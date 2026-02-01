Pitali smo mlade mogu li bivši biti prijatelji: 'Ja s takvom osobom ne želim biti prijatelj'

‘Ja s takvom osobom ne želim biti prijatelj’ i ‘ako možete ostati prijatelji, jeste li se uopće voljeli’ samo su neki od odgovora naših učenika i studenata na pitanje mogu li bivši partneri biti prijatelji. Neki su iz prekida izašli sporazumno, dok su neki morali preboljeti najveću izdaju među partnerima – prevaru. Odnos nakon prekida će, prema riječima naših sugovornika, uglavnom ovisiti upravo o tome zašto je do njega došlo i kako je izgledao.

Prekidi veza gotovo nikad nisu lijepo iskustvo, a to znaju i naši sugovornici s kojima smo razgovarali o tome mogu li bivši partneri biti prijatelji. Univerzalni odgovor nismo uspjeli pronaći – mišljenja su podijeljena, a obje strane imaju jako dobre argumente.

‘Ja osobno s takvom osobom ne želim biti prijatelj’

Da veza koja je završila treba ostati zatvorena knjiga smatra studentica Gabrijela. Kako kaže, da je trebalo trajati, ne bi ni došlo do prekida.

– Što se tiče prijateljstva, ovisi u kojoj su fazi života i kakav je taj odnos bio. Ako je trajalo preko godinu ili dvije to je bila ozbiljnija veza i nema razloga za ostati prijatelj jer su postojale ozbiljnije namjere. Ako je to neka veza iz srednje od dva mjeseca, ne vidim problem da budemo prijatelji. Ovisi od odnosa do odnosa, ali ja osobno ne podržavam to. Moja veza je trajala dvije godine i kad smo počeli živjeti skupa shvatila sam da smo potpuno različiti. Sve sam ja plaćala. Nije imao razumijevanja za količinu učenja koje imam za faks, pa me optužio da ga varam. Na kraju se ispostavilo da je on mene varao, ali je svima ispričao drukčije. Ja osobno s takvom osobom ne želim biti prijatelj, objašnjava Gabrijela.

Studentica Ema slaže se s tim da sve ovisi o tome kakav je odnos, odnosno prekid bio.

– Mislim da ako ste se rastali na pristojan način da je sasvim u redu ostati pristojan i kolegijalan s bivšim partnerom, ali na kraju dana ako se ne osjećate ugodno ostajati u odnosima s bivšima, to je sasvim u redu isto. Vidim po sebi da bivši apsolutno mogu biti prijatelji ako je odnos bio zdrav i ako ste se rastali kolegijalno. U prvoj vezi sam bila svega mjesec i pol dana, znali smo se od prije, ali nisam znala kakav će on biti u vezi. Bilo je završilo kada me krenuo seksualizirati i ja to nisam htjela podnositi. Ali veza s bivšom curom koja je trajala godinu dana bila je super veza, ali smo obje bile mentalno loše pa smo odlučile prekinuti, pojašnjava Ema.

Kako izgleda zdrav prekid?

Da dobar prekid može značiti dobar odnos nakon prekida smatra i student Luka. Kako kaže, odnosi nakon prekida moraju reflektirati sami prekid.

– Ako se prekine s osobom koja nije učinila ništa loše, na primjer varala, manipulirala i slično, nego ste zbog nekih neslaganja ili razlike interesa prekinuli, takva osoba zaslužuje neku dozu poštovanja, pogotovo ako je veza bila relativno dobra. Te osobe su bile dio našeg života, makar na kratko, i ako se završilo na lijep način zašto ih ne pamtiti tako, smatra Luka.

Već smo pisali o tome kako bi trebao izgleda zdrav prekid, a to možemo naučiti i od Luke.

– Zadnji prekid je bio obostran, oboje smo se osjećali nekako nezadovoljni i neispunjeni makar su emocije bile prisutne. Nisu se događale nikakve velike svađe ili slično, i ja ne mogu reći da sam požalio tih par mjeseci s njom. Taj prekid je završio dosta dobro jer smo oboje imali ista mišljenja i kroz razgovor smo odlučili ne nastaviti dalje, te na kraju si poželjeli sreću i uspjeh za dalje kroz život, kaže Luka.

Studentica Cvita i njezin bivši dečko, s kojim je provela dvije i pol godine, također su shvatili da jednostavno više ne ide, ali ne toliko mirno da bi mogli ostati u prijateljskim odnosima.

– Upravo zbog takvog raskida sada i jesmo u lošim odnosima jer je jedna strana drugu smatrala krivom za sve. Unatoč tomu, smatram da bivšima ne treba zatvarati vrata i prekidati sve kontakte, ne zbog mogućnosti vraćanja jedno drugom, već zbog dobrih međuljudskih odnosa. S bivšima se može ostati prijatelj ako su i oni dovoljno spremni na to. Ne mislim na povremeno dopisivanje ili dogovore za kave, već pozdravljanje kada se negdje sretnu, čestitanje blagdana i slično, smatra Cvita.

‘Ako ostanete prijatelji, nikad se niste voljeli’

Prijateljstvo su pokušali očuvati učenica Marija Magdalena i bivši dečko s kojim je bila dva mjeseca, ali to se zbog ljubomore nije moglo održati.

– Imali smo odnos takav da smo si sve mogli otvoreno reći. Vezu sam ja prekinula jer idem dalje u školu i ne možemo se viđati toliko često. Bilo je i drugih razloga, ali ponajviše taj. Nakon toga smo odlučili još ostati prijatelji, ali se to ubrzo promijenilo zbog ljubomore. Općenito mislim da se s bivšima ne treba ostajati prijatelj jer će uvijek biti te neke ljubomore, barem s jedne strane. A i oni koji ostanu prijatelji mislim da se nisu nikada niti voljeli, ističe Marija Magdalena.

Slično razmišlja i učenica Jana – ako bivšeg možeš gledati kao prijatelja, vjerojatno nije bilo ljubavi.

– Prekinuli smo jer on ‘nije imao vremena’, a zapravo sam od zajedničkog poznanika saznala da me cijelo vrijeme varao. Mislim da je nakon prekida najbolje bitu u doslovno nikakvom odnosu s bivšima, blokirati ih, ne pratiti profil i objavljuje li što, ne namjerno posjećivati mjesta gdje bi mogao biti i tako, ali ako se vidite na cesti slučajno, bilo bi ok pozdraviti. Mislim da bivši ne mogu biti prijatelji jer kako možeš osobu koju si do jučer gledao/la zaljubljeno odjednom gledati kao prijatelja. Točnije, ako možeš jesi li ikad volio drugu osobu, pita se Jana.

S učenikom Janom partner je prekinuo jer je shvatio da ipak ne želi biti u vezi, a Jan smatra da između bivših ne treba postojati mržnja, ali treba biti prostora, odnosno svakodnevno viđanje ne dolazi u obzir. Prijateljstvo je, dodaje, moguće ako obje osobe nakon nekog vremena ‘pređu preko prekida’. Učenica Ema pak smatra da je ‘najnormalnije biti na dobrim odnosima iako ne morate pričati ili se javljati jedno drugom’.

– Bivši mogu ostati prijatelji jer postoje svakakve situacije i nekad samo ne radi i to je okej, zaključuje Ema.