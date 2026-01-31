Što s ljubavnom vezom kada odete na vojni rok ili Erasmus? Psihoterapeut dao savjete

Dva mjeseca najavljenog vojnog roka ili čak cijela godina studentske Erasmus razmjene mogu postati pravi izazov u ljubavnom smislu. Romantična veza postaje ona na daljinu s ograničenim kontaktom, što bi i one čvršće veze od mladenačkih moglo poljuljati. Psihoterapeut s kojim smo razgovarali naglašava kako veze u takvim razdobljima ne žive od poruka, već od povjerenja i osjećaja da ste i dalje ‘tim’, čak i kad niste stalno u kontaktu.

Zaljubili su se već u osnovnoj školi i još dan-danas su skupa. Svi vjerojatno poznajemo bar jedan par koji je još od školskih klupa u romantičnoj vezi, a dobro su znane i prve ozbiljnije veze u srednjoj školi. No, što kada ljubavna veza od stalnog kontakta uživo u istom gradu postane ona na daljinu, silom prilika zbog vojnog roka ili Erasmusa?

‘Važno je i da obje osobe zadrže svakodnevne rutine i vlastitu stabilnost’

Mladići, 19- godišnjaci već obavljaju zdravstvene preglede za vojni rok koji će trajati dva mjeseca. Za one kojima će vojni rok promijeniti okolnosti u ljubavnoj vezi, savjete smo zatražili od psihoterapeuta Matije Vojvodića. Opisujemo mu situaciju u kojoj su dvije mlade osobe u ljubavnoj vezi, a jedna odlazi na vojni rok od dva mjeseca što neminovno znači da će im komunikacija biti svedena na minimum. Već je najavljeno da će mladići mobitel moći koristiti samo u slobodno vrijeme i u za to predviđenim prostorijama.

– Najvažnije je da prije odlaska razgovarate iskreno, bez umanjivanja osjećaja. Normalno je da vam je teško, da vas je strah ili da ne znate kako će veza izgledati kada kontakt bude rijedak. Pokušajte se zajedno dogovoriti što vam može pomoći da se i dalje osjećate povezano . Možda kratka poruka, pismo, koliko god u današnje vrijeme neobično to zvučalo, (video)poziv kada ćete moći razgovarati ili samo saznanje da mislite jedno na drugo. Veza u tom razdoblju ne živi od poruka, nego od povjerenja i osjećaja da ste i dalje ‘tim’, čak i kad niste stalno u kontaktu. Važno je i da obje osobe zadrže svakodnevne rutine i vlastitu stabilnost, jer to smanjuje osjećaj emocionalne praznine što svakako doprinosi razdvojenost, objašnjava Vojvodić.

Zamislimo i da dvije mlade osobe iz naše priče pretpostavljaju da će im biti teško zbog novonastale promjene. Je li prekid veze jedno od mogućih rješenja?

– Ponekad ljudi razmišljaju o prekidu jer im se čini da će tako lakše izbjeći bol. To je razumljivo, ali nije uvijek najbolji izbor. Koliko puta sam – ili smo – napravili niz krivih odluka zbog straha i nesigurnosti. Vrijedi se zapitati prekidamo li zato što stvarno više ne želimo biti u toj vezi ili zato što se bojimo kako ćemo se osjećati dok smo razdvojeni. Ako vam je do veze stalo, u redu je pokušati, čak i uz nesigurnost. Nije slabost reći ‘bojim se, ali želim probati’. To je sve privremena faza koja može ili dodatno učvrstiti odnos ili jasno pokazati gdje se tko nalazi. I jedno i drugo donosi vrijedno iskustvo za rast, ističe psihoterapeut.

Izdvojeni članak Kako biti siguran u online dejtanju? Udruga objavila korisne savjete

‘Emocije nisu neprijatelj veze. Problem nastaje tek kada se o njima šuti ili ih se potiskuje’

Kada dolazi do ovakve promjene, nastavlja, mogu se pojaviti različiti osjećaji, od tuge, praznine i straha da će se osobe udaljiti pa sve do ponosa, uzbuđenja ili osjećaja rasta. Nekad se u isto vrijeme, napominje, mogu pojaviti i ljubav i ljutnja, ali i nedostajanje te želja za slobodom.

– Sve je to normalno. Emocije nisu neprijatelj veze. Problem nastaje tek kada se o njima šuti ili ih se potiskuje. Podijelite ih s osobama od povjerenja i vašom polovicom. Dopuštanje ranjivosti i otvorenog srca često produbljujete bliskost, čak i na daljinu, izdvaja Vojvodić.

Pitamo i za Erasmus. Ako zamislimo da je student ili studentica u ljubavnoj vezi, što znači da ga zapravo netko veže da ostane u Hrvatskoj, kako postupiti ako svejedno želi otići na Erasmus razmjenu?

– Erasmus je prilika za nova životna iskustva, rast i upoznavanje sebe, i to ne znači da netko manje voli svog partnera zbog te odluke. U zdravoj vezi obje osobe imaju pravo razvijati se. Otvoren razgovor o tome što vam je bitno, što vas brine i što očekujete dok ste razdvojeni pomaže da se nitko ne osjeća zanemareno ili zamijenjeno. Kada partner osjeti da i dalje zauzima važno mjesto u vašem životu, udaljenost postaje lakša za podnijeti, veli Vojvodić.

Izdvojeni članak Velika zemlja vraća se u Erasmus, studenti će opet moći tamo na razmjene

‘Dobro je da svatko ima svoj život, nova iskustva i ljude oko sebe’

Opisuje i da veze na daljinu tijekom Erasmusa često funkcioniraju kada se naglasak stavi na kvalitetnu i autentičnu komunikaciju umjesto na stalnu dostupnost. Dogovori, redoviti razgovori, dijeljenje svakodnevnih iskustava i emocionalna podrška pomažu u očuvanju bliskosti, navodi psihoterapeut.

– Istovremeno, dobro je da svatko ima svoj život, nova iskustva i ljude oko sebe. Mnoge veze upravo kroz ovakva razdoblja postanu zrelije jer partneri nauče da ljubav ne znači biti stalno zajedno, nego ostati povezani i onda kada ste fizički daleko, zaključuje Vojvodić.