 3.870 sveučilišnih i visokoškolskih nastavnika, 3.286 strukovnih nastavnika, 22.558 nastavnika u srednjim školama te 29.344 učitelja razredne i predmetne nastave u osnovnim školama.

Broj osiguranika iz visokog obrazovanja povećao se u odnosu na 2024. godinu za 462. Strukovnih nastavnika u upisniku je 152 manje, a nastavnika u srednjim školama 135 manje. Najveći porast u upisniku je u broju učitelja razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, kojih je za 488 više. Prema podacima HZMO-a u upisniku osiguranika je 663 osoba iz obrazovanja više.

– Napominjemo da podatak o zanimanju unosi poslodavac, odnosno obveznik uspostave prijave na osiguranje, tako da točnost podataka o zanimanju ovisi isključivo o obvezniku uspostave prijave na osiguranje, dodaju iz HZMO-a.

Dakle, u podacima Ministarstva i HZMO-a vidljive su značajne razlike. Međutim HZMO ne vodi istraživanja o zanimanjima i vrsti ugovora o radu te su u njihove podatke uključeni i djelatnici koji su radili na određeno, dok su u podacima Ministarstva samo oni koji su zaposleni na neodređeno.

Svi podaci pokazuju da se broj djelatnika u školstvu još jednom povećao. S druge strane u školama je sve manje učenika. Prema Školskom e-rudniku Ministarstva obrazovanja ove školske godine upisano je 800 učenika manje nego prošle, a u osnovnim školama taj broj je za gotovo dvije tisuće manji.