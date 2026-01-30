Uskoro kreću upisi prvašića: Provjerili smo gdje ih je prošle godine bilo najviše

Prošle godine redovne programe osnovnih škola upisalo je ukupno 36.484 prvašića, što je 384 učenika više nego pretprošle godine. Županije s padom tvrde da je to posljedica dugotrajnijih demokratskih kretanja s kojima se suočava cijela država, a županije u kojima je došlo do porasta hvale se ulaganjem u obrazovanje.

Uskoro započinju upisi u prvi razred osnovnih škola. Postupak redovnog upisa počinje 16. veljače i trajat će do 15. ožujka, a sve informacije i druge bitne datume provjerite u našem tekstu o upisima.

Prema podacima iz Školskog e-rudnika Ministarstva obrazovanja prošle godine redovne programe osnovnih škola upisalo je ukupno 36.484 prvašića, što je 384 učenika više nego pretprošle godine. Najviše je novih učenika u Gradu Zagrebu, dok je po omjeru povećanja u ukupnom broju prvašića najveći rast u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (8,26 posto prvašića više nego 2024. godine).

Najveći porast po udjelu uz Bjelovarsko-bilogorsku bilježe Virovitičko-podravska (+6,94 posto) i Međimurska (+6,17 posto) županija. U Zagrebačkoj županiji upisano je 30 učenika manje, no najveći postotak pada je u Ličko-senjskoj županiji (-4,90 posto), koju potresa demografska kriza. Minus od 2,07 posto bilježi Karlovačka županija, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prošle godine upisano je 1,05 posto prvašića manje.

‘Navedeni podaci ne ukazuju na kontinuirani pad’

Iz Bjelovarsko-bilogorske ni Ličko-senjske županije nisu nam odgovorili na pitanja. Iz Karlovačke županije, gdje je prošle godine prve razrede osnovnih upisalo ukupno 946 učenika, objašnjavaju nam da je smanjenje broja prvašića posljedica dugotrajnijih i poznatih demografskih kretanja, smanjenog broja rođene djece, iseljavanja mladih obitelji te starenja stanovništva. Međutim, u školama kojima je osnivač županija ove godine bilježe porast od 33 učenika, što znači da su škole kojima su osnivači gradovi i općine upisale 53 učenika manje nego pretprošle godine.

– Navedeni podaci pokazuju određene oscilacije, ali ne ukazuju na kontinuirani pad upisa u školama kojima je Županija osnivač. Naprotiv, u posljednjoj godini vidljivo je povećanje broja upisanih prvašića u odnosu na prethodnu školsku godinu. Stoga se može zaključiti da pad zabilježen u ukupnim županijskim statistikama prvenstveno proizlazi iz šire demografske slike, dok podaci za škole kojima je Karlovačka županija osnivač ne potvrđuju trajni negativni trend, već ukazuju na povremene fluktuacije i blagi oporavak. Karlovačka županija već niz godina provodi i kontinuirano unaprjeđuje demografske mjere, a u Proračunu za 2026. godinu osigurana su značajna sredstva za njihov nastavak, odgovorili su nam iz Karlovačke županije.

Navode da se školstvo u Karlovačkoj županiji suočava s izazovima koji su velikim dijelom zajednički cijeloj Republici Hrvatskoj, a to su demografski pad, prostorna raspršenost škola, potreba za modernizacijom infrastrukture te nejednaki uvjeti obrazovanja za svu djecu.

Stoga nastavljaju ulaganja u izgradnju i dogradnju osnovnoškolskih objekata s ciljem osiguravanja jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole za svu djecu, a navode nam niz projekata izgradnje školskih dvorana za matične i područne škole. Iz Županije dodaju i da provode projekte inkuzivnosti i zdrave prehrane u školama.

Izdvojeni članak Počeli upisi u prvi razred u 2026. Ovo su ključni datumi i odgovori na najčešća pitanja

‘Dugi niz godina na sve načine nastojimo zadržati stanovništvo’

Nešto manji pad broja učenika zabilježen je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje je prve razrede prošle godine upisao 1.131 učenik. Iako je u toj županiji svega 12 prvašića manje, ova statistika svrstava ju u tri županije s najvećim padom u udjelu prvašića. Iz županije komentiraju da broj nije zanemariv, ali ni alarmantan.

– Naša županija već dugi niz godina na sve načine nastoji zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti i učenicima i obiteljima lakši život. Iz tog razloga dodjeljujemo stipendije za darovite učenike i studente te učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, financiramo nabavu radnih materijala za sve učenike od prvog do osmog razreda, financiramo pomoćnike u nastavi, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave financiramo produženi boravak u školama za učenike prvih i drugih razreda. Nadalje, dodjeljujemo novčane naknade obiteljima s četiri i više djece te socijalno ugroženim obiteljima. Također, ove godine uveli smo novu mjeru kojom se dodjeljuje novčana pomoć u iznosu od tisuću eura za sve bebe rođene od 1. siječnja ove godine, što nas svrstava na prvo mjesto među hrvatskim županijama po visini izdvajanja za ovu svrhu. Što se tiče problema s kojima se suočavamo, oni su jednaki kao i u ostatku Hrvatske, a to je prvenstveno nedostatak stručnog kadra, odgovorili su nam iz Dubrovačko-neretvanske županije.

U Virovitičko podravskoj povećan broj odgoda upisa prvih razreda

U Virovitičko-podravskoj županiji prošle je godine samo 647 učenika upisalo prve razrede, no u stvari je riječ o porastu broja upisanih za 6,94 posto, a ove godine očekuju da će upisati oko 776 učenika, no navode da je u njihovoj županiji zabilježen porast učenika s odgodom upisa, zbog čega je prošle godine prvi razred upisao 81 prvašić manje.

– Virovitičko-podravska županija zadnjih petnaestak godina puno ulaže u obrazovanje, od obnove i izgradnje škola, opremanja suvremenom tehnologijom pa do razvoja Centara izvrsnosti i ispostava Regionalnih znanstvenih centara. Želimo da sva djeca na području županije imaju podjednake uvjete odgoja i obrazovanja. Od ukupno 74 školske ustanove nad kojima imamo osnivačka prava 51 je obnovljena ili izgrađena i na taj način roditeljima pružamo sigurnost da njihovo dijete ide u školu koja se nalazi u blizini, a ne da dijete od sedam godina ide autobusom u neku matičnu školu udaljenu kilometrima od mjesta stanovanja. Naše četiri osnovne škole prihvatile su eksperimentalni program cjelodnevne škole što je također učenicima omogućilo besplatne aktivnosti u mjestu stanovanja, bez obzira radi li se o ruralnom ili urbanom dijelu županije, izjavila je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije Martina Bunić.

Trenutačno provode deset novih projekata rekonstrukcije, nadogradnje i izgradnje osnovnih škola i školskih sportskih dvorana kako bi škole koje rade u dvije smjene pripremili za jednosmjenski rad. Ukupna vrijednost radova za tih deset projekata je oko 53 milijuna eura, od toga su oko 15 milijuna sredstva VPŽ i jedinica lokalne samouprave.

‘Međimurska županija u jeku najvećeg investicijskog ciklusa u obrazovanju’

U Međimurskoj županiji prošle je godine upisano 1.187 prvašića, a iz županije nam kažu da to pokazuje trend pozitivnih promjena te navode da i u sljedećim godinama očekuju nastavak povećanja broja prvašića.

– Međimurska županija se, u ovom trenutku, nalazi u jeku najvećeg investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu, koji prate ulaganja i podrška novim obrazovnim programima te centrima izvrsnosti. Donesen je i novi proračun od gotovo 150 milijuna eura, dovoljno snažan i stabilan da iznese sve naše kapitalne projekte, od kojih je najviše upravo u području obrazovanja, izjavila je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije Nives Kolarić Strah.

Navodi da se u Županiji gradi dvadesetak škola i školskih sportskih dvorana s ciljem da u dvije do tri godine sve osnovne i srednje škole imaju uvjete za jednosmjensku nastavu, odnosno cjelodnevnu školu te da se u županiji intenzivno grade i dograđuju dječji vrtići.