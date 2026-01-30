Profesori misle da znaju 'prevariti' učenike, ali ove stvari djeca i mladi uoče na kilometre

Učenici možda nemaju iskustvo odraslih, ali imaju nešto drugo – svakodnevno promatranje ponašanje odraslih ljudi. Iz školskih klupa se vrlo brzo uoče obrasci ponašanja profesora, njihove promjene raspoloženja i ostale sitnice koje se ponavljaju iz sata u sat. Iako se često misli da učenici ne obraćaju pažnju na takve detalje, stvarnost je poprilično drugačija. Učenici u nekoliko tjedana ‘skuže’ tko je kakav profesor, iako profesori možda misle da su ih ‘prevarili’.

Baš kao što profesori često kažu da mogu procijeniti učenika nakon kratkog vremena, isto vrijedi i u obrnutom smjeru. Učenici vrlo brzo shvate tko je dosljedan, tko improvizira i koje su im slabe točke. Neke stvari profesori rade misleći da prolaze neopaženo, iako su učenicima zapravo vidljive na kilometre.

Posebno je to vidljivo u situacijama koje se ponavljaju iz godine u godinu, bez obzira na generaciju učenika. Tada se jasno vidi gdje su pravila jasna i dosljedna, a gdje se autoritet gradi samo na riječima i ispraznim prijetnjama. U nastavku izdvajamo nekoliko primjera koje učenici vrlo lako uoče, iako profesori misle da su ih uspjeli ‘prevariti’.

#1 Kad profesor kaže da ‘nije još stigao ispraviti testove’

Koliko je realno da nastavniku treba mjesec dana da ispravi ispite jednog razreda s manje od 20 učenika? I to još kada su odgovori na zaokruživanje i dopunjavanje? Učenici vrlo dobro prepoznaju prokrastinaciju, odnosno odgađanje obaveza, jer ih i same to muči. Tako da profesori koji misle da im učenici u potpunosti vjeruju kada im kažu da nemaju vremena za to, grdno se varaju – učenici su ih odmah ‘skužili’

#2 Kad netko radi svoj posao kako se spada, a kada se netko dobro ‘uhljebio’

Kao i kod prvog slučaja, učenici jednako brzo prepoznaju razliku između profesora koji se priprema za sat, prilagođava gradivo i pokušava ih uključiti, od onih koji godinama koriste iste bilješke, pa čak i iste ispite iz generacije u generaciju ili ako koriste ChatGPT za takve stvari. Iako se često misli da učenici nisu zainteresirani za nastavu jer su, eto, ‘takvi’, nekada je slučaj da ih profesori svojom nemotiviranošću dodatno demotiviraju za školu i učenje. Dakle, učenici jasno vide tko ulaže trud, a tko se ‘uhljebio’.

#3 Razliku u pristupu ‘dobrim’ i ‘problematičnim’ učenicima

Profesori često misle da su objektivni, ali učenici primijete tko uvijek dobije još jednu priliku, a koga su profesori unaprijed etiketirali kao nekoga od koga ‘neće biti ništa’. Na primjer, ako odlična učenica koja se uvijek prva javljala za usmeno odgovaranje jednog dana kaže da nije spremna i neka profesorica piše jedinicu, profesorica bi trebala imati iste kriterije kao i prema drugima koji ne znaju gradivo za usmeno ispitivanje.

No, zna se dogoditi da profesori oko toga oklijevaju jer se radi o toj ‘dobroj’ učenici koja im je ekstremno draga i koja inače ne dobiva jedinice. Teško im je prihvatiti činjenicu da se odlična učenica uzornog vladanja nije pripremila za odgovaranje – jer znaju da ona to može. Ipak, i najboljima se dogodi loš dan i negativnu ocjenu će ispraviti kao i svi ostali. Tako da, kada profesori nemaju jednake kriterije, očekivanja i obrasce ponašanja prema svim učenicima (kada je u pitanju njihovo znanje) – učenici to itekako osjete i vide.

#4 Kad profesor nema volje za sat, ali to pokušava sakriti

Isto kao kod odličnih učenika kojima se dogodi loš dan pa dobiju jedinicu, jednako tako i profesori imaju loše dane. Specifičnost nastavničke profesije je u tome da oni, tehnički, ne bi trebali imati loš dan niti biti loše volje zbog učenika. No, često bude još gore kada profesori to pokušavaju sakriti.

Ton glasa, kraći odgovori, a ponekad i nekarakteristična otresitost prema učenicima – sve su to znakovi koji učenici jako dobro čitaju. Stoga je bolje biti iskren prema učenicima i priznati da danas baš i niste u najboljoj formi i da imaju razumijevanja za vas. Jer ako im ne objasnite da vaša loša volja nije zbog njih, nego nekih vanjskih faktora ili životnih događaja, mislit će da imate nešto protiv njih ili da vam više nisu dragi – što stvara probleme u budućem odnosu i komunikaciji.

#5 Kada se profesor pravi da ne vidi prepisivanje

Ako ste im na početku rekli da se na vašem predmetu neće tolerirati nikakvo prepisivanje niti došaptavanje – a onda to ignorirate više puta – gubite autoritet pred učenicima. Učenici vrlo dobro znaju koji profesor i nije toliko strog, koji ‘gleda kroz prste’ i kod koga se može prepisivati jer mu s ne da ulaziti u raspravu s učenicima. A kada to skuže, onda to počnu i iskorištavati.