Roditelji zbog djece zivkaju i autoškole: 'Misle da su savršena, a nije tako'

Često se mogu čuti izjave da su djeca danas sve gora. Međutim i roditelji si sve više dopuštaju, a osim škola i fakulteta, kako doznajemo, pritužbama obasipaju i autoškole. Naime iz zagrebačkih autoškola otkrivaju nam da ih roditelji često zovu kad im djeca padnu vozački te inzistiraju na razgovoru s instruktorima. Oni ih mogu samo pokušati smiriti i uputiti ih da se požale HAK-u, jer oni jedini imaju pristup snimkama vozačkih ispita.

U današnje vrijeme čini se da je takozvanih ‘helikopter roditelja’ više nego ikad. Oni lebde nad svojom djecom i pokušavaju riješiti sve njihove probleme, čak i ako je riječ o najmanjoj sitnici. Već smo pisali o tome da roditelji umjesto djece dolaze upisati ih na fakultet, da šalju mailove umjesto budućih vojnih ročnika, a sad smo u razgovoru s voditeljima autoškola saznali da često zivkaju autoškole kad im djeca padnu vozačke ispite.

– Imali smo i mi situacije u kojima je roditeljima teško prihvatiti činjenicu da im je dijete palo na vozačkom ispitu, a nisu svjesni situacije koja se dogodila na ispitu. Djeca dođu doma i ispričaju svoju verziju, a istina nije takva kao što ispričaju. Ja pokušam saznati što se točno dogodilo, od jedne strane i od druge strane. Usmjerim ih na instruktore jer oni su ipak u vozilu i kolege i kolegica mogu roditeljima točno objasniti situaciju. Ako to ne pomaže jedino što nam preostaje je roditelje uputiti u HAK jer se ispiti vožnje snimaju tako da se može dobiti uvid u snimku ispita, priča nam Zdenka Bradač, administratorica zagrebačke Autoškole ‘Stop’.

U autoškoli primijetili da djeca često nisu iskrena roditeljima

Prepričava kako su im se znale dogoditi situacije kad je ispitivač tvrdio jedno, a polaznik drugo. Na primjer kandidat je jednom prilikom uvjeravao ispitivača da je stao na znaku stop, a uvidom u snimku pokazalo se da je ispitivač bio u pravu. Ako su roditelji uvjereni da se na vozačkom ispitu dogodio propust, mogu se obratiti HAK-u, ali autoškole nemaju pristup snimkama ispita.

Voditelj Autoškole Start Croatia u Splitu, Ljubo Kuzmić navodi da roditelji često ne shvaćaju da je autoškola zadužena za osposobljavanje kandidata, a HAK za provedbu ispita. Autoškola kao takva nema nikakav utjecaj na ispite, čak ni na termine istih, pa roditelji zvanjem autoškole nepotrebno troše vrijeme i živce, i svoje i ono osobe u autoškoli.

Takav trend primijetili su i u zagrebačkoj Autoškoli Kajzerica. Objašnjavaju nam da se u situacijama kad roditelji inzistiraju na razgovoru s instruktorom trude smireno razjasniti okolnosti i pronaći rješenje koje je u najboljem interesu kandidata. Iz autoškole navode da su primijetili da kandidati često nisu iskreni prema roditeljima, što može prouzročiti komplikacije kad im moraju platiti dodatne sate ili ponovni izlazak na ispit.

– Nažalost, nerijetko se događa da se roditelji ne uključe u komunikaciju dok ne dođe već do problema, iako autoškola unaprijed komunicira sve potrebne informacije i upozorava na potencijalne probleme. Također nerijetko roditelji financijski pokrivaju troškove školarine i vozačkog ispita punoljetnim kandidatima pa na temelju toga podrazumijevaju vlastito pravo u uvid i stanje obuke, obrazlažu iz Autoškole Kajzerica.

Što u slučaju maloljetnih polaznika?

Punoljetni kandidat zakonski odgovara sam za sebe i stoga autoškola ne mora uključiti roditelja. Međutim autoškole mogu upisati i sedamnaestogodišnjaci, a u tom slučaju njihov roditelj, odnosno zakonski zastupnik treba biti informiran o napretku u autoškoli.

– Autoškole nerijetko zovu roditelje na satove vožnje kako bi roditelji stekli dojam obuke te se uvjerili u vožnju vlastitog djeteta. Također savjetujemo da roditelji budu češće u komunikaciji s instruktorom i djetetom kako bi bili upućeni u realnu sliku obuke. Roditelji bi trebali komunicirati s djecom prije samog upisa u autoškolu, ne shvaćati obuku kao ‘usputan proces’ već se pravovremeno pripremiti i ozbiljno shvatiti cijeli proces osposobljavanja, poručuju iz Autoškole Kajzerica.

Roditelji traže prebačaj u drugu autoškolu, pa budu nezadovoljni

Ljubo Kuzmić iz autoškole Start Croatia kaže da su im najveći problem stvarali roditelji koji su prebacili djecu iz autoškola s kojima nisu bili zadovoljni jer su već potrošili puno novca i vremena. Unaprijed su frustrirani, kaže Kuzmić, pa krivca traže u svima osim sebi samima.

– U većini slučajeva su roditelji ti koji upisuju djecu u autoškolu. A onda ako dijete pada četiri, pet puta, jer ima djece kojoj ne ide, ne žele platiti dodatni program. U jeftinijim autoškolama polaznici često prođu lošiju obuku, onda se prebace, pa vrše pritisak na autoškole i instruktore. Samo polaganje ispita otegne se na pola godine. Dijete i zaboravi što je naučilo, onda i ono što je znalo nakon pola godine više ne zna. To je malo dublji problem. Mi imamo na dnevnoj bazi upite roditelja mogu li se prebaciti kod nas, ali ja više ne dam da se prebace jer smo imali loša iskustva, ispričao nam je Kuzmić.

‘Roditelji misle da su im djeca savršena’

Zdenka Bradač iz Autoškole ‘Stop’ smatra da bi za ovu situaciju krivi i roditelji koji idealiziraju djecu. Naime položiti vozački nije lako, pogotovo u velikim gradovima poput Zagreba, gdje je promet kaotičan. A kao i sa svime, roditelji bi djeci trebali ostaviti prostora za eventualan propust i učenje iz pogrešaka.

– Međutim roditelji stvarno misle da su djeca savršena, da je sve savršeno, a nije tako. A druga stvar je što uspoređuju polaganje vozačkog ispita s fakultetima. Imate djecu koja studiraju stvarno odlične fakultete i imaju odlične ocjene i onda se dogodi jedan vozački ispit gdje zapnu, komentira Zdenka Bradač.

Dodaje da se to ne može usporediti jer za polaganje vozačkog nije dovoljno samo razumjeti propise, već vozači trebaju biti vješti, što ne mogu učiti kod kuće, već samo u vozilu. Bradač upozorava da u razgovoru s kolegama primjećuje da su današnje generacije motorički sve slabije. S tim navodom slažu se i iz autoškole Kajzerica te navode da je prolaznost iz prvog pokušaja na razini Hrvatske između 50 i 70 posto.

’35 sati više nije dovoljno za većinu kandidata’

Kontakt od tamo nam priča da je kod djece evidentan pad motoričkih sposobnosti koje su potrebne za kvalitetnu obuku vožnje i da stoga propisani minimalan broj od 35 sati obuke nije dovoljan za veliku većinu kandidata.

– Polaznicima savjetujemo da s roditeljima budu otvoreni i iskreni te da pad vozačkog ispita ne doživljavaju kao neuspjeh, već kao dio procesa učenja. Važno je objasniti što je pošlo po krivu i na čemu će se dodatno raditi. Za ponovni izlazak na ispit preporučujemo kratku analizu pogrešaka, dodatne sate vožnje po potrebi i fokus na sigurnosti i samopouzdanje, a ne na strah od ponovnog pada, poručili su iz Autoškole Kajzerica.

Podsjetimo, o sličnoj pojavi u kojoj roditelji preuzimaju inicijativu umjesto djece, pisali smo ljetos. Tako je zagrebački Stomatološki fakultet, jedan od poželjnijih među izvrsnim učenicima, maturante upozorio da na upise dođu bez roditelja. Uoči ove akademske godine i Fakultet političkih znanosti morao je zamoliti roditelje da – ne zovu, ne šalju mailove i da ne dolaze osobno na fakultet u ime studenata tog fakulteta.