Gotovo godinu dana čekanja i budilica je konačno zazvonila: Odlazim iz Hrvatske

Nešto čemu se veseliš i raduješ zadnjih godinu dana, a opet u tebi budi neki nemir. Pa te smire društvene mreže jer shvatiš da svi ostali prolaze kroz slične probleme – bojazan da neće naći prijatelje ili da će im prepreka biti jezik. Moja budilica zvana Erasmus konačno je zazvonila.

Doista me šokira podatak da na čak pet (!) zagrebačkih fakulteta ove akademske godine baš nitko neće poći na Erasmus razmjenu. A još je fakulteta gdje će tek pokoji student napustiti hrvatsko gnijezdo. A tek na manjim sveučilištima situacija još je gora. Zašto netko ne bi otišao na Erasmus, iskustvo o kojem uvijek čujemo kao idilično, najbolji semestar u životu, prepuno partija, zabave, novih prijatelja, putovanja?

Novac i priznavanje kolegija kamen su spoticanja ‘najboljem’ semestru u životu

Pa, kad kreneš u cijelu proceduru, shvatiš zašto. Naravno, treba reći kako nije Erasmus za svakoga i ne mora biti. Činjenica što svi govore da je to nešto najbolje, ne znači da će biti i meni ili tebi. Svi smo drukčiji i nećemo se svi jednako prilagoditi u novoj zemlji, novoj kulturi, možda novoj hrani. Ali ono što je sigurno da postoji jako puno studenata koji žele na Erasmus, a ne mogu. Dva su razloga.

Prvo je novac. Stipendija nije dovoljna. Moja iznosi 800 eura mjesečno (za pet mjeseci) i isplaćuje se tako da prije Erasmusa dobijem dvije trećine cijele stipendije, a nakon nje – kada položim ispite na stranom sveučilištu – tu zadnju trećinu. Mogu vam reći da prije nego što sam uopće kročio u zemlju svog Erasmusa, otišlo je gotovo 1.000 eura.

Avionska karta, depozit za studentski dom, smještaj koji sam morao platiti jer u studentski dom mogu useliti tek od 1. veljače – a došao sam nekoliko dana ranije kako ne bih propustio dobrodošlicu koju organizira sveučilište – sve to jasni su pokazatelji da za Erasmus moraš imati novaca. I pritom to nitko ne skriva. I na sveučilištu i na fakultetu rekli su nam da moramo imati nešto ušteđenog novca. No, žalosno je što će taj novac biti prepreka mnogima da odu na strano sveučilište, upoznaju nove metode učenja i nastave, vide kako se to radi vani, steknu nova poznanstva i kulture.

A drugo, doista žalosna i sramotna, jest priznavanje kolegija sa stranih sveučilišta. Mi smo, valja podsjetiti, već zamalo 13 godina u Europskoj uniji. Pa svejedno zagrebačko sveučilište ima neku klauzulu da će ti se obvezni kolegiji priznati samo ako na stranom sveučilištu nađeš kolegij čiji se program poklapa 70 posto. Ako ne, mogu ti ih priznati kao izborne predmete. Za neke studente ovo znači, pa tako zapravo i za mene, da ćemo paralelno s kolegijima na stranom sveučilištu imati obveze i na onom hrvatskom. Ili online, ili ćemo na ljeto kada se vratimo morati polagati ispite ili još gore, možda morati ponovno upisati neki kolegij jer nećemo sve to uspjeti ishendlati.

A studenti koji pritom gube i neke laboratorijske vježbe, a ono što su naučili vani im se ne priznaje, u velikom su problemu. No, nije ovo problem samo Zagreba i Hrvatske. Par ljudi koje sam upoznao prvih dana na Erasmusu iz drugih zemalja kažu da će morati ponovno upisati godinu ili uzeti apsolventsku, budući da im matična sveučilišta ništa neće priznati. Još smo mi onda i dobri, ali ovo je svakako kamen spoticanja jer ponovno upisivanje godine znači novi financijski trošak. Kao da Erasmus ne košta dovoljno sam po sebi. Zašto ovo nije regulirano u EU i ne bi li trebao biti cilj ohrabriti studente internacionalizaciji?

Ovaj uvod mislim da je važno ispričati svima onima koji će moje Erasmus putovanje pratiti u ovoj kolumni. Obećavam, sljedeće će biti puno živopisnije i zabavnije. Ali ovo je realnost Erasmusa. I kada jako želiš otići, svi ti problemi ipak te negdje dočekuju. Kao i nesigurnost. Hoću li biti sam? Hoću li naći prijatelje? Hoću li se uspjeti sporazumjeti? Srećom da danas postoji TikTok pa shvatiš kako sve koji idu na Erasmus more iste brige. I već na uvodnom predavanju mog fakulteta strah koji su drugi podijelili i koji je prevladavao jest bio baš to, briga da ćemo biti sami. Ili da ćemo biti gladni, to je isto bio učestao odgovor. Valjda zato što u zemlji gdje jesam nema ustaljenih studentskih menzi, no otom potom.

Suza u oku na aerodromu, u glavi Rim Tim Tagi Dim i ona vječita ‘Idem da bih se vratio’

Nakon što se prijaviš na Erasmus, slijedi još birokracije i papira. Nekoliko puta moraš vaditi prijepise ocjena, kopirati osobnu, popunjavati formulare, birati kolegije, pa onda tražiti smještaj. U mom slučaju na Erasmus sam se prijavio u veljači 2025. i konačno, u siječnju 2026., na njega odlazim. Ljetni semestar provest ću u inozemstvu, što mi stavlja posebni osmijeh na lice, budući da mi je na hrvatskom faksu zbilja postalo monotono. Ovo će me valjda iz te melankolije izvući pa je Erasmus došao kao naručen, u pravo vrijeme.

Eh, da bi samo znali koliko se pak teško spakirati za pet mjeseci života u inozemstvu, u jedan veliki kofer, jedan mali i ruksak. Tjedan dana prije odlaska život kao da mi se sveo na seljakanje stvari. Nitko ne voli pakiranje i selidbu, ali studentima je najgore. Svake godine dvaput selim – u studentski dom i onda opet iz njega kod kuće. Ove godine još više. Prvo sam jesenas doselio u studentski dom, da bi sad dio stvari premjestio kući, dio uzeo sa sobom. Kada se vratim pak ću opet morati izmišljati svakakve kombinacije jer me vjerojatno na ljeto čekaju fakultetske obveze. Ludilo.

Ali taj osjećaj kad je ovog utorka ujutro zazvonio taj alarm, zvan Erasmus, zapravo je ispunjen adrenalinom i jakim kucanjem srca. Izlazak iz komfor zone, ono što se često promovira kao nešto dobro, najbolji je opis. Koferi u ruci, pozdrav s najbližima na aerodromu uz suzu u oku, glavom se vrzma ona HDZ-ova parola ‘Idem da bih se vratio’. Slušam Rim Tim Tagi Dim, stihovima vrlo prigodna.

Neću vam zasad otkriti kamo sam otišao. To ćete morati pročitati u sljedećem nastavku ove kolumne. No, dat ću vam neki trag, da imate o nečem razmišljati. Nije popularna zemlja za Erasmus, a kada sam obitelji i prijateljima otkrio kamo idem, nisu bili odmah sigurni hoće li me posjetiti. Rekli su, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Po mom sudu straha nema, ali jedan član obitelji ipak je već provjerio kako će me doći spašavati, bude li trebalo.

