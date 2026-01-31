Tea je s 8 godina donirala 80 centimetara kose: Saznali smo sva pravila i gdje donirati

Dobro djelo uz koje ćete dobiti i novu frizuru? Zvuči kao dobar deal. Za donaciju kose i gdje ju sve možete donirati, vrijede neka pravila. Mirela Stanić-Popović iz udruge Krijesnica objašnjava nam da minimalna dužina treba biti 40 centimetara, a učenica Tea Saulan koja je donirala čak 80 kaže nam da bi – voljela ponovno!

Ako želite osvježiti frizuru, ali vam je žao skratiti kosu koju ste tako dugo puštali i njegovali, možda je rješenje – doniranje kose. Tako će vaša nova frizura iza sebe imati dobro djelo. Ovog mjeseca, točnije 15. veljače, obilježava se Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Prema zadnjim objavljenim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj je 2023. godine dijagnozu maligne bolesti dobilo 146 djece i mladih u dobi do 20 godina.

Doniranje kose Zagreb

Jedna od udruga koje prikupljaju kosu za njih je Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima. Njezina izvršna direktorica Mirela Stanić-Popović objašnjava nam da postoji nekoliko važnih pravila za donaciju kose u njihovoj udruzi.

– Donira se zdrava, čista kosa, može biti farbana. Minimalna dužina kose treba biti 40 centimetara. Kosa ne smije proći kemoterapiju unazad šest mjeseci, mora biti suha prije rezanja i vezana u pletenice ili snop te ne smije biti starija od pet godina zbog gubitka kreatina, ističe Stanić-Popović.

Dodaje da se kosa u Hrvatskoj može donirati u brojnim udrugama i organizacijama među kojima su Udruga Krijesnica (za izradu perika za djecu i odrasle oboljele od tumora), Udruga ‘Daj Kosu – napravi periku’, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (određeni programi) te ostale lokalne udruge i frizerski saloni koji surađuju s humanitarnim programima.

– Svaka organizacija ima svoja detaljna pravila, stoga je najbolje kontaktirati ih izravno prije donacije, savjetuje Stanić-Popović.

Izdvojeni članak Želite volontirati tijekom školske godine? Ovo su neke ideje kako pridonijeti lokalnoj zajednici

Učenica Tea donirala čak 80 centimetara

A upravo za Krijesnicu svoju je kosu donirala učenica četvrtog razreda Osnovne škole Gruda Tea Saulan. Tada joj je bilo tek osam, a danas joj je deset godina, ali, kaže nam – voljela bi opet donirati kosu, samo čeka da joj ‘još malo poraste da opet bude dovoljno dugačka’. Iako je minimalna dužina kose za doniranje 40 centimetara, Tea je tada donirala čak 80!

– Kosu sam puštala još od kako sam bila jako mala, nisam se htjela šišati, bilo mi je zanimljivo s dugom kosom. Odlučila sam donirati kosu zato što mi je bila već puno narasla. Za doniranje sam saznala kada sam bila malo veća i gledala sam nešto o bolesnoj djeci i vidjela da nemaju kosu pa sam mislila da im ja mogu dati pošto sam je imala puno. Sretna sam zbog toga što sam im dala kosu. Meni je sada lakše, a oni će biti veseli, rekla nam je Tea.

Bilo joj je, dodaje, neobično kada je skratila kosu, jer više nije bila više dugačka, ali joj je zato bilo puno lakše kada je išla na more. Dodajmo da postoje i frizerski saloni za doniranje kose, a Tea je svoju kosu ošišala upravo u jednom takvom. Riječ je o Organic Looku u Dubrovniku, kod frizerke Katije Guljelmović, koja kosu šalje za udrugu Krijesnica.