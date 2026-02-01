Nemojte predati zadaću 'bez da' ste provjerili jezične pogreške: Evo zašto ova konstrukcija nije točna

Ako ste ikada rekli rečenicu poput ‘otišao je bez da je pozdravio’, napravili ste pogrešku. Iako se u njemačkom jeziku pojavljuje kao ohne zu i ohne dass te se često može čuti i među govornicima hrvatskog, korištenje ‘bez da’ zapravo nije ispravno.

Veliki broj Hrvata u govoru i pismu koristi sintagmu ‘bez da’, na primjer – ‘otišao je bez da je večerao’. Iako ćemo tu konstrukciju često čuti, ona nije točna. Ispravnije bi bilo reći ‘otišao je, a da nije večerao’. Ova se konstrukcija, piše Bujica riječi, može izbjeći na više načina.

Kako izbjeći ‘bez da’ u hrvatskom jeziku

Jedan od njih je veznicima i negacijom. Na primjer, ‘otišao je bez da je pozdravio’ možete formulirati kao ‘otišao je, a da nije pozdravio’. Drugi način je veznicima (a, iako, premda…) i niječnom rečenicom. Na primjer, umjesto ‘kaznio ih je bez da ih je saslušao’ možete reći ‘kaznio ih je premda ih nije saslušao’.

Treći način je korištenje niječnog glagolskog priloga sadašnjeg. Na primjer, pitanje ‘možeš li tipkati bez da gledaš u tipkovnicu’ možete oblikovati kao ‘možeš li tipkati ne gledajući u tipkovnicu’. Tu je i glagolski prilog prošli – ‘slagao je bez da je trepnuo’ možete pretvoriti u ‘slagao je na trepnuvši’.

Provjeravajte svoje tekstove

Ako pak ne želite napustiti prijedlog ‘bez’, možete ga spojiti s imenom ili glagolskom imenicom. ‘Rekla je to bez da je razmislila’ možete pretvoriti u ‘rekla je to bez razmišljanja’.

Ovu grešku ispravit će vam i ispravi.me, FER-ov sustav koji Hrvatima već više od tri desetljeća pomaže u ispravljanju pravopisnih pogrešaka i u kojem možete provjeriti svaki svoj tekst. O najčešćim pogreškama koje su Hrvati radili tijekom 2024. i prve polovice 2025. godine u ovom sustavu već smo pisali. Obratite pažnju na njih jer bi vas mogle koštati uspjeha i na eseju iz Hrvatskog na državnoj maturi.