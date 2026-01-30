Naša glazbenica je mijenjala srednju školu, položila je i maturu: 'Nije mi toliko bio bitan rezultat'

U našem podcastu ugostili smo Stelu Rade, našu glazbenicu koju mnogi prepoznaju po ružičastoj harmonici. Stela se ove godine plasirala na Doru, a nama je prije glavnih probi za nastup ispričala kako joj je bilo u srednjoj školi. Najprije je upisala medicinsku školu, a onda se prebacila u gimnaziju. Oduvijek je, kaže, znala da je glazba njen put nakon škole, tako da se nije previše zamarala rezultatima iako je bila dobra učenica.

– Krenula sam u medicinsku i onda sam odustala pa sam se prebacivala u gimnaziju i onda je to bilo različito društvo. Čak sam išla s mlađom generacijom kasnije. I onda je meni to razdoblje onako sve: kad sam, koju godinu išla, di i koja je to bila ekipa? I onda mi se još to sve pomiješa s osnovnom školom, tako da moje školovanje generalno je neki bućkuriš, ali lijepe stvari pamtim, rekla nam je Stela u podcastu.

Navela je kako je uvijek bila dobar učenik, odnosno vrlo dobar pa čak i odličan. No, nije se toliko zamarala školskim rezultatima kao mnogi drugi učenici. Na kraju je i uspješno položila državnu maturu.

– Uvijek sam razmišljala: ‘okej, učim, naravno, ali mi nije toliko bitan rezultat na kraju zato što je muzika moj poziv.’ I onda sam išla u školu – druženje, zezancija… bilo mi je super na satu, uvijek sam pratila. Nisam imala to opterećenje ‘ajme, matura, ajme s koliko ću, hoću ja ovo…’ Tako da mi je srednja baš predobro iskustvo. Super sam ja to sve završila, ako poželim ići na faks, ali je uvijek bila škola tu kao: okej, to ćemo odraditi, ali muzika je ipak ono moje, objasnila je Stela.

